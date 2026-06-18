海外進出実行支援サービス「TableBridge」を運営する株式会社オフィスフェリスタ、一般社団法人TOKYO DINING COLLECTIVEへ参画

株式会社オフィスフェリスタ

外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge（テーブルブリッジ）」を運営する株式会社オフィスフェリスタ（本社：東京都渋谷区、代表取締役：石上 隆巳）は、2026年3月17日に設立された一般社団法人TOKYO DINING COLLECTIVE（代表理事：吉田 将紀）に参画いたしました。

■ 参画の背景と目的

一般社団法人TOKYO DINING COLLECTIVEは、東京の飲食業界に関わる経営者・料理人・生産者、およびその関連企業が集い、業界の発展と次世代の挑戦を支えることを目的として設立された団体です。

株式会社オフィスフェリスタは、これまで「挽肉と米」や「SHOGUN BURGER」、「とんかつ成蔵」といった国内の人気外食ブランドにおける海外進出の実行支援を行ってまいりました。

この度のTOKYO DINING COLLECTIVEへの参画を通じ、同団体が集める飲食業界のネットワークや知見と連携しながら、日本の食文化の発展および飲食業界への貢献、ならびに国内飲食企業のグローバル成長支援を実務面から進めてまいります。

■ 一般社団法人TOKYO DINING COLLECTIVEについて

設立：2026年3月17日

代表理事：吉田 将紀

目的：東京の飲食業界に関わる経営者・料理人・生産者とその関連企業が集い、業界の発展と次世代の挑戦を支えること

公式WEBサイト：https://tokyotdc.com/

■ 株式会社オフィスフェリスタについて

社名：株式会社オフィスフェリスタ

代表者：代表取締役 石上 隆巳

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-23-12

設立：2020年12月

事業内容：外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge」の運営

公式WEBサイト：https://www.table-bridge.com/

■ まずはお気軽にお問い合わせください

「海外展開を考えているが、何から手をつけていいかわからない」「良いパートナーが見つからない」「過去に失敗した経験がある」といった悩みをお持ちの飲食店経営者・事業責任者の皆様。TableBridgeが、貴社のブランドに合わせた最適なグローバル戦略をご提案します。

まずは、現状の課題をお聞かせいただくためのオンライン個別相談を随時受け付けております。

- お問い合わせ先： https://www.table-bridge.com/contact- 公式WEBサイト： https://www.table-bridge.com/

【会社概要】

社名：株式会社オフィスフェリスタ（Office Felicidad, Inc.）

代表者：代表取締役 石上 隆巳

所在地：東京都渋谷区恵比寿4-23-12 茗荷原ビル3F

設立：2020年12月

事業内容：外食ブランドに特化した海外展開実行支援サービス「TableBridge」の運営