【東京ばな奈】まんまるなドジかわねこ「ばにゃ奈」のポップアップストアがあべのハルカス近鉄本店に期間限定OPEN。「ボールチェーン付ぬいぐるみ」も

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株式会社グレープストーン


株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」 とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年6月24日(水)～30日(火)までの期間中「あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース」にてポップアップストアをオープンいたします。


https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html)



東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されています。そんな「ばにゃ奈」が6月24日(水)～30日(火)まで「あべのハルカス近鉄本店」に期間限定で登場。サクほろ食感の「東京ばにゃ奈クッキー」に、まんまるふかふかボディの「ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈」など、関西で「ばにゃ奈」をゲット出来るチャンスです！





東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈

取扱商品

東京ばにゃ奈クッキー

POINT 1　それぞれのフレーバーに合わせた厳選素材

POINT 2　繊細に焼きあげる立体クッキー製法

北海道産発酵バター、旨みを引き出す小麦、口どけの良い砂糖…。厳選の素材から生まれたクラフトクッキーは、東京ばにゃ奈の“しっぽ”のような形にこだわって、ぷっくりとサクほろ食感に焼きあげています。



バナナバター味

北海道産発酵バターとバナナのおいしさを練りこんで、サクほろ食感に焼きあげました。



【価　格】3枚入 501円(本体価格463円)


キャラクターネーム：ばにゃ奈


真面目系ドジ。失敗しても、決してめげない。







メープルラテ味

カナダ産メープルシュガーとやさしい甘みの練乳パウダーを練りこんで、香り豊かに焼きあげました。



【価　格】3枚入 501円(本体価格463円)


キャラクターネーム：ラテ


後輩系ドジ。空気は読めないが、心は強い。






トマトチーズ味

3種のスパイスを練りこんで、トマトとチーズが香りたつまるでピザのようなクッキーです。



【価　格】3枚入 501円(本体価格463円)


キャラクターネーム：ナポリ


キザ系ドジ。イタリアンな風を吹かせる。






梅バター味

甘酸っぱい梅と北海道産発酵バターの新しい出会い。隠し味にシソを忍ばせました。



【価　格】3枚入 501円(本体価格463円)


キャラクターネーム：うめ


お嬢様系ドジ。すぐ恋に落ちる。





ねこさんボックス



走るばにゃ奈のイラストを描いた「ねこさんボックス」は、バナナバター味・メープルラテ味・トマトチーズ味の3味詰合せ。東京ばにゃ奈クッキー人気の味わいが勢揃い。



【価　格】9枚入 1,620円(本体価格1,500円)


【内　容】バナナバター味 3枚、メープルラテ味 3枚、トマトチーズ味 3枚





東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈

手乗りするばにゃ奈


自立するばにゃ奈

パッケージを重ねるとまるでキャットタワー！

あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまった「ばにゃ奈」。性格は真面目系ドジ。失敗しても、決してめげない。そんな「ばにゃ奈」がぬいぐるみになりました。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽがチャームポイント。よーく見ると、目も東京ばな奈シルエット！しかも、しっかり自立もします。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目です。



【価　格】1,561円(本体価格1,419円)



※「東京ばにゃ奈」他キャラクターのぬいぐるみはお取り扱いはございません。予めご了承ください。


催事情報

【場　所】あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース


【期　間】2026年6月24日(水)→30日(火)


【営業時間】午前10時～午後8時



※表示の価格は参考小売価格です。


※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。



※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。


(C)GRAPESTONE/CHOCOLATE



CHOCOLATE Inc.について

CHOCOLATE Inc.は、様々なかたちのエンターテインメントを生み出し、たのしみな未来をつくり出していく会社です。映画やアニメ・キャラクター、展覧会・広告など、世の中の「たのしみなもの」を増やす事業を幅広く展開しています。



公式サイト：https://www.chocolate-inc.com/(https://www.chocolate-inc.com/)


東京ばな奈ワールドとは


公式HP


https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)


公式X/旧Twitter


https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)


公式Instagram


https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)





「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の


『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツ


の数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれ


ています。



※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉


※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日


※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。