株式会社フューチャート

「採用業務、ここまで自動化。」をビジョンとした人材採用管理システム（ATS）「bizpla（ビズプラ）」で人材採用業務のDX化を推進している株式会社フューチャート（本社：東京都中央区、代表取締役社長：今井 尚）は、「bizpla（ビズプラ）」において、応募者との初期接触を劇的にスムーズにする「LINEメッセージ送信機能」の大幅なリニューアルを実施いたしました。

今回のリニューアルでは、bizpla（ビズプラ）の最大の強みである「応募者の電話番号さえ登録されていれば、友だち登録なしで面接依頼などの定型メッセージを即座に送れる」という高い到達率・スピード性をベースに、新たに公式LINEアカウントを友だち追加した応募者に対して、お仕事の紹介や入社手続きといった自由な文章での「個別連絡（友だちメッセージ）」を送信できる機能を追加いたしました。

これにより、最も連絡が途絶えやすい「応募直後のファーストアプローチ」のスピードを最大化しつつ、その後の選考・入社フォローにいたるまで、使い慣れたLINEによるシームレスなコミュニケーションを実現します。

・bizpla（ビズプラ）サービスサイト：https://bizpla.com/



・「LINEメッセージ送信機能」解説動画

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=T7sqhcrtrfk ]

■ 今回の機能強化の背景：なぜ「電話番号だけで届く」が重要なのか

アルバイト・パートや派遣、中途採用の現場において、「応募があったのに連絡が取れない」「メールや電話に気づいてもらえない」という歩留まりの低下は、多くの企業が抱える大きな課題です。

bizpla（ビズプラ）の「LINEメッセージ送信機能」は、「応募者の電話番号さえあれば、事前に友だち追加をしてもらうことなく、面接依頼やリマインドなどのメッセージをLINEで直接届けられる」点が最大の特徴であり、多くの企業様から「応募者との接触率・面接設定率が劇的に向上した」とご好評をいただいております。

今回のリニューアルは、この「電話番号だけで即座につながる」という初期接触の強みを起点に、選考プロセスの中で自然に友だち登録へと誘導し、LINE公式アカウントの友だち追加＆LINEログイン認証を行った応募者に採用選考終了後の個別連絡やお仕事紹介メッセージの一斉配信などを送信できるようにアップデートしたものです。

※当該機能をご利用頂くお客様にはbizpla連携用の企業アカウントを開設します。（bizplaはそのLINE公式アカウントから応募者へメッセージを送信します）

■ bizpla の「LINEメッセージ送信機能」が実現する採用フローの強み

1．【最強のファーストアプローチ】友だち登録なし・電話番号だけで面接依頼を即送信

各種求人媒体から応募が入った際、ユーザーが日常的に利用しているLINEへ、電話番号の情報を元に「面接依頼メッセージ」をダイレクトに届けます。アカウントを探して友だち追加してもらう手間の必要がないため、応募熱度が高いタイミングを逃さず、最速で面接調整が進められます。

2．【自然なステップアップ】やり取りの途中でスムーズに「友だち追加」へ誘導

最初の面接依頼メッセージ等の中に、LINEのログイン認証や友だち追加の案内を自然に組み込むことができます。応募者はステップに沿って進むだけで、企業との連絡ラインを確立できます。

3．【選考後のフォローも万全】入社手続きやお仕事紹介の「個別連絡」が可能に

友だち追加された後は、面接終了後の入社手続きの案内や、求職者に合わせた別のお仕事情報の提案など、自由なテキストでの個別メッセージ送信が可能です。応募者をフォローアップができます。

■ メッセージの視認性とセキュリティ

LINEに届くメッセージは、単に長文が送られるのではなく「企業からメッセージが届いています」という概要と詳細ボタンが表示される仕組みです。応募者がボタンをタップするとbizpla（ビズプラ）の専用メッセージ画面へ遷移し、内容を確実に確認できるため、メールやSMSに慣れた採用担当者様でも違和感なく、安全・確実に運用いただけます。

■ 料金・お問い合わせについて

ご利用ボリューム等に応じた複数のプランをご用意しております。詳細な料金プランや導入の流れにつきましては、下記よりお気軽にお問い合わせください。

【株式会社フューチャート】

本社：〒104-0033 東京都中央区新川1-23-4 ISリバーサイドビル1201

代表者：代表取締役 今井 尚

設立：1994年8月

電話番号：03-3523-2155

Email: customer@fuchart.com



会社サイト：http://www.fuchart.com/

bizpla（ビズプラ）：https://bizpla.com/



事業内容：人材採用管理システム（ATS）bizpla（ビズプラ）の提供



【お問い合わせ先】

企業名：株式会社フューチャート

担当者名：営業部：田中

TEL：03-3523-2177

FAX：03-3523-2166

Email: customer@fuchart.com