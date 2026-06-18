株式会社ヒューマンアジャスト、ホワイト企業認定を取得｜70項目の厳格審査をクリア

株式会社ヒューマンアジャスト

このたび、株式会社ヒューマンアジャスト（本社：東京都新宿区、代表取締役：根岸 靖、以下「当社」）は、2026年4月1日付で、一般財団法人日本次世代企業普及機構（通称：ホワイト財団）が運営する「ホワイト企業認定」を取得いたしました。

■ホワイト企業認定とは

ホワイト企業認定は、ホワイト財団が運営する、日本で唯一の総合的な企業評価制度です。

「ブラックではない企業」ではなく、「家族や社会に応援され、次世代に残していきたい企業」を認定対象とし、ビジネスモデル・人材育成・柔軟な働き方・ダイバーシティ・健康経営・労働法遵守など、70項目に及ぶ厳格な審査基準をもとに総合評価を実施します。単一の取り組みではなく、企業全体の人事制度や組織づくりを多面的に評価するこの認定制度は、2026年4月時点で累計663社が取得しています。

■「一生働ける職業」に変えるという挑戦

鍼灸接骨院業界では、長時間労働やマニュアル化された施術が常態化し、本来の志とのギャップに苦しむ施術者が少なくない現状があります。株式会社ヒューマンアジャスト代表・根岸 靖氏自身も、そうした現場での葛藤を経験してきた一人です。

その経験からたどり着いた経営の根幹は、「人を変えるのではなく、人が変わる環境をつくる」という考え方です。志を持つ施術者が力を存分に発揮できる環境を整えることこそが、個人の成長だけでなく、業界全体を変える起点になる--その信念のもと、同社は独自の組織づくりを推進してきました。

■マニュアルに頼らない現場と、成長を"見える化"する仕組み

同社では現在、少数精鋭の体制のもと、患者様一人ひとりの症状に向き合うオーダーメイドの施術を徹底しています。画一的なマニュアルに頼らず、根本的な課題解決にこだわり続けることが、同社の施術品質を支えています。

その質を維持・向上させるために重要な役割を果たしているのが、継続的な人材育成の仕組みです。院長会議や合宿研修、社内SNSを通じて、技術だけでなく人間力・組織力の向上を図っています。さらに、施術の成果を数値として可視化することで感覚に頼らない客観的な教育と評価を実現し、若手施術者であっても成長を実感しやすい環境を整えています。

加えて、充実した福利厚生・制度面の整備を通じ、施術者が長期的に安心して働き続けられる基盤づくりを進めています。

■代表 根岸 靖氏のコメント

私たちは、施術者が一生安心して働き続けられる環境を実現し、業界の常識を変える企業を目指しています。人は環境によって変わる--その可能性を信じ、技術だけでなく人間性やビジネス力も高められる場をつくり続けたいと考えています。志を持った施術者が誇りを持ち、その価値を社会に届けられる未来を実現することが、私たちの使命です。

■今後の展望

人材不足や早期離職が業界全体の課題となる中、「働き続けられる環境づくり」はあらゆる企業にとって避けて通れないテーマとなっています。株式会社ヒューマンアジャストは、制度や条件の整備にとどまらず、施術者一人ひとりの成長実感や「働く意味」にまで踏み込んだアプローチで、この課題に向き合い続けます。

今回のホワイト企業認定を新たな節目として、同社はさらなる組織強化と業界への貢献を推進してまいります。ご利用者様・従業員・地域社会のすべてにとって価値ある存在となることで、「日本を元気にする施術者集団」の実現を目指してまいります。

ホワイトキャリア掲載ページ：https://jws-japan.or.jp/whitecareer/white_company/13999

■ヒューマンアジャストについて

株式会社ヒューマンアジャストは、首都圏を中心に複数の接骨院を展開し、地域に密着した施術サービスを提供しています。日常の不調からスポーツでのお身体のケアまで、幅広い世代の方々にご利用いただいております。今後も地域の皆さまの健やかな生活をサポートするため、より身近で安心できる接骨院づくりに努めてまいります。



【会社概要】

● 株式会社ヒューマンアジャスト(https://human-adjust.co.jp/)

● 代表者役職氏名：代表取締役 根岸 靖

● 所在地：〒163-0725 東京都新宿区西新宿二丁目7番1号 新宿第一生命ビル25階

● 設立：2007年9月

● 事業内容：接骨院・鍼灸院運営事業、人材紹介事業、療養費請求代行事業

● 証券コード：249A

●売上高：2,558百万円（2025年3月期）

●従業員数：412名

●店舗一覧(https://human-adjust.co.jp/shoplist/)

【沿革】

2006 年 4 月 埼玉県狭山市新狭山駅前にて接骨院 1 店舗目を開業し、接骨院事業を開始

2007 年 7 月 2 店舗目を東京都にて開業し、多店舗展開を開始

2007 年 9 月 株式会社ヒューマンアジャストを設立

2018 年 7 月 10 店舗目を開業。シフト制を導入し、22 時までの営業体制を確立

2019 年 11 月 株式会社 JIN の全株式を取得し、鍼灸院事業を開始

2021 年 3 月 30 店舗目を開業

2021 年 6 月 株式会社 JIN を株式会社ヒューマンアジャスト plus に社名変更

2022 年 2 月 本店所在地を東京都新宿区へ移転

2023 年 4 月 株式会社ヒューマンアジャストplusを吸収合併

2023 年 8 月 関東 1 都 6 県全域への進出を達成

2023 年 11 月 福岡に初進出し、九州地域での事業を開始

2024 年 6月 50 店舗目を開業

2024 年 9月 大阪に初進出し、関西地域での事業を開始

2024年9月 東京証券取引所 TOKYO PRO Marketへ上場

2024年12月 福岡証券取引所 Fukuoka PRO Marketへ上場





■本件に関するお問い合わせ先

株式会社ヒューマンアジャスト お問い合わせ窓口(https://human-adjust.co.jp/contact/)