AI時代に“選ばれる税理士”へ！初版時Amazon税法1位＆即重版の『事業承継バイブル』第3版発売！記念で無料プレゼント【税理士法人アイユーコンサルティング】

税理士法人アイユーコンサルティング

税理士法人を母体に中小企業・資産家向けにコンサルティングサービスを展開するアイユーコンサルティンググループ（本社：東京都豊島区、グループ代表：岩永 悠／グループ共同代表：出川 裕基、以下「当グループ」）は、初版発刊直後（※）にAmazon税法部門1位を獲得、即重版した『事業承継を乗り切るための組織再編・ホールディングス活用術』（税務経理協会）の第3版を発売しました。

本書の発刊を記念し、全国の税理士・会計士の先生方のコンサルティング業務を強力にバックアップするプラットフォーム「IUダイレクト（登録費無料）」の新規入会特典として、本書をプレゼントする特別キャンペーンも実施中です。※2021年10月時点

AI時代、「選ばれる税理士」へと進化するために

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手書きの申告書や手入力の仕訳が消え、AIが一定水準の答えを導き出せる時代になったいま、過去の数字を集計・報告するだけの「過去会計」にとどまる税理士は確実に淘汰される時代を迎えています。

では、AI時代における顧問税理士の役割・価値とは何か。それは、経営者とともに覚悟を持って伴走し、時に決断を後押しすることです。経営者の最たる相談相手である以上、税理士は数字の先にある経営者の覚悟や迷いを受け止め、本音を汲み取りながら伴走する「人間力」が必要不可欠です。同時に税務顧問だけでなく、相続や事業承継など、派生した分野にまで対応できるゼネラリストであるべきだと考えています。

特に、「大廃業時代」を迎えたいま、税理士が「税務顧問」に閉じこもり、承継の後押しや他者の不適切な提案を黙認してしまうことは、大切な顧問先を失うだけでなく、地域の雇用や日本経済のミライすら縮小させてしまいかねません。

私たちが書籍を通じて実務のノウハウを公開するのは、当グループが「日本のミライに豊かさを」という揺るぎないビジョンを掲げているからです。

1社でも多くの企業の成長を支えるためには、私たちだけの力では足りません。コンサルティングができる税理士が全国に増えること。それによって各地域の企業が成長し、地域の雇用が守られ、結果として日本全体が活性化していく。それこそが、私たちの目指す景色（ビジョン）です。

全240P超！最新の税制改正内容を反映しアップデート

今回の第3版では、ここ数年で蓄積された新たな実務事例や最新データを大幅に拡充。総ページ数も240ページ以上とボリュームアップしました。

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- 「令和8年度税制改正」賃貸不動産スキームの激変に対応令和9年1月1日施行となる賃貸不動産・不動産小口化商品の評価方法見直しを反映した内容へとアップデート。- 「総則6項」最新高裁判決の徹底分析業界で大きな話題となった令和6年・令和7年の最新高裁判決（M&A対価、租税回避の行為・意図の有無）について、実務家目線で紐解きます。- 同族承継を上回る潮流「企業内承継（MEBO）」の重要ポイント親族内承継が減少する中、親族外承継の最新動向を反映。段階的な株式承継やSPCスキーム、種類株式の活用における法務・税務リスクについて、事例を交えて解説。IUダイレクト無料登録はこちら :https://iud.jp/register/

対象： 「IUダイレクト」へ新規無料会員登録をいただいた税理士・会計士の皆様

特典内容： 本書『事業承継を乗り切るための組織再編・ホールディングス活用術（第3版）』を郵送にて無料進呈（※会員登録フォームに記載いただいたご住所宛てに後日郵送）

登録費・年会費： 無料

【IUダイレクトとは？】

累計7,500件超の実績に基づく実務案件への無料個別相談をはじめ、最新トレンドを捉えた会員限定の実務解説記事の配信、セミナーの優先招待など、貴所のコンサルティング力を強力にバックアップする特典を多数ご用意しています。

【参加無料】外部の不適切な提案から顧問先を守る！税理士のための防衛策セミナー

本セミナーでは、顧問先に対してコンサル会社等が提案する「点」の事業承継対策を論理的に覆し、会計事務所が本来担うべき「面」での事業承継支援によって、事務所の付加価値とコンサル報酬を最大化する実務手法を公開します。

セミナー詳細・申込はこちら :https://x.gd/3KSZP

【オンラインセミナー開催概要】

視聴日時： 2026年7月14日（火）14:00～

2026年8月18日（火）14:00～

（※両日ともに配信内容は同一、各45分程度）

定員 ： 先着100名限定

参加特典：弊社オリジナル「相続ガイドブック」（全54P）無料進呈

アイユーコンサルティンググループについて

グループの母体組織である税理士法人アイユーコンサルティングは、創業以来、一貫して「相続・事業承継」という高度な専門領域に特化してきました。地場大手金融機関や大手証券会社、他士業との強固なアライアンスに基づく「BtoBtoC」モデルを確立し、「プロが頼るプロ」として業界内でも独自の地位を築いています。

相続・事業承継案件累計7,500件以上！国内トップクラスの支援実績

2013年の創業以来、累計7,500件（2025年年間実績：1,802件）を超える支援実績を誇ります。

2024年4月には、事業承継専門部隊「承継アドバイザリー部」を発足。国内トップクラスの実績を強みに、全国の事業承継案件に対応しています。

税務調査率1％未満、顧客満足度98％超を誇る「圧倒的なサービス品質」

貴所と大切な顧問先様へ最大の安心をお届けするために。当グループでは、組織として徹底している「厳格な品質管理体制」により、税務調査率1％未満という驚異的な申告品質を維持しています。毎年実施するアンケートでも顧客満足度98％以上を継続しており、「同業（税理士）からも頼られるパートナー」として、確かな品質を担保し続けています。

グループ概要

総 称 アイユーコンサルティンググループ

設 立 2015年4月1日（創業2013年4月1日）

グループ代表 岩永 悠(代表)、出川 裕基（共同代表）

拠 点 国内15拠点、海外1拠点(マレーシア現地法人)

従業員 222人 ※2026年6月1日時点

グループサイト https://bs.taxlawyer328.jp/

リクルートサイト https://iu-recruit.taxlawyer328.jp/

公式YouTube https://www.youtube.com/@iuconsultinggroup

グループ法人 株式会社IUCG

税理士法人アイユーコンサルティング

税理士法人IUManagement

株式会社アイユーミライデザイン

社会保険労務士法人アイユーマネジメント

行政書士法人アイユーコンサルティング

IU INTERNATIONALSDN.BHD.

未来プラス監査法人

株式会社グライフ信託

＜本件に関するお問い合わせ＞

アイユーコンサルティンググループ

広報担当 赤時（あかじ）

090-8451-7520

akajim@taxlawyer328.com