【TikTok上半期トレンド大賞ヒット部門受賞】ライスペーパーブームを牽引した「ライスペーパーネキ」のレシピ本発売決定！

株式会社オフィス・シネマレスト

SNS総フォロワー60万人超を誇る動画クリエイター「みか＠ライスペーパーネキ」（山本みか）による初の公式レシピ本『みか＠ライスペーパーネキの進化系ライスペーパーレシピBOOK』を発売いたします。

先行販売を2026年7月4日（金）に名古屋にて開催される「おいしい映画祭プラス」(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000183438.html)のライブ終了後物販会場にて実施し、Amazon正式発売を7月16日（水）、一部書店での販売開始を7月22日（火）以降に予定しております。

本書は、生春巻きの皮として広く知られるライスペーパーの新しい可能性を発信し続けてきた「ライスペーパーネキ」の集大成となる待望の公式レシピブックです。スイーツ・ヘルシーごはん・おもてなし料理・お弁当・朝ごはんなど全7章にわたり、ライスペーパーが日常のあらゆるシーンで活躍できることを、豊富なレシピと共に紹介しています。

SNSから始まったライスペーパーブーム

みか＠ライスペーパーネキは、「ライスペーパーの可能性をもっと広めたい」という想いからSNSでレシピ動画の発信を開始しました。「ライスペーパークロワッサン」「ライスペーパーだいふく風アイス」など、生春巻きの枠を大きく超えたレシピが次々と話題を呼び、ライスペーパーという食材そのものへの注目を一気に高めました。

2023年には「時間がない時の朝ごはん」シリーズが大きな反響を呼び、「TikTok上半期トレンド大賞2023」ヒット部門を受賞。SNSでライスペーパー関連動画が多数投稿されるなど、ライスペーパー人気拡大の一因として注目を集めました。現在もTikTok・YouTube・Instagramを中心に精力的にレシピを発信し続け、SNS総フォロワー数は60万人を超えています。

本書の見どころ

本書はレシピの羅列にとどまらず、「ライスペーパーのことをこの一冊で知り尽くせる」内容を目指して構成されています。以下に、本書ならではの4つの見どころをご紹介します。

◆ Point 1 TikTokで社会現象を起こした「バズレシピTOP5」を完全収録

26万再生を記録した「ライスペーパーだいふく風アイス」、5.1万再生の「ライスペーパークロワッサン」など、SNS上で爆発的な反響を呼んだレシピを厳選して掲載。動画では流れていってしまうレシピを、丁寧なプロセス解説とともに「何度でも見返せる形」で収録しました。

◆ Point 2 「巻く」だけじゃない。スイーツからおつまみまで全7章・多彩なラインナップ

ライスペーパーは焼いても、揚げても、重ねても、凍らせても料理になる。本書ではその多様な調理法を活かした幅広いレシピを全7章にわたって紹介しています。

・ スイーツ：チョコレートパイ・もちもちドーナツ・バナナキャラメリゼ・チョコクランチなど

・ ヘルシーレシピ：グルテンフリーの照り焼きチキンバーガー・ビビンバ生春巻き・刺身風など

・ おもてなし：てまり寿司・ミニピザ3種・きのこキッシュ・クリームチーズ生ハム巻きなど

・ お弁当：ミルフィーユカツ・肉巻きおにぎり・唐揚げ・ささみしそチーズなど

・ 朝ごはん：目玉焼きガレット・フレンチトースト風・ぐるぐるウィンナーパンなど

◆ Point 3 読み物としても楽しい「ライスペーパー徹底解説」

本書後半には、ライスペーパーの食材としての魅力や豆知識を詰め込んだ読み物コーナーを設けました。

・著者おすすめの生春巻き専門店紹介

・ベトナム現地で出会ったライスペーパー文化紹介

・著者が実際に訪れたベトナム工場見学レポート

◆ Point 4 「うまく巻けない」を解決。プロが教える正しい巻き方・戻し方

初心者がつまずきやすい「くっつく」「破れる」「うまく形にならない」といった悩みを、著者が写真とともにステップごとに丁寧に解説。発売開始からわずか1か月で1,000個以上を販売したオリジナル商品の「ライスペーパートレイ」(https://www.amazon.co.jp/%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%88%E3%83%AC%E3%82%A42%E6%9E%9A%E5%85%A5%E3%82%8A-%E3%81%8F%E3%81%A3%E3%81%A4%E3%81%8B%E3%81%AA%E3%81%84-%E7%94%9F%E6%98%A5%E5%B7%BB%E3%81%8D-%E3%81%BF%E3%81%8B%EF%BC%A0%E3%83%A9%E3%82%A4%E3%82%B9%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%83%91%E3%83%BC%E3%83%8D%E3%82%AD-%E4%B8%B8%E5%96%84%E3%83%88%E3%83%AC%E3%83%BC/dp/B0GYN6RK59?th=1)の活用法も紹介しており、読めばすぐに実践できる内容となっています。

著者コメント

ライスペーパーは、生春巻きだけの食材ではありません。焼いたり、揚げたり、重ねたり、凍らせたりすることで、まったく違う料理へと変化します。SNSで発信してきたレシピはたくさんありますが、動画はどうしても流れていってしまいます。だからこそ、何度でも見返せる形で残したいと思い、この本を作りました。この本をきっかけに、もっと多くの方にライスペーパーの楽しさと可能性を知っていただけたら嬉しいです。

販売スケジュール

先行販売 2026年7月4日（金） おいしい映画祭プラスライブ終了後物販会場にて(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000014.000183438.html)

Amazon発売 2026年7月16日（水）

書店発売 2026年7月22日（火）以降 一部書店にて順次展開

書籍概要

書名 『みか＠ライスペーパーネキの進化系ライスペーパーレシピBOOK』

著者 みか＠ライスペーパーネキ（山本みか）

発行 株式会社オフィス・シネマレスト

発売 株式会社三恵社

定価 1,650円（本体1,500円＋税10％）

著者

みか＠ライスペーパーネキ

愛知県名古屋市出身。ライスペーパー専門クリエイター。TikTok上半期トレンド大賞ヒット部門受賞。SNS総フォロワー60万人超。ライスペーパーを使ったレシピ動画の発信をきっかけに注目を集め、現在は商品開発・キッチンカー運営・料理教室・イベント出演・俳優活動など幅広く展開。「ライスペーパーの可能性を広げること」をテーマに、日本とベトナムをつなぐ食文化の架け橋として活動を続けている。