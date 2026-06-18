新ブランドキャラクターを6月24日に初公開　　プレステージアスが「国際ベビー＆キッズEXPO 夏」に出展

プレステージアス株式会社

プレステージアス株式会社（本社：神奈川県大和市、代表取締役：鈴木 聖子）は、2026年6月24日（水）～26日（金）に東京ビッグサイトで開催される「第18回 国際ベビー＆キッズEXPO 夏」に出展いたします。

本出展では、当社が今後展開していく新ブランド名と、ブランドの世界観を象徴する新キャラクターを初一般公開いたします。

新キャラクターのデザインには、株式会社サンリオ在籍中にキャラクター開発に長年携わってきたデザイナーが参画。子育て世代の日常に寄り添い、ママ・パパとお子さまの外出時間をより前向きにする存在として誕生します。（※本キャラクターは当社独自のブランドキャラクターであり、株式会社サンリオとの共同企画・監修・ライセンス商品等ではありません）

これまで当社は、子育て中の外出を快適にするマザーズバッグを中心に企画・販売してまいりました。今回のリブランディングでは、単なる機能性だけではなく、「持つことで気持ちが軽くなる」「親子の外出が少し楽しくなる」ようなブランド体験の提供を目指します。

「ママの欲しかった！」をカタチにしたマザーズバッグブランドへ

プレステージアスは、子育て中のママ・パパの声に向き合い、使いやすさとデザイン性を兼ね備えたマザーズバッグの企画・販売を行ってきました。

荷物が多くなりがちな子育て中の外出では、収納力や取り出しやすさ、軽さ、背負いやすさなど、バッグに求められる機能が多くあります。一方で、毎日使うものだからこそ、ファッションに自然になじむデザインや、持っていて気分が上がる世界観も大切です。

今回のリブランディングでは、そうした「機能」と「感情」の両面を大切にしながら、子育て世代に長く愛されるマザーズバッグブランドを目指してまいります。

新ブランドキャラクターを初一般公開

本ブランドキャラクターは、ブランドの世界観を伝える象徴として、公式サイト、SNS、商品パッケージ、展示会、今後の販促物など、さまざまな場面で展開予定です。

子育て中の忙しい毎日に、少しのやさしさや癒しを届ける存在として、ママ・パパだけでなく、お子さまにも親しんでいただけるキャラクターを目指しています。

ブランドキャラクターの全貌は、2026年6月24日（水）に東京ビッグサイトの展示会ブースにて発表いたします。

展示会では新ブランドの世界観を体験できるブースを展開

「第18回 国際ベビー＆キッズEXPO 夏」では、新ブランドの世界観を感じていただけるブースを展開いたします。

ブースでは、マザーズバッグを実際に手に取っていただきながら、収納力や使い心地、デザイン性をご確認いただけます。また、新ブランドキャラクターの発表に合わせて、今後のブランド展開や商品企画についてもご紹介いたします。

小売店、百貨店、専門店、卸・流通関係者、育児用品関連企業の皆さまに向けて、商品のお取り扱いや共同企画に関するご相談も承ります。

出展概要

[表: https://prtimes.jp/data/corp/152837/table/12_1_dc0f87caee4eb44f602f3b0a74408ebd.jpg?v=202606181052 ]

事前来場登録はこちら :https://www.lifestyle-expo.jp/summer/ja-jp/register.html?code=1690174135288899-SWA

・上記「事前来場登録」からの事前登録は来場無料 ※通常は、6月19日（金）17時以降の事前登録からの来場は\5,000円かかります。

・上記「事前来場登録」からの事前登録は、会場内でご使用頂ける食事券\1,000円の特典付 ※弊社顧客のみ使用可

【会社概要】

URL https://www.rakuten.co.jp/prestigious-factory/

業種 商業（卸売業、小売業）

本社所在地 〒242-0025 神奈川県大和市代官3-10-1

電話番号 050-6883-1977

代表者名 鈴木 聖子

上場 未上場

資本金 500万円

創業 2012年9月（法人設立 2024年4月）