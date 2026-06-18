RX Japan主催「ライフスタイルWeek 夏」特別企画『推し活パーク』にガチャマシン8台を提供

株式会社ゼロプレイス

株式会社ゼロプレイス（本社：埼玉県さいたま市、代表取締役：成田優樹、以下「当社」）は、RX Japan合同会社が主催する「第29回 ライフスタイルWeek 夏」（2026年6月24日～26日／東京ビッグサイト）において、RX Japan合同会社と協力し、会場内特別企画「推し活パーク」へガチャマシン8台を提供いたします。

本企画では、近年市場拡大が続く「推し活」をテーマに、来場者が実際に参加・体験できるラウンジ型コンテンツを展開。ゼロプレイスはガチャを活用した参加型体験の提供を通じて、来場者と企業・ブランドとの新たな接点づくりを支援します。

■ RX Japan主催「第29回 ライフスタイル Week【夏】」内特別企画として採用

「第29回 ライフスタイル Week【夏】」は、雑貨・文具・推し活・ギフト・サステナブル商材など、ライフスタイル領域の商品・サービスが一堂に会する日本最大級の総合展示会です。

株式会社ゼロプレイスは、主催であるRX Japan合同会社と協力し、同展示会内で開催される特別企画「推し活パーク」にて、ガチャマシン8台を提供いたします。

「推し活パーク」は、近年拡大を続ける推し活市場に着目し、来場者が自由に立ち寄りながら推し活に関連するコンテンツやサービスを体験できるラウンジ型企画です。

※こちらの画像は設営イメージです。

会場内では、企業協賛による景品引換券などを活用したガチャ企画を実施予定で、来場者はガチャを通じてさまざまな企業・ブランドとの新たな接点を体験することができます。

ゼロプレイスは、ガチャを活用した体験型コンテンツの提供を通じて、来場者参加型マーケティングの新たな可能性を提案いたします。

■ ガチャを活用した“参加したくなるマーケティング”

近年のマーケティング施策では、一方的な情報発信ではなく、ユーザー自らが参加したくなる体験設計が重要視されています。

ゼロプレイスが提供する体験型ガチャソリューションは、

・LINE友だち登録促進

・SNSフォローキャンペーン

・アンケート回収

・会員登録施策

・クーポン配布

・回遊促進企画

・ファンエンゲージメント施策

などと組み合わせることで、参加率向上やコミュニケーション創出を実現します。

今回の推し活パークでも、来場者が楽しみながら参加できる体験価値の提供を目指します。

⚫︎全国各地の活用例

アンケート回収・認知拡大 : 地元名産品が当たるガチャ(新潟市)アンケート回収・回遊促進 : 会場内のフードチケットが当たるガチャ(横須賀市)イベント来場記念 : ノベルティ配布ガチャ(横須賀市)

また、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第27回 マーケティングWeek【夏】2026」にも出展し、体験型ガチャを活用した最新のマーケティングソリューションをご紹介しています。

出展に関する詳細はこちら

（https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000057.000166888.html）

■ 展示会概要

展示会名：第29回 ライフスタイルWeek【夏】2026

主催：RX Japan合同会社

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

会場：東京ビッグサイト

企画名：推し活パーク

設置台数：ガチャマシン8台



【来場事前登録はこちら】

https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/visit/visit-b.html?utm_campaign=oshi_zero&utm_medium=referral&utm_source=intex(https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/visit/visit-b.html?utm_campaign=oshi_zero&utm_medium=referral&utm_source=intex)

■ 株式会社ゼロプレイスについて

株式会社ゼロプレイスは、「思わず参加したくなる体験をつくる」をコンセプトに、ガチャマシンを活用した体験型マーケティングソリューションを提供しています。

イベント、展示会、自治体施策、商業施設キャンペーンなど幅広い分野で、来場者参加型コンテンツの企画・運営支援を行い、企業や自治体の集客・販促活動をサポートしています。

デジタルサイネージつきガチャマシンについて

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=XWBf5EEN9fM ]

主な特徴

■ デジタルサイネージ搭載

静止画だけでなく、動画や音声も自由に再生可能です。商品のPRやキャンペーン告知など、幅広いシーンで活用できます。

■ 自由な商品封入

カプセルの中身に制限はなく、オリジナルグッズやクーポン、サンプル品などを封入可能です。キャンペーン施策や無人販売ツールとしてもご利用いただけます。

■ 多彩な決済方法に対応

硬貨・メダル・トークンのほか、オプションでキャッシュレス決済にも対応しています。無料プレイ設定も可能なため、体験型イベントや集客装置としても最適です。

※関連記事：「株式会社ゼロプレイス、デジタルサイネージ搭載の次世代型ガチャマシーンを提供開始(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000166888.html)」

ガチャマシーンや本プレスに関するお問い合わせ先

株式会社ゼロプレイス

営業部：090-7360-3750

Mail：gtchax@xeroplace.jp

HP : https://xeroplace.jp/

SNS：X(https://x.com/gtcha_x0218)