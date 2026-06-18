【残り2週間】6月30日締切　最大35％オフ、年内のハワイ旅行をお得に確保する絶好のチャンス

Castle Resorts & Hotels, Inc.

米 ハワイ州ホノルル - キャッスル リゾーツ＆ホテルズが実施中の期間限定「初夏のビッグセール」は、2026年6月30日の予約締切まで残り2週間となりました。本キャンペーンでは、2026年12月23日までの宿泊を最大35％オフで提供しています。人気シーズンを対象にした本セールはすでに多くの予約が入っており、今後さらに空室が限られる見込みです。年内のハワイ旅行をお得に確保できる見逃せない機会となっており、早めのご予約をおすすめします。詳細はこちら：公式日本語ウェブサイト(https://jp.castleresorts.com/)

【期間限定】初夏のビッグセールキャッスル・ワイキキショアのお部屋のイメージ写真

予約受付：2026年5月18日～6月30日

宿泊期間：2026年5月18日～12月23日

対象施設：

- キャッスル・ワイキキショア（オアフ島）- キャッスル・バンブーワイキキ・ホテル（オアフ島）- キャッスル＠ワイキキグランド（オアフ島）- ワイキキ・サークル・ホテル（オアフ島）- ワイキキ・ヘリテージ・ホテル（オアフ島）- ビショップスイーツ＠ザ・エグゼクティブセンター（オアフ島）- ヒロ・ハワイアン・ホテル、トレードマーク・コレクション・バイ・ウィンダム（ハワイ島）- キャッスル・ハリイ・カイ・アット・ワイコロア（ハワイ島）- キャッスル・カナロア・アット・コナ（ハワイ島）- キャッスル・ワイメア・カントリー・ロッジ（ハワイ島）- ISOホテル、トレードマーク コレクション バイ ウィンダム（カウアイ島）

キャッスル リゾーツ＆ホテルズでは、オアフ島やハワイ島をはじめ、ハワイ各島でホテルやリゾート・コンドミニアムを展開しています。多くの宿泊施設ではキッチン設備付きのお部屋をご用意しており、小さなお子様連れの家族旅行や長期滞在にも最適です。また、ホテルルームに加え、広めの1ベッドルーム・2ベッドルームタイプのお部屋もあり、グループ旅行や2世代・3世代旅行など、さまざまな旅行スタイルに対応しています。

本プランは予約時に全額支払いとなり、予約の変更やキャンセルに伴う返金は行いません。空室状況によりご利用いただけない日程がある場合があります。また、最低宿泊数が設定されている場合があります。新規予約のみに適用され、団体予約には適用されません。その他制限が適用される場合があります。

このほかにも、早割プランやシニア向けプランなど、さまざまな宿泊プランをご用意しております。

詳細情報およびご予約については、キャッスル リゾーツ＆ホテルズ公式日本語ウェブサイト(https://jp.castleresorts.com/)をご覧ください。日本語でオンライン予約を受け付けております。また、公式サイトからのオンライン予約についてご質問がある場合も、日本語でお問い合わせ(https://jp.castleresorts.com/Contact-Us)いただけます。

キャッスル リゾーツ＆ホテルズについて

1993 年に創立されたキャッスル リゾーツ＆ホテルズは、ホテル、リゾート・コンドミニアム、バケーションレンタル物件の管理・運営サービスを提供しております。当社は、ハワイを拠点としハワイ資本で運営されている唯一のプロバイダーで、この分野において代表的なブランドです。オアフ島、マウイ島、モロカイ島、カウアイ島、ハワイ島をはじめとするハワイ諸島各地において、ビーチフロントまたはビーチ近くの宿泊施設を中心に、幅広いポートフォリオを展開しています。さらに、ニュージーランド北島のオークランド近郊、タカプナでも施設を運営しています。詳細情報およびご予約については、公式日本語ウェブサイト（https://jp.castleresorts.com/）をご覧ください。