クアラルンプールで日本の伝統工芸品・文化体験フェア「The Art of Japan」開催

ブリッジインターナショナルグループ株式会社

ブリッジインターナショナルグループ株式会社（本社：東京都世田谷区、代表取締役会長兼CEO：吉田融正）の子会社であるBRIDGE International Asia Sdn Bhd（BIA、マレーシア・クアラルンプール：阿部慎吾 代表取締役社長）は、Takumi International Sdn Bhd（マレーシア・クアラルンプール）と連携し、クアラルンプール最大規模の複合商業施設 TRX 内の SEIBU にて、日本の伝統工芸品・文化体験フェア「The Art of Japan」を開催いたします。

本フェアは、2026年6月19日（金）から6月30日（火）の期間、TRX SEIBU イベントホール（2階）にて開催いたします。全国15社の日本企業が参加し、50点以上の厳選された工芸品・ファッション・食品・美容商品を展示・販売するほか、イヤリング作り・浴衣・折り紙・カラーコーディネートの4種類の体験イベントも実施いたします。入場は無料です。

開催概要

フェアの見どころ

- イベント名：「The Art of Japan」- 開催期間：2026年6月19日（金）～ 6月30日（火）- 会場：クアラルンプール TRX SEIBU イベントホール 2階- 入場料：無料- 公式サイト：https://www.takumi.com.my/ja/seibu-fair50点以上の厳選された工芸品・ファッション・食品・美容商品を展示・販売

本フェアでは、全国15社の日本企業から厳選された50点以上の商品が一堂に集まります。着物生地を用いたヒジャブや浴衣セットなど日本とマレーシアの文化が融合したファッションアイテム、高知県土佐の職人による手造り鍛造包丁（マレーシア初販売）、富山のガラス食器、宮城県40年の歴史を持つ国産スリッパ、職人手作りのヴィーガン石鹸、京都・宇治の本格抹茶など、日本各地の職人技と品質を直接ご体感いただけます。

BIAの支援内容

BIAは本フェアの開催にあたり、ウェブサイト制作およびSNSを活用した広告展開を支援しています。

参加企業一覧（15社）

【Takumi International Sdn. Bhd. について】

- 連携の背景：BRIDGE International Asia Sdn Bhd は、Takumi International Sdn Bhd と連携し、日本の伝統工芸品のマレーシアにおけるマーケティング・販売プロセスの構築を支援しています。- BIAの強み：Bridge International Asia Sdn Bhdは日本の商品を海外に販売するためのデジタルマーケティング施策に精通しています。多言語対応のウェブサイトの制作、SNSを活用した広告展開によりフェアの認知度向上、日本文化の発信をサポートいたします。- 今後の展開：今後も両社は連携を継続し、日本の優れた商品・ブランドの東南アジア市場への展開を強力に支援してまいります。[表: https://prtimes.jp/data/corp/10571/table/116_1_0a8668c583e65b4026c0c11a7f4ba8c1.jpg?v=202606181052 ]

Takumiインターナショナル (日本語名：匠インターナショナル）は、マレーシアを拠点に小売・EC事業を展開しています。日本の優れた製品や伝統工芸品の輸入販売を通じ、その魅力を世界へ発信しています。着物生地を使ったヒジャブ（https://www.kimono.com.my/）はマレーシアで人気商品の一つとなっています。

会社名：Takumi International Sdn. Bhd.

創業年月日：2018年7月16日

登録番号：201801025323 (1287343-U)

【BRIDGE International Asia Sdn. Bhd. について】

ブリッジインターナショナルアジアは、2014年にマレーシア現地法人として創業し、日本とマレーシアの架け橋としてクライアント企業の東南アジアでのビジネス展開を支援する総合マーケティング企業です。

海外進出前の市場調査、戦略立案、事業モデルの構築、そして、海外での営業・マーケティングを実行するためのリソースまで、専門知識と豊富な経験を活用して、クライアント企業の海外事業を推進する各種プロフェッショナルサービスをワンストップサービスとしてご提供いたします。

近年、小売業や飲食店などサービス業界において、日本からマレーシア市場に進出する企業が増加しています。当社はマレーシア市場において各消費者層に関する豊富な知見と各チャネルにアプローチするための技術力を有しています。今後も多くの日本の企業がマレーシアなど東南アジア市場に進出し事業展開することを強力にサポートしてまいります。

当社のデジタルソリューションについての詳細はhttps://bridge-cx.asia/ja/をご覧ください。

会社名：BRIDGE International Asia Sdn.Bhd.

登録番号：201401012326 (1088406-U)

創業年月日：2014年4月9日

住所：B-8-02, Capital 2, Oasis Square, No. 2, Jalan PJU 1A/7A,

Oasis Damansara, 47301 Petaling Jaya, Selangor, Malaysia

代表者：代表取締役社長 阿部慎吾

Web: https://bridge-i.asia/ja/

Media: https://connection.com.my/

Digital Solutions: https://bridge-cx.asia/ja/

System Solution: https://www.edx.com.my/

Takumi: https://www.takumi.com.my/

事業内容：マレーシアを拠点とした、総合マーケティング企業

・ ビジネスコンサルティング

・ デジタルマーケティング事業

・ BPO/インサイドセールス事業

・ システムソリューションズ事業

【ブリッジインターナショナルグループ株式会社 会社概要】

社 名：ブリッジインターナショナルグループ株式会社

https://ir.bridge-g.com/

設 立：2002年１月

本 社：東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

代表者：代表取締役会長兼CEO 吉田 融正

【報道関係のお問い合わせ先】

BRIDGE International Asia Sdn.Bhd.

担当者：阿部慎吾 （対応言語：日本語・英語）

TEL：+60 18-387-5096 (マレーシア)

E-mail: support@bridge-i.asia

ブリッジインターナショナルグループ株式会社

経営企画本部マーケティング部

〒154-0004 東京都世田谷区太子堂4-1-1 キャロットタワー19階

E-mail:mktg@bridge-g.com