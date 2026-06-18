1819年創業・パリの芸術と美意識を伝える新しい洋菓子ブランド「フーシェパリ」が伊勢丹新宿店に誕生。オープンを記念し、フランスから本店オーナーのグランジェ氏が来日！

株式会社松風屋

株式会社松風屋(本社：愛知県名古屋市)は、2026年7月15日(水)に、伊勢丹新宿店に新ブランド「フーシェパリ」をオープンいたします。

「フーシェパリ」は、1819年に創業した老舗ショコラメゾン「FOUCHER」のパリ本店の世界観を再現した新ブランドとして誕生します。店頭には、20世紀初頭から現代までの芸術作品を復刻したアートパッケージが並び、パリの文化や美意識をお楽しみいただけます。

また、オープンを記念して、フランス本店オーナーのグランジェ氏が来日。オープン当日および翌日の2日間、店頭にてお客様をお迎えいたします。

パリの芸術と美意識を受け継ぐアートコレクションとともに、フランス本店の世界観をそのまま日本へ

1819年にフランス・パリのバック通り126番地で誕生した「FOUCHER」。

創業以来200年以上にわたり受け継がれてきたのは、時代を超えて愛される誠実なお菓子作りとアートとお菓子の融合という「FOUCHER」ならではの美意識です。

1900年代初頭、当時のオーナーであったルイス・フーシェの妻キャロリーヌは、親交のあった芸術家たちに作品制作を依頼し、お菓子のパッケージアートに採用しました。依頼した芸術家の中には、ジョルジュ・バルビエやギィ・アルヌーなど、当時のパリで活躍した著名な作家も含まれていました。それらの作品は時代を超えて受け継がれ、パリの芸術や美意識を映しています。

現在もフランス本店では40点を超えるアートパッケージが大切に受け継がれており、そのコレクションはフランスの芸術文化の歩みを伝える存在として多くの人々に親しまれています。

フランス本店受け継がれるアートコレクションとキャロリーヌ・フーシェ新ブランド「フーシェパリ」とは

1819年創業のフランス・パリの老舗ブランド

「FOUCHER」の芸術性や歴史、パリらしい美意識をより深く体験できる新ブランドです。

お菓子を味わうだけでなく、アートを選び、文化に触れ、贈る喜びを楽しむ。店頭にいくつも並ぶ、時代を超えて受け継がれてきた芸術家たちの作品がその体験を演出してくれます。

パッケージコレクションは時期によって作品を入れ替え、いつ訪れても新しい作品との出会いがあります。

まるでパリの本店を訪れたかのような時間を、日本のお客様へお届けします。

商品ラインナップ

店頭には、まるで小さなアートギャラリーのように様々な作品のパッケージが並びます。

その中には、フランス本店の人気商品を日本の技術で丁寧に再現したマンディアンやオランジェット、パートドフリュイ、日本の繊細なものづくりを活かしたサブレ、そしてフランスから届くスプレッドやコンフィチュールなど、多彩なフランス菓子をご用意しています。

マンディアンサブレオランジェット・パートドフリュイ・アマンドショコラスプレッド

ひとつのお菓子を選ぶのではなく、お気に入りのアートとの出会いを楽しむ。

それがフーシェパリならではの楽しみ方です。

素材本来の味わいを活かしたシンプルなおいしさと、パリの美意識を映したアートパッケージ。

味わう楽しみと眺める喜び、その両方をお届けします。

オープン記念 フランス本店オーナー来日

今回のオープンを記念し、フランス・パリ本店オーナーのグランジェ氏が来日いたします。

「FOUCHER」の魅力は、200年以上の長きに渡り創業家で受け継がれてきました。

創業家であり、現オーナーのグランジェ氏が店頭に立ち、お客様へブランドの魅力やアートに込められたストーリーを直接お伝えします。

日本初となる「フーシェパリ」の誕生にあわせて実現した、特別な来店イベントです。

＜オーナー来店概要＞

●日時：2026年7月15日(水)・7月16日(木)の2日間

※時間帯によっては不在の場合がございます。

※16日(木)は午前中のみ。

●場所：伊勢丹新宿店 本館地下1階

カフェ エ シュクレ「フーシェパリ」店頭

●来店者：FOUCHER本店オーナー

アレクサンドル・グランジェ氏

【フーシェパリ ブランドサイト】

https://foucher-paris.chocolat-foucher.co.jp/

【フーシェパリ Instagram】

https://www.instagram.com/foucher_paris?igsh=MTJwZGdraHdib3c2dQ%3D%3DQR