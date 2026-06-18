【参加者募集】中高生の宇宙版甲子園を出場を後押し。8月2日にモデルロケットチャレンジ＠飯塚市を開催します!!

飯塚地域雇用創造協議会（事務局：飯塚市）では、科学技術への関心を高めるなど飯塚を担う次世代ものづくり人材の育成を目的として、「令和8年度モデルロケットチャレンジ＠飯塚市」を開催します。

飯塚市役所

今年３月に続き2回目の開催となる今回は、モデルロケット製作の楽しさを体験してもらうと共に、独創性あふれるモデルロケットを多くの中高生が製作し、宇宙に関わる実践的な学びや未知なる目標に挑戦するマインドを育てていくとともに、実際に宇宙産業に関わっている宇宙関連産業の女性経営者を講師に招き、宇宙航空にまつわる話題や研究開発の現場でまさに起きていることを題材とした講義も行い、参加する中高生の科学への関心を深めるきっかけとします。

実施日時 令和8年8月2日（日）9：30～17：00

講 師 九州工業大学 大学院工学研究院 宇宙システム工学研究系 特任准教授

一般社団法人九州みらい共創 プロデューサー 前田 恵介 さん

国立大学法人九州工業大学 大学院工学研究院 宇宙システム工学研究系 特任准教授

1977年、群馬県前橋市生まれ。秋田大学大学院工学資源学研究科修了。

2024年6月より現職。東京大学学院工学系研究科航空宇宙工学専攻中須賀研究室や(株)アストロスケール、千葉工業大学惑星探査研究センターにて超小型衛星開発に従事する傍ら、能代宇宙イベント、えひめ南予共同気球実験、Gunma Space Award、宇宙甲子園等を運営し、全国各地で小中学生から大学生に至る幅広い年齢層に対して、宇宙教育活動を展開している。

株式会社インフォステラ 代表取締役CEO 倉原 直美 さん

宇宙産業で10年以上の経験。九州工業大学で電気工学の博士号を取得し、JAXAでイオンエンジンと宇宙プラズマ環境の研究を実施。

2016年にインフォステラを設置する前には、研究者として、衛星地上システムエンジニアとして複数の衛星プロジェクトに従事。

会 場 （講演、製作）九州工業大学飯塚キャンパス ポルト棟

（打ち上げ） 九州工業大学飯塚キャンパス グラウンド

主 催 飯塚地域雇用創造協議会

共 催 国立大学法人九州工業大学、一般社団法人九州みらい共創

飯塚市（男女共同参画推進課、産学振興課）

飯塚市教育委員会（生涯学習課）

対 象 飯塚市内在住の中学生・高校生、飯塚市内の中学校および高等学校の在学生

募集人数 40名程度

参加費用 無料

申込方法 以下の申込フォームよりお申込みください。

https://forms.gle/BGtBccdEHBbz67pD7

※詳細は下記をご確認ください。

問合せ 飯塚地域雇用創造協議会（事務局：飯塚市経済部産学振興課）

TEL：0948-22-5518 Mail：sangaku☆city.iizuka.lg.jp 【☆→＠】