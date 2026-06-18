【東京ばな奈】まんまるなドジかわねこ「ばにゃ奈」のポップアップストアがあべのハルカス近鉄本店に期間限定OPEN。「ボールチェーン付ぬいぐるみ」も

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座)が展開する「東京ばな奈ワールド」 とCHOCOLATE Inc.が共同開発したオリジナルキャラクター「東京ばにゃ奈」。2026年6月24日(水)～30日(火)までの期間中「あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース」にてポップアップストアをオープンいたします。

https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html(https://www.tokyobanana.jp/products/banyana.html)

東京ばな奈の新しいキャラクターとして誕生した「東京ばにゃ奈」。「ばな奈」ではなく「ばにゃ奈」です。あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまったばにゃ奈達。とっても可愛いのにちょっとドジな姿が愛されています。そんな「ばにゃ奈」が6月24日(水)～30日(火)まで「あべのハルカス近鉄本店」に期間限定で登場。サクほろ食感の「東京ばにゃ奈クッキー」に、まんまるふかふかボディの「ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈」など、関西で「ばにゃ奈」をゲット出来るチャンスです！

取扱商品

東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈東京ばにゃ奈クッキーPOINT 1 それぞれのフレーバーに合わせた厳選素材POINT 2 繊細に焼きあげる立体クッキー製法

北海道産発酵バター、旨みを引き出す小麦、口どけの良い砂糖…。厳選の素材から生まれたクラフトクッキーは、東京ばにゃ奈の“しっぽ”のような形にこだわって、ぷっくりとサクほろ食感に焼きあげています。

バナナバター味

北海道産発酵バターとバナナのおいしさを練りこんで、サクほろ食感に焼きあげました。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：ばにゃ奈

真面目系ドジ。失敗しても、決してめげない。

メープルラテ味

カナダ産メープルシュガーとやさしい甘みの練乳パウダーを練りこんで、香り豊かに焼きあげました。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：ラテ

後輩系ドジ。空気は読めないが、心は強い。

トマトチーズ味

3種のスパイスを練りこんで、トマトとチーズが香りたつまるでピザのようなクッキーです。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：ナポリ

キザ系ドジ。イタリアンな風を吹かせる。

梅バター味

甘酸っぱい梅と北海道産発酵バターの新しい出会い。隠し味にシソを忍ばせました。

【価 格】3枚入 501円(本体価格463円)

キャラクターネーム：うめ

お嬢様系ドジ。すぐ恋に落ちる。

ねこさんボックス

走るばにゃ奈のイラストを描いた「ねこさんボックス」は、バナナバター味・メープルラテ味・トマトチーズ味の3味詰合せ。東京ばにゃ奈クッキー人気の味わいが勢揃い。

【価 格】9枚入 1,620円(本体価格1,500円)

【内 容】バナナバター味 3枚、メープルラテ味 3枚、トマトチーズ味 3枚

東京ばにゃ奈 ボールチェーン付 ぬいぐるみ ばにゃ奈手乗りするばにゃ奈自立するばにゃ奈パッケージを重ねるとまるでキャットタワー！

あま～いものを食べすぎてまんまるになってしまった「ばにゃ奈」。性格は真面目系ドジ。失敗しても、決してめげない。そんな「ばにゃ奈」がぬいぐるみになりました。東京ばな奈みたいなまんまるふかふかボディに、もっちりとした大きなしっぽがチャームポイント。よーく見ると、目も東京ばな奈シルエット！しかも、しっかり自立もします。重ねるとキャットタワーのようになるパッケージにも注目です。

【価 格】1,561円(本体価格1,419円)

※「東京ばにゃ奈」他キャラクターのぬいぐるみはお取り扱いはございません。予めご了承ください。

催事情報

【場 所】あべのハルカス近鉄本店 タワー館 2階イベントスペース

【期 間】2026年6月24日(水)→30日(火)

【営業時間】午前10時～午後8時

※表示の価格は参考小売価格です。

※人気商品のため早期完売の可能性がございます。予めご了承ください。

※本リリースの画像をご使用の際は以下のコピーライトの表記をお願いいたします。

(C)GRAPESTONE/CHOCOLATE

CHOCOLATE Inc.について

CHOCOLATE Inc.は、様々なかたちのエンターテインメントを生み出し、たのしみな未来をつくり出していく会社です。映画やアニメ・キャラクター、展覧会・広告など、世の中の「たのしみなもの」を増やす事業を幅広く展開しています。

公式サイト：https://www.chocolate-inc.com/(https://www.chocolate-inc.com/)

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の

『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツ

の数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれ

ています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間:2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。