ケンテックスのアニメコラボプロジェクト「＆C」より、TVアニメ『葬送のフリーレン』より二つの魔法をテーマにしたオリジナルウォッチ2種が予約開始！

株式会社 ケンテックスジャパン

自衛隊時計も手がける国産時計メーカー 「ケンテックス」 が展開するアニメコラボレーションプロジェクト 「＆C」。

Culture（カルチャー）、Character（キャラクター）、Collaboration（コラボレーション）など多彩な“C”をキーワードに、すでに数々の作品とのコラボウォッチを世に送り出し、日本のものづくりとアニメ文化が融合した、こだわりのコラボウォッチを手がけています。

最新作となる、TVアニメ『葬送のフリーレン』オリジナルウォッチは、2026年６月19日(金)より予約開始いたします。

『葬送のフリーレン』×ケンテックス：https://kentex-shop.com/frieren2026/

KENTEX Official Web site URL：http://www.kentex-jp.com/

＆Cコラボプロジェクト URL：https://kentex-shop.com/andc/

■TVアニメ「葬送のフリーレン」オリジナルウォッチの発売が決定。

TVアニメ「葬送のフリーレン」オリジナルウォッチの発売が決定しました。

作品の世界観を反映したデザインで、フリーレンの魔法「ゾルトラーク」と「花畑を出す魔法」をテーマにした2種類のモデルが登場します。

本モデルのために新たに開発したオリジナルケースを採用し、それぞれの魔法が持つイメージをデザインし、フリーレンの世界観を造形や細部に表現しました。

■ゾルトラーク

「人を殺す魔法」と呼ばれ、人類が解明し、自らの武器として磨き上げた「一般攻撃魔法（ゾルトラーク）」をモチーフにした、ゾルトラーク仕様。限定500本生産。

文字盤カラーは、深い夜の闇を思わせるブルーのラメ文字盤を採用。光を受けるたびに細かなラメが瞬き、魔法が放たれる瞬間のエネルギーの煌めきをイメージ。

インデックスの12時位置には、勇者ヒンメルから贈られた「鏡蓮華の指輪」を、3時・9時位置にはフリーレンの耳飾りをモチーフに採用。

作品を象徴するディテールを、文字盤のインデックスとしてデザイン。

秒針には、フリーレンが使用する「杖」をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。

忠実に再現された杖のシルエットが、ブルーラメの文字盤の上を、魔法の軌跡を描くように静かに時を刻みます。

蓄光デザインには、ゾルトラークの模様を採用。暗所では、緻密に描かれた「ゾルトラーク」が青白く浮かび上がります。

裏蓋にはフリーレンのデザインと共に限定500本のSerialNo.を刻印。

ギャランティーカードは、本モデル専用のオリジナルデザインを採用。

■花畑を出す魔法

師匠フランメから教わり、フリーレンが一番好きだと語る「花畑を出す魔法」をモチーフにした、オリジナルウォッチが限定500本生産で登場。

文字盤には、MOP（マザーオブパール）を採用。フリーレンが「花畑を出す魔法」を使い、花びらが静かに舞い上がるシーンをイメージしたデザイン。

インデックスの12時位置には、勇者ヒンメルから贈られた「鏡蓮華の指輪」を、3時・9時位置にはフリーレンの耳飾りをモチーフに採用。作品を象徴するディテールを、文字盤のインデックスとしてデザイン。

秒針には、フリーレンが使用する「杖」をモチーフにしたオリジナルデザインを採用。忠実に再現された杖のシルエットが、マザーオブパールの文字盤の上を、魔法の軌跡を描くように静かに時を刻みます。

裏蓋にはフリーレンのデザインと共に限定500本のSerialNo.を刻印。

ギャランティーカードは、本モデル専用のオリジナルデザインを採用。

■価格と製品仕様

[表: https://prtimes.jp/data/corp/20419/table/72_1_6b002a059be07a02660769de942f2ef8.jpg?v=202606181052 ]

ご予約はKENTEX公式オンラインストアまたは、ケンテックスブティックにて可能です。

■KENTEX Official Web site URL http://www.kentex-jp.com/(http://www.kentex-jp.com/)

■KENTEX 公式オンラインストア URL https://kentex-shop.com/(https://kentex-shop.com/)

■KENTEX オフィシャルブティックURL https://www.kentex-jp.com/showroom/(https://www.kentex-jp.com/showroom/)

※オフィシャルブティックではサンプルの展示も行っております。

■株式会社ケンテックスジャパン

所在地：東京都台東区上野5-5-8 IMIビル

TEL:03-5846-0811

代表取締役：橋本 直樹

設立：平成6年5月（1994年）

資本金：2,000万円

事業内容：自社ブランドウォッチの企画、製造および国内外への販売 腕時計のOEM受託生産

(C)︎山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会