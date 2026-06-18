噂のご当地ソウルフードが肉めし岡もとで新登場！「からし焼き肉めし」が期間限定で販売開始。

アークランドサービスホールディングス株式会社

とんかつ専門店「かつや」などを展開するアークランドサービスホールディングス株式会社の子会社、株式会社トビラダイニング(本社：東京都千代田区/代表：布施 裕康)は、「肉めし岡もと」にて、2026年6月24日(水)より期間限定メニュー『からし焼き肉めし』を販売開始いたします。

肉めし岡もと 公式サイト :https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/

岡もと流からし焼き「からし焼き肉めし」誕生！

■岡本流からし焼きとは

「からし焼き」の「からし」は唐辛子のこと。岡もと流からし焼き「からし焼き肉めし」は、豆板醤がピリッと効いた甘めの醤油ダレが特徴。ピリッとした辛さの中に、やや甘めに仕上げた特製ダレが絡むことで、ご飯がどんどん進むクセになる味わいに仕上げています。

■濃厚な味わい×シャキシャキ食感で中毒性のある味わいに

ご当地メニューとしてもおなじみのきゅうりと豆腐を合わせることで、シャキシャキとした食感とさっぱりとした風味が加わり、濃厚な味わいの中に心地よいアクセントを演出します。

甘辛い醤油ダレににんにくのパンチと豆板醤の刺激を効かせた“辛旨スタミナ系”メニューです。

ひと口ごとに食欲をかき立てる中毒性のある味わいに仕上げました。

ご飯との相性は抜群で、がっつり食べたい気分の時にぴったりです。

商品概要

からし焼き肉めし 890円(税込979円)

【テイクアウトメニュー】

からし焼き肉めし弁当 890円(税込961円)

・その他メニュー

販売概要

■販売開始日

2026年6月24日(水)より期間限定

肉めし岡もと 新橋店

所在地 東京都港区新橋2-16-1 ニュー新橋ビル1F 122号

営業時間 11:00～22:00

席数 21席

電話番号 03-6268-8021

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2018



肉めし岡もと 御徒町店

所在地 東京都台東区上野4-1-2

営業時間 11:00～22:00

席数 18席

電話番号 03-5812-4665

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2025

※御徒町店は、券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。

肉めし岡もと 溝の口店

所在地 神奈川県川崎市高津区溝口1-12-18 志村ビル1階

営業時間 11:00～22:00

席数 25席

電話番号 044-874-0678

店舗情報

https://shop.arclandservice.co.jp/ae-shop/spot/detail?code=2030

※溝の口店は券売機でのお会計となります。食券を購入後、従業員にお渡しください。

「肉めし岡もと」のこだわり

カツ丼でも牛丼でも親子丼でもない。新しい肉丼、それが肉めし。

主役はこだわりの割り下に秘伝のかえしで、丁寧に柔らかく煮込まれた肉・豆腐

こだわりの割り下に秘伝のかえしで丁寧に柔らかくなるまで煮込みます。

看板メニュー「肉めし」をはじめ、味噌で煮込んだ牛ホルモンなど豊富なラインナップを展開。

一杯でお腹いっぱいになる丼メニューから定食まで。

肉好きによる肉好きのための肉めし専門店です。

【看板メニュー】

■肉めし 740円(税込814円)

■牛ホルめし 840円(税込924円)

【公式アカウント/サイト】

●X(旧Twitter)

https://twitter.com/29okamoto

●Instagram

https://www.instagram.com/29okamoto/

●公式サイト

https://www.arclandservice.co.jp/29okamoto/

会社概要

「未来永劫繁栄のために、新しい扉(TOBIRA)を切り開く」

他にはないものの創造と、新しい価値を提供し続けることで地域社会に貢献しお客さまを「笑顔と元気」にするために、全員が「笑顔と元気」でいられるお店を作ります。



株式会社トビラダイニング

代表者：代表取締役社長 布施 裕康

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14F

設立日：2022年9月1日

業務内容：中山豆腐店、肉めし岡もと、東京とろろそばを運営

URL：https://www.arclandservice.co.jp/company/group/#group16

アークランドサービスホールディングス株式会社について

アークランドサービスホールディングス株式会社は、新潟を中心にホームセンターを展開しているアークランドサカモトの子会社として1993年3月2日に設立。

とんかつ専門店「かつや」をはじめ、からあげ専門店「からやま」やタイ料理レストラン「マンゴツリー」など日常からハレの日の食事まで、複数のブランドを国内外で807店舗（2025年12月末日現在）を展開。

今後も、当社グループ一丸となって「お客さまの期待を超える商品の提供」この想いの実現に向け挑戦し続け、独自のビジネスモデルで競合を寄せつけないNo.1チェーンを目指してまいります。

商号：アークランドサービスホールディングス株式会社

代表者：代表取締役社長 坂本守孝

所在地：〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台4-3 新お茶の水ビルディング14階

創業：1993年3月2日

事業内容：外食事業

資本金：1,932百万円

URL：https://www.arclandservice.co.jp/