コンディショニング アクセサリー「COREFORCE（コアフォース）」プロゴルフファーの中村 心選手とスポンサー契約を締結

株式会社ゆうきプロゴルフファー 中村 心選手■中村 心選手のコメント

私の師匠である中嶋常幸プロが着用されており、コアフォースには以前から興味を持っていました。

これからはコアフォースを身につけてプレーすることで、最高のパフォーマンスを発揮したいと思います。

■プロフィール

2005年生まれ（20歳）、山口県出身。ヤマエグループHD所属。5歳からゴルフを始め、名門・ECC学園高校を経て、2024年にJLPGAプロテスト（97期生）に合格した期待のホープです。

ジュニア時代から圧倒的な成績を残しており、2023年には「日本ジュニアゴルフ選手権」で優勝。さらに同年、国内最高峰の「日本女子オープン」で14位タイに食い込み、ローアマチュアを獲得しました。

ナショナルチームでも培ったダイナミックかつ精度の高いショットが最大の武器です。あどけない笑顔と、試合で見せる堂々としたプレーのギャップが、多くのファンの心を掴んでいます。

～コンディショニング アクセサリー～ COREFORCE（コアフォース）

選手紹介ページはこちら(https://www.coreforce.jp/athletes/nakamura/?utm_source=%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B5%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9&utm_medium=%E5%A5%91%E7%B4%84%E7%B7%A0%E7%B5%90%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%B9&utm_campaign=%E5%A5%91%E7%B4%84%E9%81%B8%E6%89%8B%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8)

ゴルフ界のレジェンド中嶋常幸プロ、海外メジャー優勝経験のある古江彩佳プロらも愛用する話題のアイテム。COREFORCEはコンディショニングアクセサリーとして体幹バランスや可動域をサポートしてくれるアイテムとなっている。

中村 心選手 着用商品コアフォースループ シャンパンゴールドK14WG CFL70コアフォースループ シャンパンゴールドK14WG CFL70

装飾部にK14ホワイトゴールドの輝きを宿したオーダー限定モデル。

エレガントに、そして力強く。

優雅な煌めきで、ワンランク上の自分に。

発売開始より女性人気No1のカラー「シャンパンゴールド」

■中村選手 着用商品はこちら(https://coreforceshop.com/shop/products/500060)

■全国の取り扱い店舗はこちら(https://www.coreforce.jp/shop-list/)

健やかな生活を送るためには、体幹バランスは不可欠です。

健やかな毎日のために、スポーツの楽しみのために、そして洗練された装いのために。

コアフォースはいつでもどのようなシーンにもフィットする、さりげない高級感を兼ね備えたアクセサリーです。

会社概要

社名 株式会社ゆうき

設立年月日 2001年

代表取締役社長 小田 耕二

住所 〒340-0206 埼玉県久喜市西大輪3-1-5

公式HP https://www.coreforce.jp(https://www.coreforce.jp)

会社HP https://y-yuki.com/