グローバル経験者に特化した日本初のキャリアフェス「LinkedIn Student Career Week 2026 夏」開催決定

Beyond Technologies株式会社

Beyond Technologies株式会社（以下「当社」）は、世界最大のビジネスSNS「LinkedIn」の国内チャネルパートナーとして、グローバル経験を持つ学生を対象としたキャリアイベント「LinkedIn Student Career Week 2026 夏」を2026年7月20日（月）～25日（土）にオンラインおよび最終日は東京・WeWork 日比谷FORT TOWERにてリアル開催いたします。

本イベントは、2026年春に開催した同イベントが学生・企業双方から高い評価を獲得したことを受け、今夏新たに追加開催するものです。「海外留学経験者による、海外留学経験者のための」コンセプトのもと、当社インターン生（現役の留学生・留学経験者）が企画・運営の中核を担います。

イベントコンセプト -未来を創るグローバルキャリア祭り

本イベントは「参加する学生が自分自身を深く理解し、グローバルキャリアの選択肢を広げ、グローバル人材とつながり、世界標準のキャリアツールLinkedInを使いこなすことで、将来グローバル人材と繋がる可能性を最大限に引き出す」ことを目的としています。スポンサー企業には、そのような志を持つ学生と出会い、お互いにつながり理解する場を提供いたします。

開催背景 -なぜ、この夏「初の試み」に挑むのか

- Know Yourself -自分を知る-自己理解を深め、グローバルキャリアにおける自分の強みと軸を明確にする- Explore Opportunities -チャンスに出会う-世界標準のキャリアツールLinkedInを使いこなし、グローバルな機会を探索する- Act for future -未来につながる行動-志ある学生と企業が互いにつながり、理解し合える場で未来への一歩を踏み出す

当社はこれまで、海外大学や地方に在籍する日本人学生に、年間5,000名以上の日本人学生との接点を創出し、多様な就職機会を届ける活動を続けてきました。地域や情報格差によって、出会える企業やキャリアの選択肢に差が生まれてしまう。この現状への課題意識が当社の出発点です。

LinkedInとのパートナーシップのもと実施してきた春・秋のキャリアイベントは、いずれも数千人規模の参加者と数百件のLinkedIn投稿を生み出し、大きな反響をいただきました。2026年春も大盛況で終了し、学生・企業双方から非常に高い評価をいただいております。

この夏、当社はさらなる進化を遂げ、「グローバル経験者」に完全特化した前例のないキャリアイベントをお届けします。海外留学中でこの夏に一時帰国している学生、留学経験をキャリアに最大限に活かしたい学生。そうした若き才能とLinkedInのマッチングは、間違いなく最高レベルだと確信しています。

対象学生

イベント概要

- 海外留学中・一時帰国の学生この夏、日本に一時帰国中の留学生。帰国のタイミングをキャリアの転換点に。- 留学経験者過去の留学経験を持ち、その強みを次のキャリアに活かしたい学生。- 国内グローバル学部在籍の学生国内大学でも授業・環境が英語中心の、いわば「国内留学」状態にある学生。- 日本留学中の外国人留学生日本語を武器にグローバルに活躍したい外国人留学生。[表: https://prtimes.jp/data/corp/101472/table/15_1_cbdb25022bdef6e9031e087d71072a34.jpg?v=202606181052 ]

当日のコンテンツ

Endorsement Comment

お問い合わせはこちら :https://beyond-t.jp/contact- 著名人による特別講演岸谷蘭丸氏をはじめ、グローバルで活躍する著名人が複数名ご登壇。世界を舞台に切り拓いたキャリアのリアル、グローバルで戦うために必要なマインドセットを、参加学生に直接語っていただきます。（登壇者の詳細は順次公開）- トップリーダーとの対話セッション留学を経て現在ビジネスの最前線で活躍するリーダー陣から、キャリアとビジネスのリアルを直接学び、繋がれるチャンス。当社が自信を持っておすすめするリーダーの方々が複数名ご登壇予定。- グローバル企業との直接交流ブースグローバルな挑戦を歓迎し、活躍の舞台を提供する最先端企業の採用担当者・社員と直接対話。働く解像度をその場でグッと高めることができます。- LinkedIn活用 特設ブースプロフィールの磨き方やネットワークの広げ方を、LinkedInのプロが会場で直接レクチャー。参加者限定の個別相談も実施します。- 【日本マイクロソフト株式会社 協賛】Microsoft Copilot 特設体験スペース日本マイクロソフト株式会社のご協賛のもと、会場内に特設体験スペースを設置。SurfaceなどMicrosoftの最新端末を通じて、話題のAIアシスタント「Copilot」を気軽にお試しいただけます。次世代を担う学生の皆さんに、AIを身近に感じていただける絶好の機会です。<出展（協賛）一覧（50音順）>アシックス、キリンホールディングス、セガ、大創産業、DXCテクノロジー・ジャパン、Beyond Technologies、日本マイクロソフト、三井物産、ルネサスエレクトロニクス 他さらに、海外を舞台に第一線で活躍する日本人スピーカーによる特別講演を予定しています。登壇者の詳細は近日中に発表いたします。

