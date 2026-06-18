アウトドアからインドアまで幅広く活躍ウォータージャグ「キーパー/ステンレスキーパー」新発売

ピーコック魔法瓶工業株式会社

ピーコック魔法瓶工業株式会社（本社:大阪市、社長:山中千佳）は、アウトドアからインドアまで幅広いシーンで活躍するウォータージャグキーパー（INPシリーズ）、ステンレスキーパーINJシリーズ）を、2026年夏の新商品として発売いたします。

本製品は、アルミ製内容器を採用した「INPシリーズ」と、スポーツドリンクや経口補水液にも対応するステンレス製内容器の「INJシリーズ」の2タイプを展開。6.1L・8.1L・9.5Lの3サイズに加え、9.5Lのダブルコックタイプもラインアップし、使用シーンや用途に合わせて選べます。さらに、安心の日本製で品質にもこだわっております。

また、断熱ウレタン構造による高い保温・保冷性能を備え、季節を問わず活躍。2026年モデルではコックをフルリニューアルし、より使いやすく衛生的な仕様へアップデートしました。

■製品特徴

商品詳細：https://www.the-peacock.co.jp/blogs/feature/inp-inj用途に応じて選べる2タイプ

アルミ製内容器の「INPシリーズ」と、スポーツドリンクや経口補水液に対応したステンレス製内容器の「INJシリーズ」を展開。使用シーンや用途に合わせて選択可能です。

6.1L・8.1L・9.5Lの3サイズ展開

ファミリーキャンプやスポーツ、屋外作業、室内利用まで、幅広い用途に対応するサイズラインアップです。

保温・保冷対応で一年中活躍

断熱ウレタン構造により、飲みごろ温度を長時間キープ。冷たい飲み物はもちろん、温かい飲み物にも対応します。

大きな氷も入れやすい広口設計

大きな氷や大量の飲み物も入れやすく、お手入れもしやすい広口仕様です。

手放し注水が可能

手前にレバーを引いた状態で固定できるため、楽に注水が可能。手洗い用としての活用にも

分解お手入れ可能なレバー

つまみやすいリング形状で、操作性の良いレバーにリニューアル。工具なしでも分解可能でコックの中まで洗浄できて衛生的。

脚部分折りたたみ可能

持ち運びの際は足を折りたたむことでコンパクトに。置き場所によっても高さ調整が可能。

握りやすい大きなハンドル

大きなハンドル付きで、安定して持ち運びが可能。飲料を入れて重さが出ても手が痛くなりにくい形状。

コップホルダー付き

ダブルコックのINP-W100とINJ-W100のみ紙コップ用のホルダー付き。

■製品詳細