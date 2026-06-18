初回分即完売で話題のアディダス オリジナルスのリングウォッチ『DIGITAL TWO RING（デジタル ツー リング）』、6月25日に待望の再販開始。

株式会社ウエニ貿易

株式会社ウエニ貿易(本社：東京都台東区、代表取締役社長 宮上光喜)は、同社が時計の日本総代理店を務める「adidas Originals(アディダス オリジナルス)」のリングウォッチ「DIGITAL TWO RING（デジタル ツー リング）」を、6月25日に再販します。

https://world-wide-watch.jp/c/brand/adidas/digitaltwo

指先から放つ、タイムピースの新たな可能性を提示した、 アディダス オリジナルスのリングウォッチ「デジタル ツー リング」が、待望の再販の時を迎えます。

80年代のレトロフューチャーな名機「デジタル ツー」のDNAを受け継ぎながら、現代のストリートスタイルにフィットするよう再構築された本作。わずか20mmの極小ケースにメタリックな質感を際立たせ、無駄を削ぎ落としたミニマルなフォルムが力強い存在感を放ちます。

また、装着感にも徹底的にこだわり、伸縮性のあるエクスパンションバンドを採用（最小11号～）。指先にしっかりと馴染み、ストレスフリーな“指先で時を読む”という全く新しいスタイルを提案します。

adidas Originals ウォッチ公式オンラインショップ「World Wide Watch」では、発売前に予約完売し、多くの再販リクエストをいただきました。

https://world-wide-watch.jp/c/brand/adidas/digitaltwo

商品概要

DIGITAL TWO RING

デジタル ツー リング

AOST26036 （ゴールド） 17,600円(税込） 16,000円(税込）

AOST26037 （シルバー） 16,500円(税込） 15,000円(税込）

≪共通スペック≫

●Movement：デジタル表示 クオーツ

●Case：ステンレススチール

●Band：ステンレススチール エクスパンションタイプ

●Water Resistant：3気圧防水

●Case Size：20mm幅

●Ring Size：最小11号～

ベースモデル （リングウォッチの前身になった腕時計）

DIGITAL TWO

デジタル ツー

AOST22074（ゴールド） 13,750円（税込AOST22072（シルバー） 13,750円（税込）

≪共通スペック≫

●Movement：デジタル表示 クオーツ

●Case：ステンレススチール

●Band：ステンレススチール エクスパンションタイプ

●Water Resistant：5気圧防水

●Case Size：36mm幅

●機能：GMT / カレンダー / ストップウォッチ / タイマー

『adidas Originals (アディダス オリジナルス)』について

adidasの豊かなスポーツの伝統にインスピレーションを受けた、ストリートスポーツウェアブランドです。adidasの歴史を継承しながら、スポーツにおける信念や創造性を、現代のユースカルチャーに反映したプロダクトを通じて、ブランドのレガシーを進化させ続けています。1972年に初めて使用されたアイコニックなトレフォイルロゴをシンボルマークに、クリエイティブな人々に支持されているadidas Originalsは、ストリートカルチャーに向けたスポーツウェアブランドのパイオニアとして道を切り開き続けます。

『ウエニ貿易』について

時計や服飾雑貨等のブランドを取り扱うファッション商社です。

輸入卸として培ってきた実績とノウハウを礎に、日本正規代理店・オリジナルブランドの事業を拡大。

アメリカ発の「タイメックス」、イタリア発の「フルラ(時計)」「ヴェルサーチェウォッチ」「ハンブルリッチ」「スピニカー」、ドイツ発の「ツェッペリン」、イギリス発の「ヘンリーロンドン」などの日本総代理店を務める一方、メーカーとして「エンジェルハート」や「エンジェルクローバー」「ペッレ モルビダ」を開発する等、幅広いビジネスモデルで多数のブランドを展開しています。