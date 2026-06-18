中堅中小企業のセキュリティ対策を支援する「NRAS for SMB」の提供を開始

ネクストリード株式会社

ネクストリード株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：小國幸司）は、本日 2026年6月18日（木）より、中堅中小企業（SMB）を含むより多くの企業・組織のセキュリティ向上に寄与するための取り組みとして「NRAS for SMB」の提供を開始します。ネクストリード独自の、Microsoft 365 をご活用中のお客様向けセキュリティ支援サービス「NR Automate Security（NRAS）」をさらに広い層にご利用いただくべく、コストを抑えながらソリューション価値を保つ仕組みを構築しました。販売パートナー様との協働により拡販を図ると共に、日本マイクロソフト様のご支援も得ながら皆様の課題解決に繋がるサービスの提供を目指します。

NRAS 詳細 :https://nextread.co.jp/service-nras/

社会背景

ランサムウェアやフィッシング攻撃に加え、生成 AI の普及に伴う新たな脅威が顕在化し、企業に求められるセキュリティ対策はより高度化しています。また、生成 AI による攻撃の自動化・常態化により、企業規模や業種に関係なく対策が求められています。

“護る”の現状

その一方で、セキュリティ対策にかけられる資本や人的リソースが“護り”のレベルに影響しているのが現状です。24時間 365日の監視体制を前提とする従来型 SOC サービスは、コスト・人材の両面で導入ハードルが高く、資金が潤沢で規模の大きな企業と SMB では講じられる対策に大きな差が出ている状況です。しかし日本における SMB の割合は 99% 以上と高く、SMB のセキュリティリスクは日本経済の課題とも言えます。また、SMB をサプライチェーンにかかえる大企業にとっても重要な懸案事項なのです。

NR Automate Security（NRAS）の開発経緯と実績

この社会課題を解決したく、ネクストリードは「やらないセキュリティ」を標榜し、人と AI 協働の脅威監視モデルへの投資を実施しました。主に Microsoft 365 を基盤として利用されている企業様向けに、少ないリソースで確実なリスク排除が可能なセキュリティサービス、NR Automate Security（NRAS）を 2021年に開発・提供開始し、現時点で 9万人を超える保護実績を有します。同サービスの顧客運用を通じた最新の脅威知見も蓄積されており、脅威保護の領域においてマイクロソフトの最上位パートナー認定資格である Specialization の認定も受けています。

脅威保護における SMB の課題解決を目指すサービスの提供開始

前述の背景を踏まえ、SMB も含めたより多くのお客様にこの脅威保護のメリットを享受いただき、日本のセキュリティ リスクの撲滅とセキュリティ レベルの底上げを図るべく、リーズナブルに脅威保護を行える仕組みを整え、SMB の資本・人的リソース等の課題を解決するサービスの販売を開始する運びとなりました。

提供価格

NRAS for SMB（セキュリティ運用支援）：月額 132,000 円～（税込）

Microsoft 365 導入・構築支援：396,000 円（税込）

一社でも多くの SMB 企業へお届けするための拡販施策

本サービスの拡販においては、弊社のみでは難しい広範囲へお届け可能な販売体制のスピード感を持った構築が必須であると考えています。その実現のために、本取り組みにご賛同いただいた大手を含む複数の販売パートナー様とのアライアンス締結をすすめており、販売モデルや施策の具体計画にも着手しています。また、サービスの拡販と共にパートナー様にも利益を享受いただけるプログラムの構築も検討しています。

協働の仕組みを強化し、マイクロソフト様の強い後押しもいただく中で、SMB の課題解決に繋がるより良いサービスへと成長させられるよう取り組んでいく所存です。

日本マイクロソフト株式会社様から頂戴したエンドースコメント

クラウド インフラの提供元である Microsoft Corporation 様からは、マイクロソフト パートナーとして米国本社での最新の SMB 市場セキュリティの理解を目的としたディスカッションの場を頂戴するなど、本取り組みにおけるセキュリティ環境の普及に向けてご支援いただいております。今回のリリースに関して、日本マイクロソフト様からエンドースコメントを頂戴しました。

日本マイクロソフト株式会社様からのコメント

日本マイクロソフトは、ネクストリード株式会社様による「NRAS for SMB」のリリースを心より歓迎いたします。

生成 AI の業務における活用が本格化し、ランサムウェアやフィッシング攻撃に加え、新たな脅威が顕在化し、セキュリティ脅威が高度化する中、中堅中小企業のお客様における Microsoft 365 Business Premium による統合化されたセキュリティ環境の実装は事業を止めないためにも不可欠となります。

ネクストリード株式会社様がこれまで培ってこられた少ないリソースでリスク排除が可能なセキュリティサービスである NR Automate Security の中堅中小企業様向けの 「NRAS for SMB」 を通じて、お客様の Microsoft 365 に関するセキュリティの導入・構築から日々のサポート、アドバイザリーや相談窓口が提供されることで、より安心・安全に業務を遂行しながら事業成長を実現できるものと期待しております。

日本マイクロソフト株式会社

執行役員 常務 コーポレートソリューション事業本部長

小林 治郎

関連リンク

- ネクストリード株式会社 https://nextread.co.jp/- NR Automate Security（NRAS） https://nextread.co.jp/service-nras/

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