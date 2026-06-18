【Honeys（ハニーズ）】“酷暑の夏”もおしゃれを諦めない！着た瞬間、心地よい冷たさ。ハニさら『ひんやり』シリーズが豊富なラインナップで本格展開！

株式会社ハニーズホールディングス

株式会社ハニーズホールディングス(本社所在地：福島県いわき市、代表取締役社長：江尻英介)が展開するレディースブランドHoneys(ハニーズ)は、年々深刻化する夏の猛暑でも、おしゃれを楽しみながら快適に過ごしていただきたいという想いから、夏の定番『ハニさら』シリーズの中でも特に人気の接触冷感機能を備えた『ひんやりアイテム』のラインナップを大幅に強化。全国のハニーズ店舗および公式オンラインショップにて本格展開を開始しました。

ハニさらシリーズ：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ehanisara/(https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ehanisara/)

ひんやりアイテム：https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ecoolitem/(https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ecoolitem/)

夏のおしゃれの味方『ハニさら』シリーズとは

うだるような暑さが続く日本の夏。「暑いから」という理由で、ファッションを心から楽しめないのはもったいない。そんな想いから「さらりとした着心地」が人気の「ハニさら」シリーズが生まれました。シリーズの中には接触冷感の他、気になる汗ジミが目立たない汗ジミ軽減アイテムやアクティブシーンにもふさわしい吸水速乾アイテムも取り揃えております。

今年のイチオシ！『ひんやり』アイテムについて

年々増す暑さへの対策として、今年は触れた瞬間ひんやりと心地よい冷たさを感じるひんやり(接触冷感)アイテムを強化。機能性はもちろんのこと、毎日着たくなるデザイン性にもこだわり、「夏のおしゃれを諦めない、もっと楽しむ」ためのアイテムを提案します。

■カットソートップス袖刺繍トップス

\1,980（税込）

スカラップトップス

\1,980（税込）

オフショル風トップス

\1,980（税込）

ドレープトップス

\1,780（税込）

フリル袖Tシャツ

\1,280（税込）

裾レーストップス

\2,480（税込）

フレアスリーブトップス

\1,480（税込）

ドッキングトップス

\2,280（税込）

■ブラウスピンタックブラウス

\2,680（税込）

フリルブラウス

\2,680（税込）

フレンチボウタイブラウス

\2,480（税込）

バルーン袖ブラウス

\2,680（税込）

■羽織りラッシュガードパーカー

\2,680（税込）

シアーフード付ブラウス

\2,680（税込）

シアーフードブルゾン

\2,980（税込）

袖ドロストシアーブルゾン

\2,980（税込）

■ボトム２タックワイドパンツ

\2,980（税込）

クールストレートデニム

\2,680（税込）

クール素材ナロースカート

\2,480（税込）

ロングギャザースカート

\2,980（税込）

■お仕事にもハーフスリーブテーラードジャケット

\3,980（税込）

ハイウエストストレートパンツ

\3,980（税込）

テーラードジレ

\3,980（税込）

配色ワンピース

\4,480（税込）

■小物たためる遮光100％帽

\1,980（税込）

ひんやりUVボレロ

\1,480（税込）

指先まで守るアームカバー

\980（税込）

ひんやりメローアームカバー

\980（税込）

その他のアイテムはこちら

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/e/ecoolitem/

■店舗受け取りサービス

オンラインショップで注文した商品を、全国のお好きな店舗でお受け取り＆お支払いが可能です。外出のついでに受け取れて便利にご利用いただけます。

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/contents3/store-receipt.aspx

■ハニーズについて

ハニーズが多くのお客様に支持される一番の理由は、魅力的な3つのオリジナルブランドの展開です。多様な感性と幅広い年齢層に応えるブランド構成を強みに、高感度・高品質・リーズナブルプライスを軸として、お客様の声を商品づくりに反映し、寄り添う会社であり続けます。多様なライフスタイルをカバーするブランド展開で、手に取りやすくご満足いただける商品をご提供するファッションサプライヤーを目指しています。

＜URL＞https://www.honeys.co.jp/

＜公式SNS＞

【Instagram】

@honeysofficial：https://www.instagram.com/honeysofficial/

@honeys_petit：https://www.instagram.com/honeys_petit/

【X】https://x.com/echoneys

【TikTok】https://www.tiktok.com/@honeysofficial

■Honeys ONLINE SHOP

https://www.honeys-onlineshop.com/shop/default.aspx

■店舗一覧

https://www.honeys.co.jp/shop