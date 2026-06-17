AI音楽・歌詞生成プラットフォーム「CraftMusic.AI」が正式リリース

TechFusion Labs LLC

TechFusion Labs LLCは、AI音楽生成プラットフォーム「CraftMusic.AI」の提供を開始しました。

CraftMusic.AI(https://craftmusic.ai/ja)は、プロンプト、歌詞、ジャンル、ムード、用途を入力することで、オリジナル楽曲やインストゥルメンタルを生成できるAI音楽制作サービスです。動画、ポッドキャスト、ゲーム、広告、楽曲デモなど、音楽が必要になる制作現場で、アイデアを短時間で音にすることを支援します。

AIにより、音楽制作の最初の一歩を短くする

動画やショートコンテンツ、ポッドキャスト、ゲーム、広告など、個人やチームが音楽を必要とする場面は増えています。一方で、既存のBGMライブラリからイメージに合う曲を探すには時間がかかり、オリジナル楽曲を外部に依頼する場合は、制作費や納期の調整が必要です。

また、歌詞やメロディのアイデアがあっても、音楽制作ソフトを扱う知識や制作環境がなければ、完成イメージを確認するまでに時間がかかります。CraftMusic.AIは、こうした制作前のハードルを下げ、クリエイターがより早く音楽の方向性を試せる環境を提供します。

CraftMusic.AIの主な特徴

1. テキストからオリジナル楽曲を生成

ユーザーは、作りたい楽曲の用途、ジャンル、ムード、楽器、ボーカルスタイルなどを入力することで、楽曲やインストゥルメンタルのドラフトを生成できます。YouTube動画のイントロ、ポッドキャスト用BGM、ゲームシーンの雰囲気作り、広告用サウンドなど、目的に合わせた音楽制作に活用できます。

この機能は、AI音楽ジェネレーター(https://craftmusic.ai/ja/ai-music-generator)から利用できます。

2. 歌詞作成から楽曲制作までを同じ流れで進められる

CraftMusic.AIは、AI歌詞生成機能も提供しています。タイトル、テーマ、ムード、構成、言語を指定して、フック、バース、コーラスなどの歌詞ドラフトを作成できます。歌詞のアイデアを先に整理し、その内容をもとに楽曲の方向性を考えることができます。

歌詞作成は、AI歌詞ジェネレーター(https://craftmusic.ai/ja/ai-lyrics-generator)から利用できます。

3. BGMやインストゥルメンタル制作にも対応

ナレーション、映像、ゲームプレイ、商品紹介、授業動画など、ボーカルが不要なコンテンツ向けに、インストゥルメンタルの生成にも対応しています。歌ものだけでなく、BGMとして使いやすい音楽をジャンルや雰囲気に合わせて作成できます。

4. ボーカル抽出・音源分離などの関連ツールも提供

音楽制作や編集の過程では、生成だけでなく、既存音源の整理や編集が必要になることもあります。CraftMusic.AIでは、楽曲制作を補助する関連ツールとして、ボーカル抽出や音源分離にも対応しています。

AIボーカルリムーバー(https://craftmusic.ai/ja/ai-vocal-remover)ではボーカルと伴奏の分離に、AIステムスプリッター(https://craftmusic.ai/ja/ai-stem-splitter)では楽曲を複数の音源要素に分ける作業に活用できます。

5. ダウンロードと商用利用プラン

生成した音楽は、編集、確認、共有、公開などの用途に合わせてダウンロードできます。商用利用については、利用中のプランに含まれる権利内容に基づきます。CraftMusic.AIでは、無料プランに加え、商用ライセンスを含む有料プランも用意しています。

各プランの内容は、料金ページ(https://craftmusic.ai/ja/pricing)で確認できます。

想定される利用シーン

CraftMusic.AIは、音楽制作の専門知識がないユーザーだけでなく、制作スピードを上げたいクリエイターやチームにも利用できます。

動画クリエイター：YouTube、ショート動画、チュートリアル、Vlogなどに合わせたイントロ、アウトロ、BGMのドラフト制作。

ポッドキャスト・教育コンテンツ制作者：会話やナレーションを邪魔しない背景音楽、番組用ジングル、落ち着いたBGMの制作。

ゲーム・アプリ開発チーム：プロトタイプ、メニュー画面、イベントシーン、トレーラー用の音楽アイデア作成。

ソングライター・アーティスト：歌詞、フック、ジャンル、ムードをもとにした楽曲デモやアレンジ方向の確認。

ブランド・広告制作チーム：商品紹介動画、キャンペーン素材、SNS広告などに合わせた音楽の方向性比較。

CraftMusic.AIについて

CraftMusic.AIは、AI音楽生成とAI歌詞生成を中心に、クリエイターの音楽制作ワークフローを支援するオンラインサービスです。専門的な制作環境がなくても、プロンプトや歌詞アイデアから楽曲のドラフトを作成し、プロジェクトに合う音楽の方向性を試すことができます。