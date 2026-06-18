システムサービスよりTVアニメ『あかね噺』のプライズが 2026年6月より連続登場！
システムサービス株式会社
約12cmのぬいぐるみ。
約12cmのぬいぐるみ。
システムサービス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：田村宗弘）はTVアニメ『あかね噺』のプライズ商品を2026年6月より順次アミューズメント施設にて展開いたします。
◆TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part1
【種類】全4種
【登場時期】2026年6月4週より順次登場予定
【導入店情報】http://fans.co.jp/event/2606_akn_SS16972
※無くなり次第終了となります。
◆TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2
【アミューズメント専用景品】
約12cmのぬいぐるみ。
＜商品詳細＞
【商品名】TVアニメ『あかね噺』 ちまっとさん ぬいぐるみ Part2
【種類】全4種
【登場時期】2026年7月3週より順次登場予定
詳しい導入店情報は改めてシステムサービス公式（X/旧Twitter）にてお知らせいたします。
※無くなり次第終了となります。
■著作権表記
(C)末永裕樹・馬上鷹将／集英社・「あかね噺」製作委員会
■TVアニメ『あかね噺』公式サイト
https://akane-banashi.com/
■『あかね噺』公式アカウント
https://x.com/akanebanashi_PR
■システムサービス株式会社
https://fans.co.jp
■システムサービス公式（X/旧Twitter）
https://x.com/FANSCLUB_SS
※発表時現在の情報です。諸般の事情により、予告なく変更・延期・中止となる場合があります。あらかじめご了承ください。