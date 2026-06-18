Pixio × クリエイターコラボ第15弾！ イラストレーター・may 描き下ろしイラストをマウスパッドに。

Hamee株式会社

『Hamee（ハミィ）株式会社（所在地：神奈川県小田原市、代表取締役社長：水島 育大、証券コード：東証スタンダード3134）が運営するゲーミングアクセサリーブランド「Pixio（ピクシオ）」は、さまざまな分野で活躍するクリエイターの応援と新たなカルチャーの醸成を目的に「Pixioクリエイターズコラボレーション企画第15弾」を実施いたします。

第15弾コラボレーションとして、食べ物の手描きイラストで活躍中の人気のイラストレーター・mayによる描き下ろしイラストを、Pixioの人気マウスパッド（Mサイズ）のデザインとして採用しました。



クリエイターコラボ第15弾の実施を記念して、先着購入者限定でオリジナルステッカーや、オリジナルPC壁紙などがもらえるキャンペーンを開催します。

◇クリエイターコラボデザインのMサイズ マウスパッド

Pixioは、ゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

第15弾となる今回は、SNSを中心に「食べ物」のイラストで独自の世界観を築き、幅広い支持を集めるイラストレーター・mayさんとタッグを組みます。

mayさんの描くイラストは、見る人の記憶や日常に寄り添う温度感が魅力。ゲーミングシーンでは"ハードでスタイリッシュ"な意匠が主流ですが、Pixioはあえてその対極にある"やわらかさ"をデスクの上に持ち込みます。ゲーミングデスクを、プレイの場であると同時に、ふっと一息つける生活の延長線上の場所として捉え直す--そんな提案を込めた一枚です。

■製品情報

製品名 ：マウスパッド M

通常価格:2,980円(税込)

[サイズ]幅36 × 高さ30 cm

[本体重量]200g

デザイン ：クリーミー・オーダー

公式ストア ：https://pixiogaming.jp/products/pxmp045(https://pixiogaming.jp/products/pxmp045m)m(https://pixiogaming.jp/products/pxmp045m)

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5C96FC1

楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp/

Yahoo ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmpm.html

デザイン ：シュガー・パレット

公式ストア ：https://pixiogaming.jp/products/pxmp046m

Amazon ：https://www.amazon.co.jp/dp/B0H5C96FC1

楽天 ：https://item.rakuten.co.jp/pixiogaming/pxmp/

Yahoo ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/pxmpm.html

◇Pixioクリエイターズコラボレーション企画とは

Pixioはすべてのクリエイターの個性と権利を大切に応援しています。

活動場所を提供することで、ともに成長し、新しいカルチャーの共創を目指して、さまざまなクリエイターとコラボレーションを実施します。

■mayさんについて

クリエイター：may

食べ物イラストレーター &デザイナー。

温かみのあるリアルな手描きイラストで、"おいしそう！"が伝わる食べ物イラストをメインに制作。



・X :ht(https://x.com/may_illust5)tps://x.com/may_illust5(https://x.com/may_illust5%E3%83%BBInstagram)

・Instagram：https://www.instagram.com/may_illustration/

◇Pixioクリエイターコラボ第15弾開催記念キャンペーン

今回のコラボを記念して、オリジナルステッカーなどがもらえるキャンペーンを開催します。

■オリジナルステッカー

◆対象

コラボデザインMマウスパッド（全2種）購入者

※各柄先着20名限定

◆特典

購入色と同じイラストのステッカーをプレゼント

■オリジナル壁紙プレゼント

・対象：どなたでも！

・特典：クリエイターコラボ第15弾にて描き下ろされたイラストの、PC用壁紙をプレゼント



・参加方法

１. Pixio公式ストアの「壁紙一覧(https://pixiogaming.jp/pages/downloads)」へアクセス

２. 壁紙をダウンロード

※本キャンペーンは予告なく終了する場合があります。

■Pixioコラボクリエイター募集

Pixio製品にイラストを掲載させていただけるクリエイター様を募集しております。

■Pixioとは

応募フォームはこちら :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0FN-_Rj685PWsGQHaBbp_G8c6Uv7pUCnKGQWlyqi9KHZE-w/viewform

Pixio（ピクシオ）はゲーマーの「自分らしさ」を応援し、理想のゲーム部屋を実現するプロダクトを届けるゲーミングアクセサリーブランドです。

コミュニティと共にゲームカルチャーを盛り上げ、あなただけのゲーム体験をサポートする様々なプロダクトを、手に取りやすい価格と高いクオリティで創り出します。

■販売店舗一覧

・Pixio 公式ストア : https://pixiogaming.jp/

・Pixio Amazon店 ：https://amzn.to/3CoiHWm

・Pixio 楽天市場店 ：https://www.rakuten.ne.jp/gold/pixiogaming/

・Pixio Yahoo!ショッピング店 ：https://store.shopping.yahoo.co.jp/pixio/

・Pixio メルカリ店 ：https://mercari-shops.com/shops/HYLH8Yt7e35v5c7UUyBZTZ

■Pixio公式SNSアカウント

・X（旧Twitter）： https://twitter.com/pixiojapan

・Youtube ： https://www.youtube.com/channel/UCK_rS3hIJNoyMM9Qzi5HNBg

・Instagram ： https://www.instagram.com/pixiojapan/

・twitch ： https://www.twitch.tv/pixio_japan

・TikTok ： https://www.tiktok.com/@pixio_official

【Hamee（ハミィ）株式会社 概要】 （ URL：https://hamee.co.jp ）

会社名 ：Hamee株式会社 （東証スタンダード 証券コード：3134 ）

設立 ：1998年5月

代表者 ：代表取締役社長 水島 育大

所在地 ：神奈川県小田原市栄町2-12-10 Square O2

事業内容 ：スマートフォンアクセサリーの開発・製造事業、米国・中国・韓国におけるEC展開、

ByURブランドを展開するビューティー事業、

ゲーミングアクセサリーブランドPixioを取り扱うゲーミングアクセサリー事業、

不要なプラスチックをアップサイクルするParallel Plasticsサービスなどの脱炭素事業を展開

URL ：https://hamee.co.jp