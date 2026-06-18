海辺の絶景ロケーションで乾杯。「テラスビアプラン」が新登場＆ご予約受付開始！『三井アウトレットパーク マリンピア神戸』の「LAGOON TOOTH TOOTH」にて。

株式会社ポトマック

「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」にある、パティスリー＆ベーカリーレストラン「LAGOON TOOTH TOOTH(https://toothtooth.com/lagoon-tooth-tooth)」では、海と空が広がる開放的なテラスで夏を満喫する「テラスビアプラン」を2026年6月19日（金）よりご提供いたします。

潮風とともに楽しむ、夏のテラス時間。

※写真は2名様分のイメージです◆LAGOONテラスビアプラン

[1ドリンク付き] おひとり様 3,960円（税込）

[90分フリードリンク付き] おひとり様 5,700円（税込）

【Apero Stand 前菜プレート】

グリルチキンと紫キャベツのタルティーヌ

ムール貝とベーコンのタルティーヌ

【Frit フリット】

ハーブ香るフレンチフライ

【Pasta 選べるパスタ（下記よりおひとつお選びいただけます）】

・国産鶏ひき肉と六甲マッシュルームのオイルソースパスタ / TOOTHTOOTH リングイネ

・ローストしたオニオンとベーコンのアマトリチャーナ / TOOTHTOOTH リングイネ

・じっくり煮込んだ淡路産牛のボロネーゼ チーズフォンデュソース / TOOTHTOOTH リングイネ[＋300円]

・スモークサーモンとズッキーニのレモンクリームソース / ほうれん草を練りこんだフェットチーネ[＋400円]

【Main メイン】

神戸ポークの厚切りグリル マスタードソース

※２名様より承ります

※ご予約限定

※ご利用時間：16時～19時最終受付

※雨天時は店内席にてご案内いたします

LAGOONビーチや明石海峡大橋を望むテラス席

WEB予約はこちら :https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-toothtooth/reserve/message?menu_lists%5B%5D=672ad0b35cc146557cc9d06a

彩り豊かなお料理はもちろん、LAGOONビーチや明石海峡大橋を望む開放感溢れるテラス席からの絶景ロケーションは、女子会やご友人とのお集まり、夏の特別なひとときを華やかに彩ります。

LAGOON TOOTH TOOTH（ラグーン トゥース トゥース）

「三井アウトレットパーク マリンピア神戸」のラグーンエリア 『LAGOON COMMUNITY PARK』。

TOOTH TOOTHブランドのフラッグシップショップ（旗艦店）として、毎日がハレの日のように輝いたライフスタイルを提案する“ハレノニチジョウ”をブランドコンセプトに、TOOTH TOOTHの魅力を詰め込んだパティスリー＆ベーカリーレストラン。

>> 公式HP(https://toothtooth.com/lagoon-tooth-tooth)

>> Instagram(https://www.instagram.com/lagoon_toothtooth/)

>> WEB予約(https://www.tablecheck.com/ja/lagoon-toothtooth/reserve/message?menu_lists%5B%5D=672ad0b35cc146557cc9d06a)