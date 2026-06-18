project44のマルチモーダル対応リアルタイム可視化ソリューションがSAP Endorsed Appに認定、SAP Storeで提供開始

project44, LLC

米国イリノイ州シカゴ/東京 - 2026年6月18日 - SAP Pinnacle Awardを3度受賞しているproject44(https://www.project44.com/ja/)は、自社のマルチモーダル対応リアルタイム可視化データソリューションがSAP認定アプリ（SAP Endorsed App）となり、SAP Store(https://www.sap.com/store.html)でオンライン購入できるようになったと発表しました。SAP認定アプリ（SAP Endorsed App）は、SAPのパートナーソリューションの中でも、顧客の主要課題を解決し、包括的なビジネスソリューションとして付加価値を提供することで、あらゆるビジネスの可能性を最大限に引き出すことを目的としています。project44のソリューションは、フルトラック積載輸送（FTL）、トラック積載未満輸送（LTL）、海上輸送、航空輸送、鉄道輸送、ドレージ、宅配便にわたる継続的かつリアルタイムなキャリアシグナルを提供します。これには、貨物の現在位置情報、予測ETA（到着予定時刻）、港湾混雑状況などが含まれ、SAP Business Network for Logisticsへ直接連携されることで、その機能をさらに強化します。 これにより、組織の物流チームは輸送中の貨物で何が起きているのかをリアルタイムに把握できるようになります。

project44の創業者兼CEOであるジェット・マッカンドレスは次のように述べています。「私たちが10年をかけて構築してきたサプライチェーン・データグラフこそが、真の意思決定インテリジェンスを可能にする基盤です。 このソリューションにより、お客様はあらゆる輸送モードと地域にわたる継続的かつリアルタイムなキャリアシグナルを取得し、それらをサプライチェーン業務状況に即した形でSAP環境に直接取り込むことができます。これにより、例外事象が発生した際も、その影響がサプライチェーン全体に連鎖的に波及する前に状況を把握し、先回りして対処できるようになります。」

SAP Endorsed Appsは、セキュリティ強化、詳細なテスト、ベンチマーク結果との照合評価を経て、SAPによりプレミアム認証(https://store.sap.com/dcp/en/certifications/sap-endorsed-apps)されたソリューションです。project44のマルチモーダル対応リアルタイム可視化データは、186か国、259,000社以上の事前接続済みキャリアネットワークから取得したリアルタイムデータをSAP Business Network for Logisticsに提供し、1日あたり7億件超のキャリアイベントを処理しています。 SAPテクノロジーを導入している組織に対し、本ソリューションは、輸送計画上のマイルストーン間で発生する「輸送中の状況が見えにくくなる情報の断絶」を解消できるよう支援します。具体的には、出荷データの欠落、イベント間でのキャリア位置情報の不明確さ、サプライチェーン後工程の業務に影響が及ぶ前に混乱へ対処する能力の向上を支援します。また、新しい輸送レーンやキャリアが追加された際にも、データは即座にSAP Business Network for Logisticsへ反映されます。

SAPのISVパートナーマネジメント担当グローバル上級副社長であるダリル・グレイ氏は次のように述べています。「エコシステムによるイノベーションは、お客様に向けて掲げる自律型エンタープライズ（Autonomous Enterprise）を実現するというSAPのビジョンにとって不可欠です。 project44のマルチモーダル対応リアルタイム可視化データソリューションがSAP認定アプリ（SAP Endorsed App）として認定されたことを大変嬉しく思います。project44のようなパートナー企業は、組織が直面する重要なビジネス課題の解決に貢献するとともに、価値創出が実証されたクリーンコア準拠のイノベーションを通じて、SAPが推進するビジネスAIおよびクラウドファースト戦略の実現を支えています。」

project44のマルチモーダル対応リアルタイム可視化データソリューション（project44 Real-Time Multi-Modal Visibility Data Solution）は、SAPおよびパートナーのソリューションを提供するデジタルマーケットプレイスであるSAP Store(https://www.sap.com/store.html)で、デジタルでの検索および購入が可能です。SAP Storeは、SAPのソリューションに加え、それらを補完・拡張する2,000以上のパートナーソリューションを提供しており、企業のデジタルトランスフォーメーションを支援しています。

project44について

project44は、現代サプライチェーンにおける意思決定を支援する「意思決定インテリジェンスプラットフォーム」です。サプライチェーン全体の関係性（コンテキスト）を理解するAIにより、分断されがちなロジスティクス管理を統合されたインテリジェンスへと進化させ、グローバルサプライチェーンのオペレーションに確実性をもたらします。インテリジェントな輸配送管理、エンド・ツー・エンド可視化、ヤード管理、ラストマイルソリューションを通じて、project44は製造業、自動車、小売り、ライフサイエンス、食品・飲料、消費財（CPG）、石油・化学・ガス業界をはじめとする1,000社以上の大手ブランド企業を支援し、年間15億件以上の出荷を接続・管理しています。詳細は project44.com/ja/ (https://www.project44.com/ja/)をご覧ください。

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