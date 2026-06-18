システムサービスよりTVアニメ『あかね噺』のプライズが 2026年6月より連続登場！

システムサービス株式会社

システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ『あかね噺』のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。

◆TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1

【種類】全4種

【登場時期】2026年6月4週より順次登場予定

【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2606_akn_SS16972

※無くなり次第終了となります。

◆TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2

【アミューズメント専用景品】

約12cmのぬいぐるみ。

＜商品詳細＞

【商品名】TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2

【種類】全4種

【登場時期】2026年7月3週より順次登場予定

詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。

※無くなり次第終了となります。

■著作権表記

(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会

■TVアニメ『あかね噺』公式サイト

https://akane-banashi.com/

■『あかね噺』公式アカウント

https://x.com/akanebanashi_PR

■システムサービス株式会社

https://fans.co.jp

■システムサービス公式（X/旧Twitter）

https://x.com/FANSCLUB_SS

※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。