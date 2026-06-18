「人材会社向け ホワイトペーパーのテーマの作り方」を無料公開

株式会社スライドチーム

資料・ホワイトペーパー制作専門の株式会社スライドチーム（札幌市中央区、代表取締役 高橋舞伎）は、「人材会社向け ホワイトペーパーのテーマの作り方」を公開いたしました。

コンテンツマーケティングやリード獲得・育成施策の重要性が高まる中、ホワイトペーパーを活用する企業が増えています。



一方で、「どのようなテーマにすれば成果につながるのか」「担当者の感覚だけで決めて良いのか」と、迷いながらテーマを考える担当者も少なくありません。

そこで本資料では、ホワイトペーパー制作支援を行う中で培った知見をもとに、テーマを決める際の、代表的なアプローチ方法をご紹介します。

今回は、人材サービス会社様やHR SaaS企業様を想定していますが、業界を問わずテーマ設計の考え方としてご活用いただける内容となっています。

お役立ち資料の主な内容

【内容例】

- ホワイトペーパー制作の流れ- ホワイトペーパーの企画作り- 「市場リサーチ」× 「顧客の声」でのテーマ設定- 「既存コンテンツ」を活用したテーマ設定- 「競合調査」を踏まえたテーマ設定

【一部を抜粋】

【全スライドの閲覧はこちら（無料）】

https://na2.hubs.ly/H069lq90



（※資料閲覧に情報入力の必要はございません）

会社概要・お問い合わせ

株式会社スライドチームは、資料・ホワイトペーパー制作の専門会社です。採用ピッチ資料や、人材サービスの営業資料・ホワイトペーパーなど、HR領域特化の資料作成代行「スライドHR(https://lp.m-shovel.com/slide-hr/)」も提供しています。

■株式会社スライドチーム

住所 ：北海道札幌市中央区南1条西16丁目1番地323春野ビル3Ｆ

代表者：高橋 舞伎

TEL ：03-6416-4212

MAIL ：info@m-shovel.com

HP ：https://m-shovel.com/