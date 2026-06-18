【共同開催】受注作業の90%以上を自動化し「注文当日出荷」を実現。GoQSystem × いつもがECの現場を“売れる組織”へ変える「バックヤード改革セミナー」を開催！

株式会社GoQSystem

クラウド型受注管理システム（OMS）を展開する株式会社GoQSystem（本社：東京都中央区、代表取締役：藤本 卓治）は、ECコンサルティング・実務支援を手掛ける株式会社いつも（本社：東京都千代田区）と共同で、無料オンラインセミナーを開催いたします。

本セミナーでは、受注処理の90%以上を自動化し、ミスなく「注文当日出荷」を実現するための具体的な戦略や、現場全体の生産性と出荷精度を高める物流オペレーション改善のポイントを公開します。

今すぐ申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_j_gVI5h3SMSkp7xbnbtDzw

■ 開催の背景：ルーチンワークの効率化が、次の成長を生み出す時代へ

EC市場の競争が激化する中、TikTok Shopの配送期限対応や、楽天市場が推進する「最強配送」への適応は、売上拡大や顧客満足度向上に直結する重要なテーマです。

今後さらに事業を成長させるためには、日々のルーチンワークをいかに効率化し、戦略的な時間を生み出せるかが鍵を握っています。

しかし、さらなる飛躍を目指すEC事業者の現場からは、以下のような課題や切実な声が多く聞かれます。

- 受注処理に時間がかかり、販促施策まで手が回らない- 特定の担当者頼みの運営（属人化）から脱却したい- 「最強配送」などの厳しい配送規定に対応できる体制をつくりたい

本セミナーでは、こうした日々の業務課題に対し、「受注処理90％以上削減」を実現する自動化ノウハウを公開します。効率化によって創出した時間と人材リソースを、売上を伸ばすための販促・戦略業務へ振り向け、事業成長を加速させるアプローチをお伝えします。

■本勉強会で解説する「3つの重要テーマ」

- 受注処理「90%以上自動化」を実現するノンストップ・スキーム配送種別の自動仕分けやステータス管理を徹底的にシステム化。人が判断するポイントを極限まで減らし、スタッフが出勤した瞬間から梱包作業を開始できる、受注処理「ゼロ」を目指す運用フローを解説します。- 誰でも迷わない「指示のシステム化」注文内容に応じた自動仕分け機能を活用。ベテランの判断を仰ぐことなく、新規のパートスタッフでも初日から正確に出荷できる仕組み作りを提示します。- 「作業員」を「マーケター」へ変える、売れる組織の作り方物流の効率化は単なるコスト削減にとどまりません。EC戦略のプロである「いつも」が、バックヤードの余裕をいかにして「売上を作る施策」に転換し、競合優位性を築くべきか、その組織戦略を解説します。今すぐ申し込む :https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_j_gVI5h3SMSkp7xbnbtDzw

■このような課題を持つEC事業者様におすすめです

- 日々の受注処理に忙殺され、本来やるべき広告や販促施策に時間が割けていない- TikTok Shopや楽天市場の配送規定をクリアし、検索順位や転換率を向上させたい- 在庫管理が曖昧で、棚卸しのたびにズレが発生したり、出荷ミスが起きている- 現場の属人化を解消し、誰でも初日から正確に出荷できる仕組みを作りたい

■開催概要

・タイトル：受注作業の90%以上が自動化！？受注処理を削減し、注文当日出荷を実現するためには？

・日時 ：2026年7月15日（水曜日） 15:00 - 16:00

・形式 ：オンライン（Zoomウェビナー）

・費用 ： 無料（事前登録制）

・主催 ： 株式会社GoQSystem / 株式会社いつも

■申込・視聴方法

以下のURLよりお申し込みください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_j_gVI5h3SMSkp7xbnbtDzw

Zoomによるオンライン開催のため、パソコンやスマートフォンからどこでもご参加いただけます。

カメラはOFFで参加可能ですので、ぜひお気軽にご参加ください。

■登壇者プロフィール

溝下 敦也（ミゾシタ アツヤ）

株式会社いつも フルフィルメント事業本部 マネージャー / シニアコンサルタント

外資系化粧品メーカーや大手アパレルメーカーをはじめ、幅広いカテゴリーにおけるEC運営支援、フルフィルメント・バックヤード設計など、EC事業拡大を目指す事業者の支援に多数携わる。 EC事業を多チャネル展開する企業へのバックヤード構築・コンサルティングを得意とし、直近ではTikTok Shopセラーのフルフィルメント設計にも深く従事。 現場に即したバックヤード戦略から最新プラットフォームへの対応まで、ジャンルを問わず多角的な視点でEC事業をサポートしている。

山中 直宏（ヤマナカ ナオヒロ）

株式会社GoQSystem ソリューション事業部 カスタマーサポート マネージャー

2019年にGoQSystemへ入社。カスタマーサポート業務を経て、セールスとして新規店舗への導入提案を担当。現在はカスタマーサポートのマネージャーとセールスを兼任している。これまでの経験を活かし、顧客対応から営業活動まで幅広く携わっている。

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株式会社GoQSystem

GoQSystemは通販業務を一元管理できるシステムです。



全てのネットショップの受注・売上・在庫・商品データを1つのシステム内で管理できるため、業務効率を格段にUPすることができます。



■「GoQSystem」公式Webサイト

https://goqsystem.com/



【会社概要】

株式会社GoQSystem

所在地：東京都中央区京橋1丁目6-12 NS京橋ビル5F

設立： 2009年2月25日

事業内容：システム開発、デザイン事業、動画事業、ネット通販事業

代表者：代表取締役 藤本 卓治

コーポレートサイト：https://goq.co.jp/