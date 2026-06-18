ケンテックスのアニメコラボプロジェクト「＆C」より、TVアニメ『葬送のフリーレン』より二つの魔法をテーマにしたオリジナルウォッチ2種が予約開始！
自衛隊時計も手がける国産時計メーカー 「ケンテックス」 が展開するアニメコラボレーションプロジェクト 「＆C」。
Culture（カルチャー）、Character（キャラクター）、Collaboration（コラボレーション）など多彩な“C”をキーワードに、すでに数々の作品とのコラボウォッチを世に送り出し、日本のものづくりとアニメ文化が融合した、こだわりのコラボウォッチを手がけています。
最新作となる、TVアニメ『葬送のフリーレン』オリジナルウォッチは、2026年６月19日(金)より予約開始いたします。
『葬送のフリーレン』×ケンテックス：https://kentex-shop.com/frieren2026/
KENTEX Official Web site URL：http://www.kentex-jp.com/
＆Cコラボプロジェクト URL：https://kentex-shop.com/andc/
■TVアニメ「葬送のフリーレン」オリジナルウォッチの発売が決定。
TVアニメ「葬送のフリーレン」オリジナルウォッチの発売が決定しました。
作品の世界観を反映したデザインで、フリーレンの魔法「ゾルトラーク」と「花畑を出す魔法」をテーマにした2種類のモデルが登場します。
本モデルのために新たに開発したオリジナルケースを採用し、それぞれの魔法が持つイメージをデザインし、フリーレンの世界観を造形や細部に表現しました。
■ゾルトラーク
「人を殺す魔法」と呼ばれ、人類が解明し、自らの武器として磨き上げた「一般攻撃魔法（ゾルトラーク）」をモチーフにした、ゾルトラーク仕様。限定500本生産。
文字盤カラーは、深い夜の闇を思わせるブルーのラメ文字盤を採用。光を受けるたびに細かなラメが瞬き、魔法が放たれる瞬間のエネルギーの煌めきをイメージ。
インデックスの12時位置には、勇者ヒンメルから贈られた「鏡蓮華の指輪」を、3時・9時位置にはフリーレンの耳飾りをモチーフに採用。
作品を象徴するディテールを、文字盤のインデックスとしてデザイン。
秒針には、フリーレンが使用する「杖」をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。
忠実に再現された杖のシルエットが、ブルーラメの文字盤の上を、魔法の軌跡を描くように静かに時を刻みます。
蓄光デザインには、ゾルトラークの模様を採用。暗所では、緻密に描かれた「ゾルトラーク」が青白く浮かび上がります。
裏蓋にはフリーレンのデザインと共に限定500本のSerialNo.を刻印。
ギャランティーカードは、本モデル専用のオリジナルデザインを採用。
■花畑を出す魔法
師匠フランメから教わり、フリーレンが一番好きだと語る「花畑を出す魔法」をモチーフにした、オリジナルウォッチが限定500本生産で登場。
文字盤には、MOP（マザーオブパール）を採用。フリーレンが「花畑を出す魔法」を使い、花びらが静かに舞い上がるシーンをイメージしたデザイン。
インデックスの12時位置には、勇者ヒンメルから贈られた「鏡蓮華の指輪」を、3時・9時位置にはフリーレンの耳飾りをモチーフに採用。作品を象徴するディテールを、文字盤のインデックスとしてデザイン。
秒針には、フリーレンが使用する「杖」をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。忠実に再現された杖のシルエットが、マザーオブパールの文字盤の上を、魔法の軌跡を描くように静かに時を刻みます。
裏蓋にはフリーレンのデザインと共に限定500本のSerialNo.を刻印。
ギャランティーカードは、本モデル専用のオリジナルデザインを採用。
■価格と製品仕様
[表: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/72_1_6b002a059be07a02660769de942f2ef8.jpg?v=202606181052 ]
ご予約はKENTEX公式オンラインストアまたは、ケンテックスブティックにて可能です。
■KENTEX Official Web site URL http://www.kentex-jp.com/(http://www.kentex-jp.com/)
■KENTEX 公式オンラインストア URL https://kentex-shop.com/(https://kentex-shop.com/)
■KENTEX オフィシャルブティックURL https://www.kentex-jp.com/showroom/(https://www.kentex-jp.com/showroom/)
※オフィシャルブティックではサンプルの展示も行っております。
■株式会社ケンテックスジャパン
所在地：東京都台東区上野5-5-8 IMIビル
TEL:03-5846-0811
代表取締役：橋本 直樹
設立：平成6年5月（1994年）
資本金：2,000万円
事業内容：自社ブランドウォッチの企画、製造および国内外への販売 腕時計のOEM受託生産
(C)︎山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会