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フィリピン・メトロマニラに“銀座”をテーマにしたブランドショップ3号店『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』が誕生
キーコーヒー株式会社（本社：東京都港区、社長：柴田 裕）は、フィリピンにおけるキーコーヒーブランドの販売代理店であるBoosterfoods,Inc.（本社：Philippines Pasig City、代表者：Bryan F.Chua）と協力し、フィリピン・メトロマニラの大型ショッピングモール「Glorietta Mall」内に、キーコーヒーのブランドショップ『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』を、5月15日（金）にソフトオープン。
5月28日（木）には地元メディアやインフルエンサーを招待し、グランドオープニングイベントを実施しました。
店舗イメージ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137061/137061_web_1.png
■店名に込めた思い
『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』は、その名の通り「喫茶店」と「銀座」をテーマにした店舗です。
喫茶文化の先駆けとして発展した1900年代の銀座から着想を得ており、東京を代表する街の一つである銀座やカフェサロン文化へのオマージュとして「Kissaten」「Ginza」の言葉を用いています。
■地元メディアやインフルエンサーを招待しオープニングイベントを実施
5月28日（木）、地元メディアやインフルエンサー、関係者などを招待しオープニングイベントを開催。
リボンカットセレモニーやインフルエンサーによるカプチーノ抽出体験、試食会などを実施しました。
■Boosterfoods,Inc. 代表 Bryan氏のコメント（一部抜粋）
多くのフィリピンの生活者の方々からご支援とご期待をいただき、『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』をオープンすることができました。当店は、「人と人とのつながり」や「おもてなしの心」「品質へのこだわり」といった、私たちが日本文化の中で大切にしている価値観を体現しています。
この店舗がフィリピンの喫茶シーンに新たな文化や習慣を育み、地域コミュニティの形成に貢献するとともに、今後さらに多くのフィリピンの生活者の皆様へキーコーヒーの魅力と精神をお届けする場となることを願っています。
■現地のスタッフ向けにコーヒーの抽出に関するレクチャーを実施
『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』のオープンに合わせ、キーコーヒーの社員が現地を訪問。フィリピン1号店『KEY COFFEE MITSUKOSHI BGC』、2号店『KEY COFFEE Opus Mall』および『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』のスタッフにハンドドリップやエスプレッソの抽出を対面でレクチャーしました。
レクチャーの様子
■店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137061/137061_web_2.png
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp
店舗イメージ
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137061/137061_web_1.png
■店名に込めた思い
『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』は、その名の通り「喫茶店」と「銀座」をテーマにした店舗です。
喫茶文化の先駆けとして発展した1900年代の銀座から着想を得ており、東京を代表する街の一つである銀座やカフェサロン文化へのオマージュとして「Kissaten」「Ginza」の言葉を用いています。
■地元メディアやインフルエンサーを招待しオープニングイベントを実施
5月28日（木）、地元メディアやインフルエンサー、関係者などを招待しオープニングイベントを開催。
リボンカットセレモニーやインフルエンサーによるカプチーノ抽出体験、試食会などを実施しました。
オープニングイベントの様子
■Boosterfoods,Inc. 代表 Bryan氏のコメント（一部抜粋）
多くのフィリピンの生活者の方々からご支援とご期待をいただき、『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』をオープンすることができました。当店は、「人と人とのつながり」や「おもてなしの心」「品質へのこだわり」といった、私たちが日本文化の中で大切にしている価値観を体現しています。
この店舗がフィリピンの喫茶シーンに新たな文化や習慣を育み、地域コミュニティの形成に貢献するとともに、今後さらに多くのフィリピンの生活者の皆様へキーコーヒーの魅力と精神をお届けする場となることを願っています。
■現地のスタッフ向けにコーヒーの抽出に関するレクチャーを実施
『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』のオープンに合わせ、キーコーヒーの社員が現地を訪問。フィリピン1号店『KEY COFFEE MITSUKOSHI BGC』、2号店『KEY COFFEE Opus Mall』および『KEY COFFEE Kissaten Glorietta -The Ginza Salon-』のスタッフにハンドドリップやエスプレッソの抽出を対面でレクチャーしました。
レクチャーの様子
■店舗概要
https://digitalpr.jp/table_img/2715/137061/137061_web_2.png
キーコーヒーは、『珈琲とKISSAのサステナブルカンパニー』を掲げ、喫茶文化の継承と持続可能なコーヒー生産を実現する事業活動を行ってまいります。
本件に関するお問合わせ先
キーコーヒー株式会社 広報チーム 担当 永坂・郄木
TEL 03-5400-3069／Email key1@keycoffee.co.jp