LinkedIn 日本代表 田中 若菜

生成AIの進化により社会が激変する今、学生に必要なのは、自ら人生を切り拓く「キャリアオーナーシップ」です。企業にも、この変化をチャンスに変えられるグローバル規模の視点を持ち、行動ができる次世代人材の獲得がこれまで以上に求められています。

だからこそ、私たちは動きます。 春に続き、日本初となる「LinkedIn Student Career Week 2026 夏」を開催いたします！海外留学から一時帰国する学生の皆様にも、最高のキャリアの扉を大きく広げます。

熱い志を持つ学生と、未来を創る企業を繋ぎ、日本の新卒採用をアップデートする。 若い世代の無限の可能性を、皆様と共に全力で応援し、広げていけることを心から楽しみにしています！

Organizer's Comment

Beyond Technologies株式会社 代表取締役 濱田 吉郎

私たちはこれまで、海外大学や地方に在籍する日本人学生に、多様な就職機会を届ける活動を続けてきました。地域や情報格差によって、出会える企業やキャリアの選択肢に差が生まれてしまう。この現状への課題意識が、私たちの出発点です。2026年春のイベントは学生・企業双方から大きなご好評をいただき、今夏のさらなる挑戦への力をいただきました。今回は「グローバル経験者による、グローバル経験者のための」コンセプトをより深め、学生が先入観にとらわれず自分らしいキャリアと出会える場をお届けします。企業の皆さまにとっても、未来の才能と出会う最高の機会として本イベントをご活用いただければ幸いです。

株式会社ダイレクトソーシング 代表取締役 竹村 朋晃

「新卒で入った会社で一生働く」時代はもう終わりました。これからは、自分の意思で未来を選び、何度でもチャレンジできる時代です。でも今の就活は、知名度や一括応募に流され、自分と向き合う時間が足りていないのが現実。最初の一歩こそ、自分の人生をどう生きるかを考える大事なタイミングです。だからこそ、いろんな生き方や価値観を知ってほしい。このイベントでは、LinkedInを通じて、さまざまな先輩たちと出会えます。自分の未来にワクワクするきっかけが、ここにあります。今こそ、動き出そう。あなたの「これから」は、あなたにしか創れません。

前回参加者の声

「通常の説明会やナビ経由ではなかなか接点を持てないような、情報感度が高く、主体的に動く学生が多く参加していたのが印象的でした。採用広報に対するリアルな反応を直接聞ける場でもあり、当社のアプローチを見直すきっかけにもなりました。」



「企業紹介一辺倒の合同説明会とは異なり、学生自身がキャリアや就活の軸について深く考えるよう設計されたプログラムが組まれており、参加している学生も非常に意欲的でした。質問の質や視点にもレベルの高さを感じ、能動的に動く学生層との接点づくりに非常に適した場だと感じました。」

参加方法

- 学生の皆さま：参加無料となります。お申し込みはこちら [学生の皆さま向けお申込み(https://betae-career.com/find_an_event/linkedin_scw_2026/32958)]- 企業様のご参加・協賛：登壇・出展・協賛のご相談はこちら [企業様向けお申し込み(https://beyond-t.jp/contact)]お問い合わせはこちら :https://beyond-t.jp/contact【会社概要】

Beyond Technologiesは「ひとの可能性を信じ、新しい採用の形をつくる」をミッションに掲げ、国内外・新卒中途を問わず、企業の多様な人材ニーズに対するマッチングを支援しています。採用課題の抽出から戦略策定、実行支援までをワンストップで提供し、各企業に最適化した施策をカスタマイズして展開。また、世界で13億人以上のユーザーを擁するLinkedInの国内公式ビジネスパートナーとなります。

【本リリースに関するお問い合わせ先】

Beyond Technologies株式会社 広報担当

所在地：東京都千代田区麹町2-5-1 WeWork 半蔵門 PREX South

メールアドレス：info@beyond-t.jp

コーポレートサイト：https://beyond-t.jp/