【予約受付再開】初回入荷分の予約受付が完売となった「POP Case Collection - Royal Alligator」。多くのお客様からのご要望を受け、このたび第2次予約受付を開始。

株式会社PRINCIPE prive

世界最高峰のApple Watchケースを手がけるスウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」。Apple Watchケースで培った豊富なノウハウをもとに誕生した「POP Case Collection」は、GOLDEN CONCEPTが提案する新たなケースコレクションです。

ROYAL POP(R)ポケットウォッチにフィットするようデザインされ、ポケットウォッチを腕元で楽しむ新たなスタイルとして発売開始から数日で1,000件を超える予約を記録しました。

その中でも、天然アリゲーターレザーストラップを採用した「POP Case - Royal Alligator」は、クラシカルで洗練された腕時計スタイルを楽しめるコレクションとして高い人気を集め、初回入荷分の予約受付は完売となりました。



完売後も再入荷や追加販売に関するお問い合わせを多数いただいたことから、このたび「POP Case Collection - Royal Alligator」の第2次予約受付を開始いたしました。

今回ご用意できる数量にも限りがございますので、ご検討中のお客様はお早めにご覧ください。

GOLDEN CONCEPT 日本公式サイト(https://goldenconcept.jp/collections/pop-case-collection)

※入荷予定数に達し次第、完売となります。

※多数のご注文をいただいているため、アクセス時点で完売となっている場合がございます。あらかじめご了承ください。

Pop Case - Royal Alligator - YellowPop Case - Royal Alligator - Greenお手持ちのROYAL POP(R)ポケットウォッチにフィットするよう設計されたケースに装着することで、腕元で着用できる新たなスタイルをお楽しみいただけます。

ポケットウォッチから腕時計へ - Royal Pop(R)の新たな楽しみ方として、世界中のウォッチファンやコレクターから注目を集めています。



上質なレザーの質感とGOLDEN CONCEPTならではのラグジュアリーなデザインをぜひお楽しみください。



2026年7月～8月世界同時デリバリー予定。

ゴールデンコンセプト日本公式サイト(https://goldenconcept.jp/collections/pop-case-collection)および各直営店舗にて第二次予約受付を開始いたしました。

Pop Case - Royal Alligator - BlackPop Case - Royal Alligator - BluePop Case - Royal Alligator - WhitePop Case - Royal Alligator - OrangePop Case - Royal Alligator - GreenPop Case - Royal Alligator - YellowPop Case - Royal Alligator - Light Blue

コレクション：POP Case - Royal Alligator（全７色）

販売価格：104,500円（税込）

商品ページ(https://goldenconcept.jp/collections/pop-case-royal-alligator)



対応モデル

・トップクラウン(12時位置リューズ) 仕様のROYAL POP(R)ポケットウォッチ

・サイドクラウン(3時位置リューズ) 仕様のROYAL POP(R)ポケットウォッチ

※Blue, Yellowは、3時位置リューズ仕様のみ対応しています。

※ご購入前に、お手持ちのRoyal Popのリューズ位置をご確認ください。



付属内容

・アリゲーターレザーストラップ

ウォッチ本体

・ROYAL POP(R)ポケットウォッチは別売りです。本製品には付属していません。

素材

・アリゲーターレザー / 316Lステンレススチールバックル

【注意事項】

※本製品はGOLDEN CONCEPTによる独立したアクセサリ一製品です。Audemars Piguet、Swatch、または関連会社との提携、スポンサーシップ、認可、または支持関係は一切ありません。

※ROYAL POP(R)ポケットウォッチは別売りであり、本製品には含まれておりません。

※ROYAL POP(R)は、Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.）の登録商標です。

GOLDEN CONCEPT (ゴールデン コンセプト) について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp(https://goldenconcept.jp/)

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/(https://www.instagram.com/goldenconcept/)

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/(https://www.instagram.com/goldenconcept.jpn/?hl=ja)