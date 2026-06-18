「KING OF TIME」が「The Best Software in Japan 2026」のTOP23に選出、勤怠管理システム部門1位受賞

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

株式会社ヒューマンテクノロジーズ（本社：東京都港区、代表取締役社長：家崎 晃一）が提供する勤怠管理・人事給与システム「KING OF TIME（キングオブタイム）」は、アイティクラウド株式会社が主催する「ITreview The Best Software in Japan 2026」のTOP23にランクインいたしました。

また、「The Best Software by Category 2026 勤怠管理システム部門」についても１位を受賞いたしましたのでお知らせいたします。

【ITreview The Best Software in Japan 2026】

ITreviewに集まった1年間のユーザーレビュー評価をもとに、いま、日本企業からの評価が高くビジネスの最前線で注目を浴びているSaaS・ソフトウェアやITサービスのTop100を発表する企画です。

2026年版は、2025年4月～2026年3月の1年間に一定数以上のレビューを集め、顧客から高い評価を得た製品をランキング形式で発表。製品のジャンルを問わず、この期間に多くのビジネスユーザーから評価された製品をご覧いただけます。



＜TOP100の算出方法について＞

2025年4月～2026年3月の1年間、ITreviewでリアルユーザーのレビューを20件以上獲得した製品を対象に、製品への満足度や使いやすさ、サポート品質といった各種評価のスコア、レビュー件数や市場での検索数、今年度の獲得レビュー比率、注目度といった指標を掛け合わせITreview Scoreを算出。本Scoreの上位100製品を選出しています。

詳細は下記専用ページよりご参照ください。

▶ITreview The Best Software 2026 TOP100

https://www.itreview.jp/best-software/202(https://www.itreview.jp/best-software/2026)6(https://www.itreview.jp/best-software/2026)

【The Best Software by Category 2026 勤怠管理システム部門】

ITreviewユーザーが支持した日本のSaaS・ソフトウェアを選出する企画です。

約200におよぶカテゴリーごとに、ユーザーから高い評価を獲得したNo.1製品を選出します。

多様化するビジネスニーズに応えるITツールの中から、各領域で特に満足度・支持を集めた製品を表彰。それぞれのカテゴリーを代表する優秀なソフトウェアをご覧いただけます。

＜算出方法について＞

2025年04月～2026年03月の1年間、ITreviewでリアルユーザーのレビューを10件以上獲得した製品を対象に、製品への満足度や使いやすさ、サポート品質といった各種評価のスコア、レビュー件数や市場での検索数、今年の注目度といった指標を掛け合わせITreview Scoreを算出。各カテゴリーに所属する製品の中で本Scoreが最も高い1製品を選出しています。

詳細は下記専用ページよりご参照ください。

▶The Best Software by Category 2026

https://www.itreview.jp/best-software-categories/2026

【『KING OF TIME』へのお客様の声 ※ITreview掲載のレビューより一部抜粋】

■【KING OF TIME】について

「KING OF TIME」は、導入企業数7万社以上、利用者数440万人以上（2026年4月時点）を誇る市場シェアNo.1（※）のクラウド勤怠管理・人事給与システムです。

PCやスマートフォン、ICカード、生体認証、入退室連携、アルコールチェックなど多様な方法で出退勤打刻ができ、休暇申請や残業承認もオンラインで完結。

変形労働時間制など複雑な勤務体系や最新の法改正にも対応し、企業ごとの就業ルールにも柔軟に対応可能です。

さらに、入社手続きや人事情報の管理を行う「KING OF TIME 人事労務」、給与・賞与・年末調整の計算を行う「KING OF TIME 給与」、PCログ管理の「KING OF TIME システムログ」、生産性を可視化する「KING OF TIME データ分析」まで、すべて追加料金なしでご利用いただけます。

また2025年2月にリリースした「KING OF TIME 電子契約」（有償オプション）では、煩雑な契約業務や書類管理を法令に則った安全な形でオンライン完結化します。

各シリーズサービスがシームレスに連携し、バックオフィス業務の効率化を強く支援します。

▶製品ホームページ https://www.kingoftime.jp/

※ シェアNo.1表記について

富士キメラ総研「ソフトウェアビジネス新市場 2024年版」 勤怠管理ソフトSaaS/PaaS市場 利用ID数 2023年度実績

【企業概要】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

代表者：代表取締役社長 家崎 晃一

資本金：860,661千円（2024年1月時点）

設立：2001年11月

所在地：〒107-0051 東京都港区元赤坂1-6-6

サイト：https://www.h-t.co.jp/

【サービス導入に関するお問い合わせ先】

株式会社ヒューマンテクノロジーズ

KING OF TIME 営業担当宛

TEL：03-4577-9567

お問い合わせフォーム：https://www.kingoftime.jp/contact/

記載されている会社名および商品・製品・サービス名（ロゴマーク等を含む）は、各社の商標または各権利者の登録商標です。