【男女1000人に聞いた】オーダースーツを何着も持っていそうな男性芸能人ランキング！

株式会社NEXER

■オーダースーツを何着も持っていそうな男性芸能人といえば？

スーツ姿がきまっている男性を見ると、つい「この人は良いスーツをたくさん持っていそう」と感じることはないでしょうか。

体に合わせて一から仕立てるオーダースーツには、既製品とは違う特別感があります。

もし「オーダースーツを何着も持っていそう」と聞いたら、あなたはどんな男性芸能人を思い浮かべるでしょうか。

ということで今回は福岡・赤坂のオーダースーツ専門店『ノワールブラン』と共同で、全国の男女1000名を対象に「オーダースーツを何着も持っていそうな男性芸能人」についてのアンケートをおこないました。

※本プレスリリースの内容を引用される際は、以下のご対応をお願いいたします。

・引用元が「株式会社NEXERとノワールブランによる調査」である旨の記載

・ノワールブラン（https://shop.g-nb.jp/）へのリンク設置

「オーダースーツを何着も持っていそうな男性芸能人に関するアンケート」調査概要

調査手法：インターネットでのアンケート

調査対象者：全国の男女

有効回答：1000サンプル

調査日：2026年5月22日 ～2026年6月1日

質問内容：

質問1：「オーダースーツを何着も持っていそう」と感じる男性芸能人は誰ですか？

質問2：その男性芸能人を挙げた理由を教えてください。

オーダースーツを何着も持っていそうな男性芸能人ランキング！

◆第1位 タモリ 105票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・仕事でたくさん使うだろうから。（20代・男性）

・テレビに出ている時のスーツ姿が、強く印象に残っているから。（30代・女性）

・スーツのイメージが強いのでこだわっていそう。（30代・男性）

・いつも質の良いものを着ているから。（40代・女性）

・笑っていいともをやっていた頃に、毎日衣装を変えていたのでたくさんもっていそう。（50代・女性）

見事第1位に選ばれたのは「タモリ」さんでした。

理由として目立ったのは、長年にわたる「いつもスーツを着ている」というイメージです。

お昼の生放送を毎日担当していた頃の印象が、多くの人の中に残っているようです。

毎日テレビに出演していたからこそ、着回しのために何着もスーツを持っていたはずだという想像が、票につながったのではないでしょうか。

◆第2位 舘ひろし 94票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・年をとってもスーツが似合う。（30代・女性）

・刑事ドラマの影響でス-ツのイメージあるから。（40代・男性）

・様々な刑事ドラマに出演されて色々なスーツを着こなしてるから。（40代・男性）

・ダンディなイメージがあり、背丈があるので着こなしに品を感じるので。（50代・男性）

・機能性を重視した質の高いスーツを常にダンディに着こなしている。（60代・男性）

第2位は「舘ひろし」さんでした。

刑事ドラマや映画でのスーツ姿が記憶に残っている、という声が目立ちます。

年齢を重ねてもスーツが似合う、いわゆるダンディな雰囲気が、オーダースーツのイメージと重なったようです。

◆第3位 水谷豊 86票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・ドラマの相棒の印象。（20代・男性）

・いつもスーツを着ているイメージで、こだわっていそうだから。（30代・女性）

・ドラマでいつもスーツをピシッと着ている印象だから。（40代・女性）

・スリーピース姿がよく似合うから。（50代・男性）

・役柄でスーツ姿が多いのでプライベートでも持っているのでは。（60代・男性）

第3位となったのは「水谷豊」さんでした。

ドラマ『相棒』でのスーツ姿を思い浮かべる声が多く見られました。

ピシッと着こなした印象や、スリーピースが似合う雰囲気から、スーツへのこだわりがありそうだと感じる方が多いようです。

◆第4位 GACKT 84票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・こだわりがありそう。（10代・女性）

・いつも高級そうな格好だから。（20代・女性）

・派手で奇抜でかっこよくておしゃれで、ファッションには非常にこだわっていそうだから。（30代・男性）

・色々なデザインのスーツを着ているイメージが強かった。（40代・女性）

・むしろ既製品なんて1枚も持っていなそう。（40代・女性）

第4位は「GACKT」さんでした。

「こだわりがありそう」「高級そうな格好をしている」といった、ファッションへの強いこだわりや華やかなイメージを理由に挙げる声が目立ちました。

「既製品は持っていなそう」という声もあり、オーダースーツを何着も持っていそうだと感じさせるほど、独自の美意識や高級感のある印象が浸透しているようです。

◆第5位 木村拓哉 75票

アンケート回答者からは以下のようなコメントがありました。

・こだわりがあってオシャレそうだから。（20代・女性）

・色々な面でこだわりが強そうだから。（30代・女性）

・CMやドラマの印象が強いから。（40代・男性）

・何事にもこだわりが強い人なので、自分にぴったりのオーダースーツでないと納得しなさそう。（40代・男性）

・スーツが似合いそうだし、それにお金をかけていそうな雰囲気だから。（50代・女性）

第5位は「木村拓哉」さんでした。

「こだわりがありそう」「オシャレそう」といった声が多く見られました。CMやドラマでスーツ姿を目にする機会があることに加え、普段から身に着けるもの一つひとつにこだわっていそうだと感じる方が多いようです。

◆第6位～第10位

ここからは第6位～第10位を、一部の理由とともにまとめて発表していきます。

第6位 阿部寛 44票

・ドラマやCMでスーツ姿のイメージが強いから。（30代・男性）

・元モデルなのでたくさん持っていそう。（40代・男性）

・高身長なので既製品では無理。（50代・女性）

第7位 櫻井翔 39票

・仕事柄ニュース番組などの印象があるから。（30代・女性）

・頻繁にスーツを着る仕事をしているから。（30代・男性）

・ニュース番組を担当しているから。（40代・女性）

第8位 麻生太郎 38票

・おしゃれなイメージだから。（30代・女性）

・スーツや帽子にこだわっていそうだから。（40代・女性）

・いつもいいスーツ着てるから。（40代・男性）

第9位 鈴木亮平 31票

・カッコいいから。（20代・女性）

・役作りのために体型がコロコロ変わるから。（30代・女性）

・体格が良いから。（40代・男性）

第10位 高橋秀樹 27票

・スーツ姿が良く似合う。（40代・女性）

・いつもスーツを着ているイメージだから。（40代・男性）

・いつも高そうなスーツでテレビに出ているから。（50代・男性）

ということで今回は、以下のようなランキングになりました。

オーダースーツを何着も持っていそうな男性芸能人には、長くテレビで活躍しているベテランや、ファッションにこだわりがありそうな人が多く選ばれました。

理由を見ると、「いつもスーツを着ている」という長年の印象や、ドラマ・役柄での着こなし、「こだわりが強そう」という人物像が、選ばれた大きな理由になっていることがわかります。

あなたも、ここぞという場面に向けて、世界に一着だけのスーツを仕立ててみてはいかがでしょうか。

＜記事等でのご利用にあたって＞

・引用元が「株式会社NEXERとノワールブランによる調査」である旨の記載

・ノワールブラン（https://shop.g-nb.jp/）へのリンク設置

【ノワールブランについて】

住所：福岡県福岡市中央区赤坂1-5-3 オクターブ赤坂ビル4F

営業時間：11:00～20:00(火曜日定休)

電話番号：092-406-5305

※完全予約制

【株式会社NEXERについて】

本社：〒170-0013 東京都豊島区東池袋4-5-2 ライズアリーナビル11F

代表取締役：宮田 裕也

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事業内容：SEO、Webブランディング、Web広告、サイト制作、メディア