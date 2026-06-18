豊臣秀吉・秀長兄弟と戦国武将ゆかりの刀剣が名古屋に集結／名古屋刀剣博物館

東建コーポレーション株式会社

名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」（愛知県名古屋市、以下当館）は、2026年7月11日（土）～9月27日（日）にかけて特別展「戦国武将ゆかりの刀剣～豊臣秀吉・秀長兄弟～」を開催いたします。本特別展では、国宝・重要文化財を含む豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの名刀を一堂に展示し、戦国時代の歴史と文化を身近に感じていただける内容となっています。

あわせて、バスツアーや「名古屋おもてなし武将隊(R)」を迎えた夏まつりイベントなど、関連企画も多数開催いたします。

豊臣秀吉・秀長兄弟ゆかりの貴重な刀剣を展示

強い求心力をもち、卓越した行動力で天下統一へと突き進んだ豊臣秀吉と、その右腕として知略を発揮した弟・秀長。2人は力を合わせ、戦国乱世の終結と平和な世の実現を目指しました。そして天下統一への歩みを進めるなかで、多くの武将たちが秀吉・秀長のもとに集いました。

特別展「戦国武将ゆかりの刀剣～豊臣秀吉・秀長兄弟～」では、そんな秀吉・秀長兄弟と深い関わりを持った武将たちゆかりの刀剣を展示。なかでも見どころとなるのが、重要文化財「大坂長義（おおさかちょうぎ）」と国宝「有楽来国光（うらくらいくにみつ）」です。歴史的にもきわめて貴重なこの２振りの短刀を、前期・後期に分けて特別展示いたします。

●【前期展示】豊臣秀吉と前田利家の絆を伝える短刀《重要文化財》短刀 銘 備州長船住長義 正平十五年五月日（号：大坂長義） 前期展示：7月11日(土)～8月16日(日)

「大坂長義」（おおさかちょうぎ）とも称される本短刀は、備前国（現在の岡山県東南部）で栄えた長船派の刀工「長義」（ながよし／ちょうぎ）の作品です。号の由来については諸説あり、豊臣秀吉の愛刀であった本短刀を家臣で親友でもあった前田利家に大坂城で贈ったから、あるいは前田利常（前田利家の4男）が大坂にて買い求めたからと伝えられています。

いずれにしても本短刀は加賀前田家に伝来し、同家の重宝として大切に受け継がれてきました。豊臣政権下における武将たちの交流を今に伝える、きわめて貴重な1振りです。

●【後期展示】織田有楽斎の足跡を今に伝える国宝《国宝》短刀 銘 来国光（名物 有楽来国光） 後期展示：8月18日(火)～9月27日(日)

本短刀は、織田信長の末弟である織田有楽斎（織田長益）が豊臣秀頼から拝領した作品であり、名刀帳「享保名物帳」にも記載された傑作です。所有した織田有楽斎は、幼少より茶道に通じ、茶人・千利休より学んでさらにその道を極め、茶人として名を馳せます。のちに本短刀は前田利常に譲られ、以降は長く前田家に伝来することになります。

作者は、鎌倉時代末期の山城国（現在の京都府周辺）で活躍した刀工・来国光で、迫力のある豪壮な姿に、華やかな大丁子乱れ刃を焼いた逸品です。

●今年の歴史ドラマの主役・豊臣秀長ゆかりの刀《特別重要刀剣》太刀 銘 一（吉岡一文字）

本太刀は、豊臣秀吉の弟・豊臣秀長にゆかりある刀剣です。豊臣秀長の娘・菊姫が毛利秀元に輿入れする際、婚礼道具として持参したもので、以後は毛利家に長く伝わることとなります。

作者は、鎌倉時代末期頃に備前国福岡（現在の岡山県瀬戸内市）の北方、吉岡の地に興った「吉岡一文字」（よしおかいちもんじ）一派の刀工による作品です。同派の作品において、茎（なかご：日本刀の持ち手部分）に作者のサイン「銘」（めい）が刻まれていることは珍しく資料的に大変貴重といえます。

●豊臣秀長の家臣・桑山元晴が所持した短刀《重要美術品》短刀 無銘 名物上部当麻（桑山当麻）

豊臣秀長に仕えた武将・桑山元晴が所持したことから、本短刀は「桑山当麻」（くわやまたいま）とも呼ばれます。江戸時代に編纂された名刀帳「享保名物帳」（きょうほうめいぶつちょう）に記載された格式高い刀剣です。

本短刀は、鎌倉時代に大和国（現在の奈良県）で活動した「当麻派」の刀工による作で、刀身の表側には素剣、裏側には二筋の樋が彫られているのが見どころです。

秀吉・秀長兄弟ゆかりの名刀と天然温泉を楽しむバスツアー

刀の鑑賞会ホテル多度温泉

2026年9月5日（土）～6日（日）、豊臣秀吉・秀長ゆかりの名刀と天然温泉を楽しむ一泊二日のバスツアーを催行いたします。

本ツアーでは、秀吉・秀長兄弟生誕の地といわれる名古屋を舞台に、当館「名古屋刀剣博物館」をはじめとする文化施設や歴史ドラマに関連したスポットをご案内。激動の戦国時代を生き抜いた兄弟ゆかりの地を巡りながら、名刀や歴史的価値の高い美術品を鑑賞いただけます。

さらに、本ツアーならではの特別なイベントにもご参加いただけます。本物の日本刀に触れ、間近で鑑賞できる「刀剣鑑賞会」や、刀匠が目の前で銘切り（刀に文字を施す工程）を実演するイベントを開催いたします。伝統の技を間近で体感した後は、刀匠が文字を刻んだオリジナル特製キーホルダーをプレゼント。世界にひとつだけのキーホルダーを旅の思い出としてお持ち帰りいただけます。

ご宿泊は、自家源泉100%かけ流しの天然温泉で癒される「ホテル多度温泉」です。大浴場や露天風呂、温泉プールで心身ともにリフレッシュ。美味しいお料理や広々としたお部屋で、旅の疲れを癒していただけます。

刀剣と歴史文化、そして天然温泉を満喫できる、ここでしか味わえない特別な二日間。詳細・お申込みについては、後日お知らせいたします。

【関連イベント】名古屋おもてなし武将隊(R)と夏まつり！

名古屋おもてなし武将隊(R) 前田利家、豊臣秀吉、陣笠隊 踊舞

2026年7月24日（金）、名古屋おもてなし武将隊(R)から豊臣秀吉公・前田利家公・陣笠隊 踊舞様をお招きし、【秀吉公・利家公と夏まつり】イベントを開催いたします。

当日はお茶会、縁日、フォトスポット撮影会、ギャラリートークなど、楽しいイベントが盛りだくさんです。ご家族やご友人と、秀吉公・利家公・踊舞様と楽しい一日をお過ごしください。

開催日：2026年7月24日（金）

開催場所：名古屋刀剣博物館「名古屋刀剣ワールド」

ゲスト：豊臣秀吉、前田利家、陣笠隊 踊舞（名古屋おもてなし武将隊(R)）

[表: https://prtimes.jp/data/corp/23091/table/75_1_39e0225f32f40a1ec31186d613704ce6.jpg?v=202606181052 ]

特別展 公式ページ :https://www.meihaku.jp/event-hideyoshi-hidenaga/