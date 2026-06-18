【無料ウェビナー】競合に差をつける「AI検索最適化」の実践ヒント ～世界最高峰の検索カンファレンスSMX参加レポート～ を6/25(木)に開催

株式会社LANY

デジタルマーケティング支援を提供する株式会社LANY（東京都渋谷区、代表取締役社長：竹内渓太）は、【無料ウェビナー】競合に差をつける「AI検索最適化」の実践ヒント ～世界最高峰の検索カンファレンスSMX参加レポート～ を6/25(木)に開催いたします。

2026年6月、米国ボストンで開催された世界最高峰の検索マーケティングカンファレンス「SMX Advanced 2026」。

Amazon、Microsoft、Shopify、SAP出身の実務家たちから、AI検索で「自社ブランドが名指しで」選ばれるための最新ノウハウについて解説されました。

本ウェビナーでは、LANY代表の竹内が現地で仕入れた一次情報をもとに、日本と海外のAI検索最適化の「現在地の差」を整理した上で、明日から実践で使えるTipsをLANY独自の視点でお届けします！

開催日時

2026年6月25日（木）12:00～13:00

ウェビナー内容

- 日本と米国のAI検索最適化の現在地の違い- 「SMX Advanced」から得られた示唆- 明日から実践で使えるTips- Q&A

お申し込み方法

下記のURL下部のお申し込みフォームより、必要事項を記入の上お申し込みください。

https://www.lany.co.jp/event/2026-06-25

参加費

無料

定員

500名

申込締切

2026年6月25日（木）11時59分

参加手順

1. 上記フォームにて必要な項目を入力してお申し込みください

2. 定員を超えた場合は、抽選とさせていただきます。開催1営業日前の12時までに参加可否をご連絡いたします

3. 参加いただく方には合わせて参加方法、及び参加URLをメールにてお送りいたします

4. 当日はメールに記載された参加URLにアクセスして参加してください

注意事項

ウェビナーの録画はご遠慮ください。

同業他社の方は参加をご遠慮いただいております。

■株式会社LANYの概要

株式会社LANYは、企業の持続的な成長にコミットする「グロースパートナー」です。デジタルマーケティング支援を展開し、事業成長を多角的にサポートします。 SEO/LLMO（AI検索最適化）、コンテンツマーケティング、Web広告運用といった最先端のノウハウを提供。形式的なコンサルティング支援に留まらず、クライアントのチームに深く入り込み、戦略立案から実行支援、継続的な改善までを一気通貫でサポートします。

■会社概要

株式会社LANY（レイニー）

公式サイト：https://www.lany.co.jp/

事業内容：デジタルマーケティング支援

所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷5-27-5 リンクスクエア新宿 16F WeWork

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【本件の取材に関してのお問合せ】

担当者名：崎田

メール：yuki.sakita@lany.co.jp