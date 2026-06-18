サラダボウル専門店「WithGreen」船橋初出店！シャポー船橋に6月18日(木)オープン

株式会社 WithGreen「WithGreen シャポー船橋店」6/30まで販売する季節限定サラダ

一杯で主食になるサラダボウル専門店を運営する株式会社WithGreen（本社：東京都千代田区、代表取締役：武文智洋）は、2026年6月18日(木)に、シャポー船橋（千葉県船橋市）にWithGreen シャポー船橋店をオープンいたします。WithGreenでは、季節ごとの旬野菜を中心に、お肉や玄米など、様々なトッピングやドレッシングをお客さまご自身がお好みに合わせてセレクトいただけます。ヘルシーでおいしく毎日食べたくなる、ボウル一杯で「主食」となるサラダボウルをご提供しています。

千葉県3店舗目、船橋初出店！日々の食事にサラダボウルという選択肢を

WithGreenは、東京を中心に東北・関東・中部・近畿・中四国・九州エリアで展開し、船橋初出店となるWithGreen シャポー船橋店のオープンをもって、全国54店舗を達成いたします。船橋駅周辺は、近隣住民や学生、オフィスワーカーなど様々な方が訪れるエリアです。この場所で「主食」になるサラダボウルという健康的な食の選択肢をお届けできることを、嬉しく思います。

12席のイートインをご用意したWithGreen シャポー船橋店は、ショッピングなどのお出かけ時や仕事帰りにもお気軽にお立ち寄りいただけます。また、ご自宅やオフィスで召し上がるためのテイクアウトやデリバリーなど、さまざまなシーンでご利用いただくことが可能です。WithGreenでは、季節の旬野菜を中心に、お肉や玄米などの多彩なトッピングやドレッシングを自由に選べる“カスタムサラダボウル”を提供しています。ヘルシーでありながらしっかりと満足感を得られ、毎日食べたくなる「主食になるサラダ」として、皆さまの日々の食卓やランチタイムを豊かに彩ります。

店舗概要

店舗名 ：WithGreen シャポー船橋店

オープン日 ：2026年6月18日(木)

住所 ：〒273-0005 千葉県船橋市本町7-1-1 シャポー船橋 本館 1F

店内座席数 ：12席

TEL ：047-409-7676

営業時間 ：平日・土曜日 10:00～21:00 / 日曜日・祝日 10:00～20:30

＜シャポー船橋店 ストアマネージャーからのコメント＞

いつもご愛顧いただき誠にありがとうございます。

この度、千葉県内で3店舗目となる新店舗を「シャポー船橋」にオープンする運びとなりました。

サラダボウルの文化がまだ広く定着していないこの地域に、新たな食の選択肢をお届けし、周辺地域の皆さまに親しんでいただけるお店へと成長してまいります。

私たちが目指す最高のブランドとは、単に商品を販売するだけでなく、「心躍るストーリー」をご提供することです。これから始まる、この街ならではの新しいストーリーを、お客さまをはじめ、店舗で働くパートナーや関係者の皆さまと共に創り上げていきたいと考えております。

その感謝と決意を込めまして、6月18日(木)～6月21日(日)の4日間、ご来店いただいた全てのお客さまへ「Thank youカード」を配布いたします。これまでにない新たな取り組みに、ぜひご期待ください。

皆さまのご来店を心よりお待ちしております。

株式会社WithGreen

2016年に東京で創業し、2026年5月に10周年を迎えたサラボウル専門店。

「お客さまの生活の一部に、健康的な選択肢を増やしたい」という想いから、日本でサラダボウル事業を開始しました。コーポレートメッセージは「WithGreen with your life」。“一杯で主食になるサラダ”をコンセプトに、サラダボウルという新しい食文化を通じて、お客さま・生産者・パートナー（従業員）との間に、商品やサービスを超えた絆を築いていくことを目指しています。

創業以来、台風などの特殊な状況を除き、国産野菜の使用にこだわり、日本ならではの四季と旬を感じられるサラダを展開。2か月ごとに季節限定サラダを提供しています。現在は、全国54店舗を展開し、今後もさらなる店舗拡大をすすめていきます。



【会社概要】

社名 ：株式会社WithGreen

代表 ：代表取締役 武文智洋（たけふみ ともひろ）

本社所在地 ：〒100-0006 東京都千代田区有楽町2-10-1 東京交通会館11階

URL ：https://withgreen.club/

設立 ：2016年

資本金 ：5,000万円

事業内容 ：サラダボウル専門店「WithGreen」の運営

E-mail ：press@withgreen.co.jp

公式インスタグラム：@withgreen_official

https://www.instagram.com/withgreen_official/