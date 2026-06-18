ミシュラン・ビブグルマン掲載店「麺屋 裕」ブランド初の北海道出店！大ズワイカニ１００％の「プレミアム　蟹水つけ麺」を6月に札幌・狸小路横丁で提供開始

株式会社 愛善プレミアム蟹水つけ麺

2026年6月21日、ミシュラン・ビブグルマン5回掲載の「麺屋 裕」総大将・高松裕人は、北海道札幌市中央区・狸小路横丁に「麺屋 裕 札幌店」をオープンし、看板商品となる「プレミアム蟹水つけ麺 」の提供を開始いたします。北海道産大ズワイガニを100％使用した濃厚な蟹スープに、北海道の食文化に合わせて開発した特製醤油ダレを合わせることで、蟹の旨味と醤油の深いコクを両立。自家製麺との相性を追求し、これまでにないプレミアムな蟹水つけ麺を実現しました。札幌・狸小路横丁から、新たなつけ麺文化を発信してまいります。

サービスの目的や背景

「【蟹】と【味噌】ー北海道だからこそ実現できた一杯」

麺屋 裕 総大将・高松裕人は、京都で提供していた「蟹塩そば」によりミシュランガイド・ビブグルマンを獲得するなど、多くのラーメンファンから支持を集めてきました。

しかし、その後一度ラーメン業界から身を引くことを決意。長年培ってきた技術を封印し、新たな人生を歩み始めました。

それでも、「もう一度、本気でラーメンと向き合いたい」という想いを捨てることはできませんでした。

2026年2月、大阪市都島区にて麺屋 裕を復活。

再びラーメンづくりに向き合う中で、高松が追求し続けたのが「蟹」という食材でした。

蟹の旨味を最大限に引き出すことをテーマに試作を重ねる中で、「蟹の本場である北海道で、新たな蟹ラーメンを生み出したい」という想いが強くなっていきました。

そして今回、その想いを形にする場所として選んだのが札幌・狸小路横丁です。

看板商品として開発した「プレミアム蟹水つけ麺」は、北海道産大ズワイガニを使用した濃厚な蟹スープに、醤油を掛け合わせた一杯です。

これまで京都で磨き上げてきた蟹の技術と、北海道の豊かな食材・文化を融合させることで誕生した、唯一無二の蟹つけ麺。

麺屋 裕は、この一杯を通じて札幌から新たな蟹ラーメン文化を発信してまいります。

麺屋 裕 本店スープ

サービス詳細

「プレミアム蟹水つけ麺 」は、北海道産大ズワイガニを使用した濃厚な蟹スープと、特製醤油タレを合わせたつけダレ、自家製麺を特徴とする商品です。

蟹の旨味を最大限に引き出した蟹スープに醤油のキレを加えることで、最後の一口まで蟹の存在感を楽しめる一杯に仕上げました。また、麺屋 裕独自の製法による自家製麺を採用し、濃厚なつけダレとの一体感を追求しています。

本商品は、ラーメン・つけ麺ファンはもちろん、北海道らしい食体験を求める観光客や、素材の旨味を重視するグルメ層に向けて開発されました。

提供エリアは北海道札幌市中央区・狸小路横丁内の「麺屋 裕 札幌店」となり、2026年6月21日より販売を開始いたします。

【商品概要】

商品名：プレミアム蟹水つけ麺

販売開始日：2026年6月21日

販売店舗：麺屋 裕 札幌店

所在地：北海道札幌市中央区南2条西5丁目6-1 S PLAZA2・5ビル

特徴：

・北海道産大ズワイガニを使用した濃厚スープ

・北海道らしさを表現した特製醤油タレ

・濃厚スープに負けない自家製麺

料金

こだわりの自家製麺

【商品価格】

看板商品の「プレミアム蟹水つけ麺」は2,200円（税込）で提供いたします。

また、蟹の旨味と味噌のコクを存分に堪能できる「蟹つけ麺 味噌味」は1,200円（税込）をご用意しております。

さらに、麺屋 裕の原点ともいえる「元祖 蟹塩そば」は1,000円（税込）。蟹本来の風味と旨味をシンプルに味わえる一杯です。

そして、貝の旨味と醤油のキレが楽しめる「裕流 油そば」は900円（税込）。蟹を使用せず、また違った魅力を感じていただける一品となっております。

北海道産大ズワイガニを使用した濃厚スープと自家製麺による唯一無二の蟹つけ麺をはじめ、蟹塩そばや油そばなど、多彩な麺料理をぜひお楽しみください。

【オープン記念企画】

麺屋 裕 札幌店のオープンを記念し、2026年6月21日から期間限定でオープンキャンペーンを実施いたします。

期間中は、公式Instagramをフォローいただいたお客様へ「味玉」または「麺大盛り」を無料サービスいたします。

今後の展開

麺屋 裕は、「プレミアム蟹水つけ麺」を通じて、北海道の食材とミシュラン・ビブグルマン掲載店の技術を融合した新たなラーメン文化の発信を目指しています。

今後は札幌店を拠点に、北海道ならではの食材を活かした商品開発を進めるとともに、「北海道でしか味わえない一杯」を追求してまいります。

そして将来的には、札幌から生まれた唯一無二の蟹つけ麺を全国へ届け、「蟹といえば麺屋 裕」と言われるブランドを目指してまいります。

担当者コメント

所属部署／役職 名字 名前

【総大将 高松裕人氏 コメント】

私はこれまで、蟹という食材の可能性を追求し続けてきました。

京都で「蟹塩そば」を提供し、ミシュラン・ビブグルマンに掲載いただいた経験を経て、改めて辿り着いた答えが「北海道で蟹を極める」という挑戦でした。

今回の「濃厚蟹つけ麺 味噌味」は、北海道産大ズワイガニの旨味と北海道の食文化である味噌を掛け合わせ、何度も試作を重ねて完成させた自信作です。

札幌・狸小路横丁から、新たな蟹ラーメン文化を発信し、この一杯を全国の皆さまにお届けできるブランドへ育てていきたいと考えています。

ぜひ、麺屋 裕が追求した蟹の旨味をお楽しみください。

麺屋 裕 総大将

高松 裕人