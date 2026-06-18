【オイシックス新潟】6/20(土)・21(日)楽天戦にてエチゴビールが出店決定！樽生のおいしいビールをエコスタで堪能しよう

株式会社新潟プロ野球団

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、6月20日（土）・21日（日）にHARD OFF ECOスタジアム新潟にて行われる東北楽天ゴールデンイーグルス戦にて、エチゴビールの出店が決定したことをお知らせいたします。

過去にエチゴビールの缶ビールを販売したことはありましたが、樽生でのエチゴビールの販売は今回が初となります。

新潟県産コシヒカリを使用し、スッキリとした喉越しとキレのある辛口な味わいが特徴のこしひかり越後麦酒や、シトラスのような華やかな香りと、しっかりとした苦味が特徴のパンチのある味わいが特徴のフライングIPAなど、豊かな個性を持つ銘柄4種の販売を予定しております。

ぜひ日本初のクラフトビール「エチゴビール」をエコスタで堪能してください！

■試合概要

NPBファーム・リーグ東地区公式戦 vs 東北楽天ゴールデンイーグルス

＠HARD OFF ECOスタジアム新潟

2026年6月20日（土）16:00試合開始

医療法人修志会 新潟ときめどホームクリニック プレゼンツゲーム

https://www.niigata-albirex-bc.jp/news/28850/

2026年6月21日（日）13:00試合開始

アルファスグループサンクスDAY（北区DAY）

https://www.niigata-albirex-bc.jp/news/28897/

■商品概要

販売商品

こしひかり越後ビール

のんびりふんわり白ビール

フライングIPA

潤いホップの惚れ惚れエール

価格

16オンス：800円

4種飲み比べ（7オンス）：1,500円

販売場所

1塁側手前から2番目のブース（焼きそば大野との共同ブース）

エチゴビール株式会社様よりメッセージ

2025年2月におかげさまで30周年迎えることが出来ました。

全国第一号地ビールとしてこれからも楽しんで頂けるビール造りをしていきます。

今回の出店でより一層新潟を盛り上げていきたいと思います。

■オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブについて

オイシックス新潟アルビレックス・ベースボール・クラブは、BCリーグ創設とともに誕生したプロ野球チームです。2024年からはＮＰＢファーム・リーグに参加、食品宅配会社のオイシックス・ラ・大地 株式会社がメインスポンサーを務め、日本一選手が育つ球団、日本一“おいしい”球団を目指しています。2026年からは桑田真澄氏をCBO（チーフ・ベースボール・オフィサー）に迎え「強く、愛され、選ばれる球団」の実現に向け取り組んでいます。

オイシックス新潟アルビレックスBC HP：https://www.niigata-albirex-bc.jp/