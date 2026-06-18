モデル・クリエイターの菅野結以氏を「BLENDIQUE（ブレンディーク）」のブランドイメージモデルに起用

株式会社THE SENSES

株式会社THE SENSES（所在地：東京都渋谷区、代表：渡辺克礼）が展開するスキンケアブランド「BLENDIQUE（ブレンディーク）」(https://blendique.jp/)は、モデル・クリエイターとして幅広く活躍する菅野結以氏(https://www.instagram.com/yui_kanno/)を、ブランドイメージモデルとして起用したことをお知らせいたします。

公式サイト：https://blendique.jp/

BLENDIQUEは、“何を配合するか”だけではなく、“どう届けるか”に着目したスキンケアブランドです。

ブランド第一弾として、浸透型NMN※をはじめとする美容成分を配合した「Infusing Lotion（インフュージングローション）」を発売。角質層へのなじみやすさを追求した“浸透設計”により、毎日のスキンケア体験をアップデートします。

※角質層まで

ブランドの世界観を体現する存在として

BLENDIQUEは、「届くことまで設計する」をコンセプトに掲げるスキンケアブランドです。

成分をただ配合するだけではなく、肌へなじむ使用感、重ねたときの質感、毎日使い続けたくなる心地よさに至るまで、スキンケア体験そのものを丁寧に設計しています。

このたびブランドイメージモデルに就任いただいた菅野結以氏は、長年にわたり独自の美意識やライフスタイルを発信し続け、多くの支持を集めてきました。

表面的な美しさだけではなく、自分らしい感性や心地よさを大切にする姿勢は、BLENDIQUEが目指すブランド思想とも深く共鳴しています。

今回公開された新ビジュアルでは、BLENDIQUEが大切にする“感性と設計の両立”を、菅野結以氏を通して表現しています。

BLENDIQUE「Infusing Lotion」について

BLENDIQUEの第一弾製品である「Infusing Lotion（インフュージングローション）」は、美容液のような濃密なうるおい感と、みずみずしく肌になじむ使用感を追求した化粧水です。

ブランド独自のバランスで配合された“浸透型NMN※”をはじめ、3種のヒト型セラミド、8種のアミノ酸、加水分解コラーゲンなどの保湿成分を配合。

乾燥による肌荒れを防ぎ、うるおいを与えながら、キメの整ったなめらかな肌へ導きます。

また、肌の奥までなじむような軽やかなテクスチャーでありながら、重ねるほどにしっとりとした使用感を感じられる設計となっており、スキンケアの時間そのものを心地よく楽しめるようこだわりました。

ボトルデザインや世界観にも徹底してこだわり、“機能性”だけではなく、“気分まで満たされるスキンケア体験”を提案しています。

※角質層まで

菅野結以氏 プロフィール

インフュージングローション No.1インフュージングローション No.3インフュージングローション No.5BLENDIQUEイメージモデル 菅野結以 氏

10代の頃から『Popteen』専属モデルを務め、「白ギャル」の文化を生み出しカリスマモデルと称される。その後『LARME』創刊からメインモデルを務め、現在は『PECHE』などで活躍するモデル兼クリエイター。

初の著書『（C）かんの』から、最新著者『オルタナ美容 非常識美人の哲学』まで8冊の書籍を発売。

アパレルブランド「Crayme,」のクリエイティヴディレクター及びデザイナーを務めているほか、各企業とのコラボやプロデュースアイテム多数。独自の世界観と美意識が絶大な支持を集めている。

TOKYO FM『RADIO DRAGON -NEXT- 』では豊富な音楽知識を生かしてパーソナリティーを担当。

フジロック、SUMMER SONIC、MIND TRAVELなど全国の音楽フェスでも多数MCを務める。

サウナ好きが高じて熱波師検定を取得したり、生粋の氷好きで毎年かき氷をプロデュース、その他ウエディングドレス、一軒家をプロデュースし売却するなど、活動は多岐に渡る。

SNSの総フォロワー数は約100万人に及ぶ。

Instagram：http://instagram.com/yui_kanno

X：https://twitter.com/Yuikanno

BLENDIQUEについて

BLENDIQUE（ブレンディーク）は、「届くことまで設計する」をコンセプトに掲げるスキンケアブランドです。

成分をただ配合するだけではなく、肌へのなじみ方、使用感、香り、テクスチャー、そして毎日手に取りたくなる心地よさに至るまで、スキンケア体験そのものを丁寧に設計しています。

表面的な美しさだけではなく、自分自身と向き合う時間まで豊かにすること。

BLENDIQUEは、スキンケアを単なるルーティンではなく、感性に寄り添う体験として提案しています。

■ブランドサイト

https://blendique.jp/

■Instagram

https://www.instagram.com/blendique.jp/

株式会社THE SENSES

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株式会社THE SENSES（広報担当）

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