クラウドAIの“その先”へ――オンプレAI基盤構築のリアルな課題と解決策をオンラインセミナーで徹底解説

Ｓｋｙ株式会社

Ｓｋｙ株式会社は、「クラウドAIの“その先”へ ―― AI活用のリアルな課題を解決する伴走支援とオンプレAI基盤」と題したオンラインセミナーを、2026年7月23日（木）に開催いたします。

全社員が日常的に生成AIを使いこなすフェーズに突入した現在、多くの企業がクラウドAIの「想定外のコスト高騰」と「機密データ連携のセキュリティリスク」という壁に直面しています。

本セミナーでは、クラウドAIの“その先”の選択肢として注目を集める「オンプレミス生成AI基盤」に焦点を当てます。自社内における構築プロセスで弊社が直面したリアルな課題を共有し、その解決策となる最新のオンプレミス生成AI基盤について解説。さらに、インフラを“導入して終わり”にせず、確実なビジネス成果へと導くための弊社の伴走支援アプローチについてご紹介します。

お申し込みはこちら :https://area26.smp.ne.jp/area/is?SMPFORM=sfk-qgmcp-7f9f26eef26a2868695420bbf117df28「AI活用のリアルな課題を解決する伴走支援とオンプレAI基盤」お申し込みページ

■開催概要

■アジェンダ

■お申し込み

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※下記Webサイトにてご登録の上、ご参加ください。

「AI活用のリアルな課題を解決する伴走支援とオンプレAI基盤」お申し込みページ

https://area26.smp.ne.jp/area/is?SMPFORM=sfk-qgmcp-7f9f26eef26a2868695420bbf117df28

Ｓｋｙ株式会社 Webサイト

https://www.skygroup.jp/

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