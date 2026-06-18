アバント、ソニーフィナンシャルグループ株式会社が経営管理プラットフォーム「AVANT Chart」を採用　～決算開示業務の効率化とデータ活用による経営管理の高度化へ～

株式会社アバントグループ

アバントグループでグループ経営管理・連結会計・事業管理のソリューションを提供する株式会社アバント（本社：東京都港区、代表取締役社長 執行役員 CEO：岡部 貴弘、以下 アバント）は、ソニーフィナンシャルグループ株式会社（本社：東京都千代田区、代表執行役 社長 CEO 遠藤 俊英、以下 SFGI）に経営管理プラットフォーム「AVANT Chart」が採用されたことを発表いたします。

SFGIは、生命保険、損害保険、銀行、介護、ベンチャーキャピタルなど多岐にわたる事業を展開するソニーフィナンシャルグループを統括する金融持株会社です。2025年9月29日には東京証券取引所プライム市場に上場し、グループとして新たな成長ステージを迎えています。SFGIでは、決算開示や経営管理の高度化を図る中、補足資料や各種経営指標の算出において個別の調整や確認作業が増加し、レポート作成業務が現場にとって一定の負荷となっていました。

このような課題を踏まえ、グループ経営管理の高度化を目的として、アバントの「AVANT Chart」が採用されました。まずは経営管理データの共通基盤を構築することで、既存レポート作成業務の効率化を図るとともに、データの可視化や分析機能の充実を進め、経営管理の精度および迅速性の向上を目指します。

アバント製品採用の理由

アバント製品採用の理由は以下の通りです。

1．経営情報の可視化および開示業務の効率化基盤の構築

連結会計システムの財務データを「AVANT Chart」へ集約することで、従来は手作業で作成していた決算説明資料や各種管理レポートをシステム上で効率的に作成・可視化できる共通基盤を構築できます。まずは既存業務の効率化を迅速に実現し、将来的にはシナリオプランニングへの拡張も容易である点が評価されました。

2．標準テンプレート活用による短期間での導入

豊富な他社導入事例に基づいた「標準経営レポート」のテンプレートを活用できるため、要件定義から実装までを短期間で実現可能です。システム導入に伴う現場への負担を最小限に抑えつつ、業務の効率化を早期に享受できる点が、選定の要素となりました。

3．連結会計システムとの高い親和性と既存資産の最大活用

同社で長年運用されている「DivaSystem LCA」との親和性が極めて高いことが重要視されました。使い慣れたDivaSystem LCAのデータを活用できるため、導入時の環境構築負荷が軽減されるだけでなく、導入後も現場が違和感無くスムーズに利用を開始できるという高い信頼性と安心感が大きな後押しとなりました。

採用した企業からのコメント

SFGI 経理部 シニアマネジャー 國分様より、次のコメントをいただきました。

決算開示や経営管理の高度化が進む中で、経営管理データの整合性や可視性を高めることが重要なテーマとなっていました。

AVANT Chartは、特定の業務や帳票に依存せず、当社の経営管理業務に応じて柔軟に活用できる高い汎用性を備えている点を評価しています。

本システムの導入により、レポート作成プロセスの効率化に加え、経営管理に必要な情報を迅速かつ的確に把握できる環境が整いつつあります。今後も、データに基づく経営管理の高度化を着実に進めていきたいと考えています。

導入製品の紹介

経営管理プラットフォーム「AVANT Chart」

詳細を見る :https://www.avantcorp.com/product/chart/

【株式会社アバントについて】

経営管理システムのソフトウエア開発および、様々な他社製品の提供を通じてお客様の企業価値向上につながる経営DXを推進しています。これまで1,200社以上の導入実績を通じ、コンサルティング、構築、導入支援、運用・保守をワンストップで支援いたします。

「グループ経営管理」「連結会計」「事業管理」を軸として、経営とIT双方の視点から、経営情報・データの統合、分析、活用を支援し、データドリブン経営を実現します。



社 名 ：株式会社アバント

設 立 ：2013年10月1日（創業：1997年5月26日）

※2022年10月1日 株式会社ディーバから商号変更

代表者 ：代表取締役社長 執行役員 CEO 岡部 貴弘

本社所在地：東京都港区港南2丁目15番2号 品川インターシティB棟13階

URL ：https://www.avantcorp.com/

事業内容 ：グループ経営管理・連結会計・事業管理領域において、コンサルティングから

システムの企画・構築、導入、運用・保守までワンストップで支援

経営管理システムの自社開発および他社CPMソフトウエアの提供

自社製品 ：企業価値向上のための経営管理システム「AVANT Cruise」

企業価値分析・評価・モニタリングを実現「AVANT Compass」

連結財務諸表を可視化し、シナリオ作成・比較・将来予測「AVANT Chart」

【アバントグループについて】

株式会社アバントグループ（本社：東京都港区、代表取締役社長：森川 徹治、東証プライム市場上場、証券コード：3836）を持株会社として展開するアバントグループは、財務情報・非財務情報を問わず様々な情報に基づき、お客様が適時・適切な経営判断を行い、経営改革を推進するためのソフトウエア開発・販売・保守や、ソフトウエアベースのコンサルティング・BPOサービスをご提供し、「経営のDX」に貢献しています。

コーポレートサイト：https://www.avantgroup.com/



主要なグループ事業子会社（いずれも100％所有）は以下の通りです。

株式会社アバント

株式会社インターネットディスクロージャー

株式会社ジール

株式会社ディーバ

株式会社VISTA