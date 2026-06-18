日常に寄り添うUSB Type‑Cイヤホン『ATH‑CKD30C』発売

















左からBK（ブラック）、BL（ブルー）、BW（ブラウン）、WH（ホワイト）

















使い方で選べるイコライザーと、絡みにくくまとまりやすいハイブリッドコードを採用株式会社オーディオテクニカは、USB Type‑C用イヤホン『ATH‑CKD30C』を6月26日（金）に発売いたします。

近年、スマートフォンやPCにおけるUSB Type‑C端子の普及に伴い、有線イヤホンの需要が高まっています。充電不要で使える利便性や、音の遅延が発生しない安定した接続など、有線ならではの特長が改めて見直されています。 当社ではこうしたニーズに応え、現代のライフスタイルに合わせた機能や使い勝手を備えた有線イヤホンを開発しています。『ATH‑CKD7NC』や『ATH‑CKS330NC』では、ノイズキャンセリング機能を搭載するなど、有線イヤホンの新たな価値を提案してきました。また、国内有線イヤホン市場において販売数量シェアNo.1※を獲得するなど、当社有線イヤホンは多くのお客様に支持されています。

※「BCN AWARD 2026」の有線イヤホンおよび有線ヘッドホン部門における第1位を獲得



このたび発売となります『ATH‑CKD30C』は、USB Type-C用イヤホンのラインナップ拡充を目的に、日常の様々なシーンで使いやすい製品として開発しました。コードには、ウェーブコードと布巻きコードを組み合わせたハイブリッド仕様を採用。絡まりを抑え、持ち運びや取り出し時のストレスを軽減します。



