Direava（ディリーバ）、経済産業省およびNEDOによる国内生成AIの開発力強化プロジェクト「GENIAC」第4期に採択～手術安全性向上のための「外科手術未来予測モデル」の開発と実証を推進～

Direava株式会社

Direava株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：竹内 優志、以下ディリーバ）は、経済産業省およびNEDO（国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構）が推進する「ポスト5G情報通信システム基盤強化研究開発事業／競争力ある生成AI基盤モデルの開発（GENIAC）」の第4期に採択されたことをお知らせいたします。

採択された研究開発テーマは、「手術安全性向上のための『外科手術未来予測モデル』の開発と実証」です。ディリーバは、本事業を通じて、合併症の低減と医療安全性の飛躍的な向上を目指した次世代の生成AI基盤技術の研究開発を加速してまいります。

■採択事業について

本事業においてディリーバは、外科手術の安全性を高めるための「外科手術未来予測モデル」の構築に取り組みます。

これまで培ってきた技術的知見を活かし、手術に関連する「画像」や「言語」などの多様なデータモダリティを活用した基盤モデルの開発を推進します。このモデルを通じて、複雑な外科手術における高度な意思決定の支援と、経験格差によらない安全な医療の社会実装を目指します。

また、本事業で得られた開発ノウハウや成果については、国内生成AIエコシステムのさらなる発展に寄与すべく、可能な範囲で広く共有・発信していく予定です。

■GENIACについて

GENIAC（Generative AI Accelerator Challenge）は、国内の生成AIに関する基盤技術の強化を目的に、経済産業省とNEDOが共同で推進する国家プロジェクトです。

生成AIの開発力強化に向けて鍵となる基盤モデルの開発に必要な計算資源の調達、データセットの蓄積、ナレッジの共有等を支援することを通じて、生成AIの持続的な開発力を高め、社会実装を促進しています。本プロジェクトにおいて、ディリーバの「手術安全性向上のための『外科手術未来予測モデル』の開発と実証」が新たに採択されました。

■ディリーバについて

ディリーバは現役外科医が創業したスタートアップ企業であり、「外科医視点」にこだわったAI技術により、術中合併症の低減を目指しています。本研究開発を通じて、ディリーバは「AI × 外科」の社会実装をさらに加速させ、あらゆる手術における安全性と質の向上に貢献してまいります。

【共に挑戦してくれるメンバーを募集中】

現在、ディリーバでは積極的に人材採用を行っています。

我々は「手術に知性を、術野に革新を。」をミッションに掲げ、外科医不足や技術格差といった世界的な課題に対し、解剖認識や術中支援・術後解析を統合した知能プラットフォームを開発しています。この想いに共感し、ともに医療の未来を切り拓いていく仲間を求めています。

現場の課題に正面から向き合い、医師・患者の両方にとって「本当に価値ある技術」を届けるために、技術・臨床・ビジネスの垣根を越えて連携するチームです。

困難な課題にも粘り強く挑み、最後まで責任をもってやり抜ける方。

医療現場を変えるテクノロジーに、当事者として取り組みたい方。

そんなあなたを、心からお待ちしています。

募集職種： 営業、エンジニア

問い合わせ先：info@direava.com