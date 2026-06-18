アール・ヌーヴォーの巨匠エミール・ガレの陶芸を紹介する企画展「ガレの陶芸II　奇想と幻想の造形世界」開催

茨城県陶芸美術館企画展「ガレの陶芸II 奇想と幻想の造形世界」ポスター

19世紀後半のフランスで活躍したエミール・ガレ（1846-1904）は、ガラス、陶芸、木工家具を製造 ・販売するガレ商会を率いて、自社の作品を万国博覧会等で発表し、世界的に高い評価を受けました。実業家でもあり芸術家でもあるガレは、アール・ヌーヴォーを牽引した代表的な人物です。本展はガレの業績の中でも陶芸作品に焦点をあて、約120点の作品からその展開と魅力を紹介する展覧会です。

茨城県陶芸美術館では2020年に「ガレの陶芸展」を開催しています。今回はすべて前回とは異なる作品を紹介する第二弾です。ガレ商会のロングセラーだった「猫形置物」や、『北斎漫画』を引用した作品、万国博覧会出品作など、貴重な作品も見どころです！

見どころ

アートとしての陶芸を追求したガレ

ガレは高級陶器やガラスを扱う実業家としてキャリアをスタートし、次第に作品に独創的で幻想的な世界観や思想を込めることで、芸術としての陶芸やガラスを追求しました。19世紀末のフランスでは、産業製品に芸術性を求める動きが高まっており、ガレはそれを達成した第一人者として高い評価を受けたのです。

日本美術や植物、 昆虫をモチーフにした 、独創的でユニークな作品

ガレの作品には、日本美術に由来する絵柄、外来の植物、昆虫やカエルの姿など、多彩なモチーフが登場します。モチーフの選択や、それらの意表をつく組み合わせ、独創的な作品の絵柄やフォルムなど、 陶芸作品ならではの幻想的でユニークな表現が見どころです。

主な作品

本展では、ガレの陶芸における芸術表現の軌跡を、初期の作品から円熟期である1880年代後半の作品までを通して紹介します！

エミール・ガレ 置物 猫形 １８６０年代 個人蔵エミール・ガレ 蓋付ピッチャー オウム形 １８７４年 個人蔵エミール・ガレ 壁掛花器 扇形 １８８２-８４年 個人蔵ガレ＝レーヌメール 置物 ブルドック形 １８６０年代 個人蔵エミール・ガレ 蓋物 虫形 1889年頃 個人蔵エミール・ガレ 鉢 蜻蛉文 1889年 個人蔵エミール・ガレ 花器 フランス菊形 １８８０-85年 個人蔵エミール・ガレ 小物入れ 怪獣形 1878-80年頃 個人蔵エミール・ガレ 聖水盤 ロレーヌ十字形 1876年頃 個人蔵エミール・ガレ 壺 山水画文 1880年代 個人蔵エミール・ガレ 壺 海文 1889年 個人蔵エミール・ガレ 花器 海文 1889年 個人蔵

※年号はデザイン年

展覧会概要

関連イベント

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152521/table/7_1_0f49d0fc5d37bc1baa739bf0ddf66e98.jpg?v=202606181052 ]クロストーク 「ナンシーとその近郊、ガレの陶芸制作の現場から」

ガレ研究の専門家である山根郁信氏と担当学芸員が、ガレの活動拠点ナンシーやその近郊の豊富な写真を交えながら、ガレの陶芸制作の背景を紹介します。

講師： 山根郁信氏（美術史家）

聞き手： 名村実和子（茨城県陶芸美術館主任学芸員）

日時： ９月20日（日）１３時３０分～１５時００分

会場： 茨城県陶芸美術館１階多目的ホール

参加費： 無料（要企画展観覧券）

定員：90名（予約優先）

予約：美術館ホームページから申込

予約期間：2026年7月1日（水）9時30分～9月19日（土）17時00分まで

備考：9月20日（日）は満70歳以上入館無料

他にも展覧会と併せて美術館を楽しめる企画や、夏休みの子どもたちが体験できるコーナー、美術館のある笠間市を楽しめるスタンプラリーなど、多くのイベントを開催します。

詳しくは茨城県陶芸美術館のホームページをご確認ください。

お問合わせ先

茨城県陶芸美術館ホームページ :https://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/viewer/info.html?id=584#:~:text=%E9%96%A2%E9%80%A3%E8%A1%8C%E4%BA%8B%E3%81%8A%E3%82%88%E3%81%B3-,%E4%BC%9A%E6%9C%9F%E4%B8%AD%E3%81%AE%E3%82%A4%E3%83%99%E3%83%B3%E3%83%88,-%E3%82%AF%E3%83%AD%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%BC%E3%82%AF%E3%80%8C%E3%83%8A%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%BC美術館外観茨城県陶芸美術館

住所：茨城県笠間市笠間2345番地（笠間芸術の森公園内）

TEL：0296-70-0011

FAX：0296-70-0012

HP：https://www.tougei.museum.ibk.ed.jp/

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