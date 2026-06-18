【横浜マリンタワー】レストラン「the Terrace」がリニューアルオープン！横浜の景色を一望できるテラスで、贅沢なひとときを。

株式会社CRAZY

株式会社CRAZYが展開する、横浜マリンタワーのイタリアンレストラン「the Terrace yokohama marine tower（ザ・テラス ヨコハママリンタワー）」は、2025年に行われた事業承継を経て、2026年6月18日（木）にリニューアルオープンいたします。

これに伴い公式ホームページにて予約受付を開始いたします。また、7月末日までに公式ホームページからご予約・ご来館いただいたお客さまには、限定特典として「乾杯ドリンク」をプレゼントいたします。

※スパークリングワインまたはジンジャーエールよりお選びいただけます。

公式HP（ご予約受付はこちら） :https://theterrace.crazy.co.jp/公式Instagram :https://www.instagram.com/theterrace_yokohamamarinetower/

「the Terrace」について

横浜マリンタワーの麓に位置するテラスダイニング。

窓一面ガラス張りの店内とリニューアルしたテラスでは、昼は海と緑の開放感、夜はファイヤーピットの炎と温かな灯りに包まれた横浜の景色を堪能いただけます。

大切な方とのデートや記念日、ご友人との食事会や会食まで、幅広いシーンでご利用ください。

かつて灯台として港を照らし、幾多の船や人々を迎え入れてきた横浜マリンタワー。

「the Terrace」では、その歴史を引き継ぎ、日々のお食事から、かけがえのない記念日まで、お客さまの人生の折々に、いつでもお帰りいただける灯台のような存在のレストランを目指しています。

ファイヤーピットの炎を囲むナイトテラス

日本郵船「氷川丸」や「横浜ベイブリッジ」を眺めながら横浜の夜景を前に炎を囲んでゆったりと語らう特別なひとときをお過ごしください。

一面ガラス張りの自然光さしこむ開放空間でランチタイム

人気のパスタランチをはじめとしたランチコースも充実。テラスから見える空と海、そして季節ごとの木々の色の移ろいをお楽しみいただけます。

メニュー紹介

公式HP（ご予約受付はこちら） :https://theterrace.crazy.co.jp/

クラシックなイタリアン（Retro）をベースに、新しさや遊び心（New）を織り交ぜたニュートロ・イタリアンをご堪能いただけます。

【鮮魚の特製ブイヤベース】

オマール海老や貝の旨みが凝縮された特製スープを、旬の魚介にたっぷりとかけて仕上げるブイヤベース。 熱々の香りが立ち上るライブ感と、白味噌を隠し味にした濃厚な味わい、特製ソースによる味変で最後の一口まで食欲を掻き立てます。

【飲めるティラミス】

ジョコンドの上にマスカルポーネをふわっと泡状に仕立てたエスプーマと、エスプレッソのグラニテを重ねたオリジナルのティラミス。3つの層が口の中ですっと溶けあい、文字通り「飲める」新感覚の口どけに。

「横浜マリンタワー」で叶えるチャペルプロポーズも受付開始

「the Terrace」では、プロポーズの節目をプロデュースいたします。



さらに、プロポーズの機会にご利用いただいた皆さま【先着50組】に、地上約106mから横浜の景色を一望できる「横浜マリンタワー展望フロアご招待券」をプレゼントいたします。



おふたりの新たな出発にふさわしい、一生の宝物となるようなひとときをお過ごしください。

詳細

プロポーズプランについて :https://oiwai.anny.gift/venues/54282050-05d1-41a5-83db-1981773ed679

店名： the Terrace yokohama marine tower（ザ・テラス ヨコハママリンタワー）

オープン日： 2026年6月18日（木）

住所： 〒231-0023 神奈川県横浜市中区山下町14-1 横浜マリンタワー 4F

アクセス： みなとみらい線「元町・中華街」駅 4番出口 徒歩1分



営業時間：

ランチ：11:30～14:00（L.O. 13:00）

ディナー：17:00～21:00（L.O. 20:30）

定休日： 月曜日・火曜日（※祝日の場合は営業、同週水曜日が定休）

価格帯： ランチコース 2,860円～ / ディナーコース 6,380円～

株式会社CRAZYについて

「私たちは、人々が愛し合うための、機会と勇気を提供し、パートナーシップの分断を解消します」をパーパスに掲げ、ウェディングブランド「CRAZY WEDDING」を展開。

「IWAI OMOTESANDO」では、“おふたり中心”ではなく、ゲストと共に時間を味わう“ゲスト中心”の新しい結婚式のスタイルを提案し、大手業界クチコミサイト「ウエディングパーク」にて東京都総合ポイント評価部門で4年連続1位を獲得。

さらに2025年12月には、横浜マリンタワーのウェディング・レストラン事業を承継。続く2026年1月には、初のレストラン「CRAZY GRANDE MAISON」を横浜・みなとみらいエリアに開業。全席カウンターテーブルという、レストランウェディングの常識を覆す空間体験がSNSでも大きな話題を集めている。

【採用について】

現在、CRAZYでは、事業拡大フェーズに伴い、さまざまなポジションで仲間を募集しています。

募集要項はこちら(https://herp.careers/v1/crazy)