【6月29日開催】北海道のトラック事業者向けDX展示会に「点呼＋」を出展

株式会社ナブアシスト

株式会社ナブアシスト（本社：群馬県前橋市、代表取締役：江口 大介、以下 ナブアシスト）は、2026年6月29日（月）に北海道札幌市にて開催される「～実例から学ぶ！～運送業DX展示会・説明会2026」にクラウド型点呼支援システム「点呼＋」を出展することをお知らせいたします。

イベント概要

本展示会は、北海道トラック協会と札幌地区トラック協会が主催し、NTT東日本株式会社デジタルコンサルティング部が共催するイベントです。運送業界のDX推進を目的とし、点呼機器等を活用した業務効率化の実例や導入効果について、実際の導入企業から直接学ぶことができる貴重な機会となっています。

当日のプログラム

[表: https://prtimes.jp/data/corp/116125/table/44_1_75eb4b6c9b20f2977d6b1e9aab23ee20.jpg?v=202606181052 ]

展示会では、朝10時から16時まで各企業のブースにおいて機器のデモンストレーションを行います。さらに、午前11時から11時30分、午後14時から14時30分の2回にわたり「DX事例セミナー」を開催。ナブアシストも午前の部に登壇し、「点呼＋」の導入による業務効率化の具体例や自動点呼導入のポイントについて、5分間の事例紹介を行う予定です。

セミナーでは、参加企業の事例紹介に先立ち、北海道トラック協会から助成金制度についての説明も実施されます。

出展製品・サービス

点呼＋デスクトップ版点呼＋

業務前・業務後の自動点呼にも対応し、すべての点呼業務を一元管理できるシステムです。生体認証による厳格な本人確認やビデオ通話の「疑似対面機能」により、離れた拠点でも対面と同等の点呼品質を維持します。デスクトップ・モバイルの各デバイスを活用することで、効率的かつ確実な点呼業務の運用を実現し、運行管理者の業務負担を大幅に軽減します。

主な特徴- すべての点呼方法に対応：自動点呼、IT点呼、遠隔点呼、対面点呼のあらゆるニーズに対応。複数のシステムの導入は不要です。- 運行管理の一元化：デジタコや勤怠管理システムとの連携により、点呼を含む運行管理業務全体を効率化。- 法令遵守支援：指導監督指針対応の教育オプションで、安全指導をシステムで自動サポート。- 充実のサポート体制：クラウドサービスならではの迅速なアップデートで、最新の法令変更に即座に対応。

ナブアシストは国土交通省の「業務前後の自動点呼実証実験」において、ロボット点呼「Tenko de Unibo」が採用され、自動点呼機器認定の第一号を取得した実績があります。

また、「点呼＋」は日本マーケティングリサーチ機構2025年2月期調査で『自動点呼機器導入拠点数No.1』の評価を獲得しました。業務前後の自動点呼に対応し、点呼業務を一元管理することで業務効率化を実現、全国の運送事業者に利用されています。

※出展：国土交通省ウェブサイト（https://www.mlit.go.jp/jidosha/content/001626815.pdf）

株式会社ナブアシストについて

ナブアシストは各業界のお客様にとって「信頼できるパートナー」であることを目指し、設立以来、事業を展開してまいりました。ロジスティクス事業部では、クラウド型点呼支援システム「点呼＋」をはじめとするソリューションを開発し、運送事業者の業務効率化、安全運行の実現、コンプライアンス遵守を支援しています。また、点呼以外にも、労働時間管理や運行管理など、運送事業者のさまざまな業務課題に対応する製品を取り揃えています。

弊社が提供するソリューションは、最新の技術トレンドと運送業界で培った現場知識を組み合わせ、実務に役立つ具体的な成果を目指した製品として設計されています。導入企業での成功事例を重ねることで業界全体のDX推進に寄与し、経営課題の解決を支援してまいります。

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会社名：株式会社ナブアシスト（Navassist Co., Ltd.）(https://www.nav-assist.co.jp/)

システム技術センター：〒370-3522 群馬県高崎市菅谷町2225

部署：ロジスティクス事業部 営業部 インサイド推進担当

TEL：027-372-3452

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