【合同会社HappySleep】忙しい女性の睡眠をサポートする「眠れる森のリカバリーウェア」誕生。眠るたび、明日の私が美しくなる。

合同会社Happy Sleep「いい眠りで幸せになろう」を掲げる合同会社HappySleepが次の日がもっと素敵な1日になるように・・・を応援しています。「眠れる森のリカバリーウェア」

眠るたび、明日の私が美しくなる。

眠れる森のリカバリーウェアは、

あなたの眠りに寄り添い、

明日の笑顔を支えます。

眠るたび、明日の私が美しくなる。

毎日頑張る女性たちへ。

仕事、家事、育児、介護。

現代女性は、自分が思う以上に心と身体を酷使しています。

しかし、多くの人が「睡眠の大切さ」を知りながらも、

本当に質の高い休息を得られていません。

合同会社HappySleepは、

「いい眠りで幸せになろう」という想いから、

"着て眠るだけで、休息時間をもっと価値あるものへ変える"

『眠れる森のリカバリーウェア』のご提供始めます。

体調万全な朝を迎えてほしい。睡眠を、最高のセルフケアへ

私たちは日中、

身体だけでなく脳や心にも多くのストレスを抱えています。

だからこそ夜は、

単に眠るだけではなく、

「回復する時間」

であるべきだと考えています。

眠れる森のリカバリーウェアは、

快適な着心地と睡眠環境を追求し、

毎日の休息時間をサポートします。

笑顔で過ごせる一日を・・・眠れる森のリカバリーウェアが選ばれる理由

女性のみならず男性にも体感して欲しい理由がたくさんあります。

１. 睡眠ファースト設計

寝返りを妨げにくい設計（上着は丸編み、シームレス加工）で、

睡眠中の身体の動きをサポート。

２. やさしい肌触り

長時間着用するからこそ、

着心地を追求した素材（天然の綿20％を採用することで快適性をUP）を採用。

３. 女性のための上質デザイン

パジャマではなく、

"自分を大切にするためのナイトウェア"

として美しさにもこだわりました。

４. 毎日のリカバリー習慣

特別なことは必要ありません。

着て眠るだけ。

忙しい女性でも続けられる新習慣です。

上着は丸編み（シームレス加工）でストレスフリーの着心地上下セット（色：ブラック）上下セット（色：グレー）サラッとした肌触りで快適性抜群商品パッケージ表面商品パッケージ裏面創業者メッセージ

私はこれまで多くの方の睡眠の悩みと向き合ってきました。その中で感じたのは、

「睡眠は健康だけでなく、

生活そのものを変える力がある」

ということです。

疲れた毎日の中でも、

眠る時間だけは自分自身を大切にしてほしい。

心身ともに充電100％で翌朝を迎えてほしい。

そんな願いから

『眠れる森のリカバリーウェア』は誕生しました。

合同会社HappySleepは、

「すべての人に最高の睡眠体験を」

という理念のもと、

これからも睡眠価値の向上に挑戦してまいります。

合同会社HappySleep 代表上下セット展開（色：グレー）

商品名：「眠れる森のリカバリーウェア」

販売価格：上下セット19,800円（税込）

色：ブラック・グレー

サイズ：S・M・L・LL（男女兼用モデル）

組成：ポリエステル80％ 綿20％

生産国：中国製

販売元：合同会社HappySleep

販売時期：2026年6月中旬より順次