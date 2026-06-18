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日常に寄り添うUSB Type‑Cイヤホン『ATH‑CKD30C』発売
使い方で選べるイコライザーと、絡みにくくまとまりやすいハイブリッドコードを採用
株式会社オーディオテクニカは、USB Type‑C用イヤホン『ATH‑CKD30C』を6月26日（金）に発売いたします。
株式会社オーディオテクニカは、USB Type‑C用イヤホン『ATH‑CKD30C』を6月26日（金）に発売いたします。
左からBK（ブラック）、BL（ブルー）、BW（ブラウン）、WH（ホワイト）
近年、スマートフォンやPCにおけるUSB Type‑C端子の普及に伴い、有線イヤホンの需要が高まっています。充電不要で使える利便性や、音の遅延が発生しない安定した接続など、有線ならではの特長が改めて見直されています。 当社ではこうしたニーズに応え、現代のライフスタイルに合わせた機能や使い勝手を備えた有線イヤホンを開発しています。『ATH‑CKD7NC』や『ATH‑CKS330NC』では、ノイズキャンセリング機能を搭載するなど、有線イヤホンの新たな価値を提案してきました。また、国内有線イヤホン市場において販売数量シェアNo.1※を獲得するなど、当社有線イヤホンは多くのお客様に支持されています。
※「BCN AWARD 2026」の有線イヤホンおよび有線ヘッドホン部門における第1位を獲得
このたび発売となります『ATH‑CKD30C』は、USB Type-C用イヤホンのラインナップ拡充を目的に、日常の様々なシーンで使いやすい製品として開発しました。コードには、ウェーブコードと布巻きコードを組み合わせたハイブリッド仕様を採用。絡まりを抑え、持ち運びや取り出し時のストレスを軽減します。
このたび発売となります『ATH‑CKD30C』は、USB Type-C用イヤホンのラインナップ拡充を目的に、日常の様々なシーンで使いやすい製品として開発しました。コードには、ウェーブコードと布巻きコードを組み合わせたハイブリッド仕様を採用。絡まりを抑え、持ち運びや取り出し時のストレスを軽減します。
さらに、用途に応じて選べる2種類のイコライザーを搭載しています。低域を強調し、音楽や動画を迫力あるサウンドで楽しめる「Bass Boost」と、通話時に相手の声を聞き取りやすくする「Clear Voice」を用意し、使用シーンに応じた使い分けが可能です。音質面では、新開発のφ10mmドライバーを採用。高精度な磁気回路設計により、力強さと広がりのあるサウンドを実現しています。また、高品質マイクにより、オンライン会議や通話時にもクリアな音声でのコミュニケーションをサポートします。
デザインには 、コンパクトなボディにマットと光沢のコントラストを採用しました。布巻きコードの質感や深みのあるカラーリングにより、服装や持ち物にも自然に馴染む外観に仕上げています。
なお、本日6月18日（木）より7月3日（金）23:59までの期間限定で、「USB Type-Cイヤホンキャンペーン」を実施します。本キャンペーンでは、『ATH-CKD30C』を含む有線イヤホン4モデルを、オーディオテクニカ公式オンラインストアにて10％オフでお買い求めいただけます。この機会にぜひご体感ください。
【ATH-CKD30C 製品概要】
気軽で、確実で、心地いい。毎日にちょうどいいUSB Type-Cイヤホン
6月26日発売
USB Type-C用イヤホン
ATH-CKD30C オープン価格
＜特長＞
■絡みにくいウェーブコードと手触りの良い布巻きコードのハイブリッド仕様
■用途に応じて選べる2種類のイコライザーを搭載
■新開発φ10mmドライバーを搭載
■長時間疲れにくいコンパクトボディ
■動画もゲームも、タイムラグがなく快適
■充電不要、複数のデバイスで使用可能
■高音質DAC（D/Aコンバーター）を内蔵
■かんたんマイク付きリモコン
■高品質マイクを内蔵
■SiriやGoogleのデジタルアシスタントにアクセス可能
■清潔に使える抗菌加⼯のイヤピース
＜USB Type-Cイヤホンキャンペーン 実施概要＞
■キャンペーン名：USB Type-Cイヤホンキャンペーン
■実施期間：2026年6月18日(木)10:00〜2026年7月3日(金)23:59
■内容：対象製品が、オーディオテクニカ公式オンラインストアでのご購入で10%オフ
■対象製品：ATH-CKD7NC、ATH-CKS330NC、ATH-CKS330C、ATH-CKD30C
■キャンペーンページ：https://www.audio-technica.co.jp/cmp/TYPECCPN/
【ATH-CKD30C 製品概要】
気軽で、確実で、心地いい。毎日にちょうどいいUSB Type-Cイヤホン
6月26日発売
USB Type-C用イヤホン
ATH-CKD30C オープン価格
＜特長＞
■絡みにくいウェーブコードと手触りの良い布巻きコードのハイブリッド仕様
■用途に応じて選べる2種類のイコライザーを搭載
■新開発φ10mmドライバーを搭載
■長時間疲れにくいコンパクトボディ
■動画もゲームも、タイムラグがなく快適
■充電不要、複数のデバイスで使用可能
■高音質DAC（D/Aコンバーター）を内蔵
■かんたんマイク付きリモコン
■高品質マイクを内蔵
■SiriやGoogleのデジタルアシスタントにアクセス可能
■清潔に使える抗菌加⼯のイヤピース
＜USB Type-Cイヤホンキャンペーン 実施概要＞
■キャンペーン名：USB Type-Cイヤホンキャンペーン
■実施期間：2026年6月18日(木)10:00〜2026年7月3日(金)23:59
■内容：対象製品が、オーディオテクニカ公式オンラインストアでのご購入で10%オフ
■対象製品：ATH-CKD7NC、ATH-CKS330NC、ATH-CKS330C、ATH-CKD30C
■キャンペーンページ：https://www.audio-technica.co.jp/cmp/TYPECCPN/