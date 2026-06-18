境町役場《茨城県境町》ピックルボール地域おこし協力隊員 嶋晴菜選手が境町スポーツ教室で指導！《茨城県境町》ピックルボール地域おこし協力隊員 嶋晴菜選手が境町スポーツ教室で指導！

6月13日（土）、境町スポーツ教室において、ピックルボールプレーヤーの嶋晴菜さんを講師に迎え、ピックルボール体験教室を行いました。

当日は子どもから大人まで幅広い世代の参加者が集まり、近年、世界的に注目を集めるピックルボールの基本ルールやラケットの持ち方、サーブ、ラリーなどを実戦形式で学びました。嶋さんは初心者にも分かりやすく丁寧に指導し、参加者一人ひとりに声を掛けながら技術向上をサポートしました。

嶋さんは「ピックルボールは年齢や運動経験を問わず、誰でも気軽に楽しめるスポーツです。今回の教室をきっかけに、より多くの方にその魅力を知っていただければ嬉しいです。」と伝えていました。境町スポーツ教室では、今後も地域住民の健康増進とスポーツ振興を目的に、多様なスポーツ体験の機会を提供してまいります。

境町スポーツ教室 詳細

【種目】ピックルボール、ビーチボールバレ―、バドミントン

【日時】6月から10月の土曜日19：00～21：00（全15回)

【場所】境町民体育館（茨城県猿島郡境町上小橋540(https://share.google/ZOvNEew2IM1m8oNmk)）

【指導員】境町スポーツ推進委員会

境町地域おこし協力隊員 嶋 晴菜 選手 経歴

【出身校】

立命館大学スポーツ健康科学部

立命館大学大学院スポーツ健康科学研究科

【Pickle ball主な戦績】

●2025年10月1日時点ランキング

PPA Tour: WS 98位／WD 151位／XD 144位

PPA Tour Asia: WS 10位／WD43位

※ws:シングルス、WD:女子ダブルス、XD:ミックスダブルス

●2025年WorldCup日本代表

・PPA Tour: Australia Pickleball Open 2024

女子ダプルス 本戦2R

ミックスダブルス 本戦2R

女子シングルス 本戦1R

女子ダプルス(Skill 4.5+) 3位

・PPA Tour:Vulcan Orlando Cup 2024 女子シングルス(Skill) 3位

・Asia Pickleball Games 2024 女子ダブルスベスト8

・OB Open PICKLEBALL CHAMPIONSHIPS 2024 ミックスダプルスベスト8

・PJF Pickleball Championships in Japan 2024 ミックスダブルス 4位

【今後の抱負】

「ピックルボールは、人と人とのつながりを育むスポーツだと感じています。世界で戦うアスリートとしてその魅力を広めるとともに、これまで取り絹んできた被災地支援や介護予防の経験を活かし、境町の皆さまと共に心身の健康づくりと笑顔あふれる地域づくりに貢献してまいります。

ピックルボールを通じて、私に力を貸していただける境町と日本全体を盛り上げ、活性化させていくことが今後の大きな目標です。そのために全力を尽くして挑戦を続けてまいります。」