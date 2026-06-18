迷っている方必見！「受取請求書SaaS 4社徹底比較！ 自社に最適なデジタル化とは」無料オンラインセミナー開催

辻・本郷 税理士法人

辻・本郷 税理士法人（本社：東京都新宿区、理事長：桑木小恵子）は、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：黒仁田健）、株式会社LayerX（本社：東京都中央区、代表取締役CEO：福島良典）、株式会社インフォマート（本社：東京都港区、代表取締役社長：木村慎）、株式会社TOKIUM（本社：東京都中央区、代表取締役：黒崎賢一）、Sansan株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：寺田親弘）と共催で、2026年6月30日（火）に無料オンラインセミナー「受取請求書SaaS 4社徹底比較！自社に最適なデジタル化とは」を開催いたします。

「請求書の形式がバラバラで入力が大変」「承認フローが複雑」……そんな現場の課題を解決する受取請求書SaaS。しかし、各ツールの特長が分かりにくいという声も少なくありません。本セミナーでは、中立的なコンサルタントの解説を交え、有力ベンダー4社（LayerX、インフォマート、TOKIUM、Sansan）を徹底比較します。自社の運用に最もフィットするツールはどれか、実務目線での選定基準が明確になります。

セミナー概要

受取請求書SaaS 4社徹底比較！自社に最適なデジタル化とは詳細を見る :https://form.k3r.jp/ht_tax/260630?k3ad=prt

■セミナータイトル：受取請求書SaaS 4社徹底比較！自社に最適なデジタル化とは

■開催日（期間）：2026年6月30日（火）15時00分～16時30分

※講演時間は約90分

■開催方法：オンラインセミナー

■費用：無料

■定員：なし

■講演トピック：

・受取請求書のデジタル化、選び方の最適解

・【LayerX】仕訳手入力ゼロのその先へ。コスト削減提案まで自動化する「バクラク請求書受取」

・【インフォマート】DtoDの世界が可能にする経理業務のこれから

・【TOKIUM】インボイス×経理AIエージェントによる請求書受領業務の効率化

・【Sansan】「なくせる」をつくり、全社の働き方を変える

■備考：

1）オンライン（Zoom）のリアルタイム配信となります（講演時間は約90分です）。アーカイブの配信はございません。

2）お申し込みいただいた方に、受講方法等を記載したご視聴のご案内を開催当日メールでお送りします。

3）本セミナーは辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、株式会社LayerX、株式会社インフォマート、株式会社TOKIUM、Sansan株式会社と共同開催です。

つきましては今後のサービス提供のため、お申込フォームに入力いただいた情報は6社共同で利用させていただきます。

同意の上、お申し込みくださいますようお願いします。

4）本セミナーは、一般企業（事業会社）様を対象としております。大変恐縮ではございますが、同業他社様（受取請求書SaaSをご提供されている企業様）からのご参加はご遠慮いただいております。

■主催：辻・本郷 税理士法人、辻・本郷 ITコンサルティング株式会社、株式会社LayerX、株式会社インフォマート、株式会社TOKIUM、Sansan株式会社

講師情報

こちらよりお申込みください :https://form.k3r.jp/ht_tax/260630?k3ad=prt申込期限：2026年6月29日（月）17時00分まで菊池 典明（きくち のりあき）菊池 典明（きくち のりあき）辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役

税理士。2012年辻・本郷 税理士法人大阪支部に入社。株式会社のほか医療法人、社会福祉法人、公益法人等の税務・会計に関する業務を中心に、法人の事業承継や個人の相続コンサルティングも担当。2015年より経営企画室に所属し、クライアントのクラウド会計の導入やDXの推進などに携わる。2021年よりDX事業推進室担当。同年12月辻・本郷 ITコンサルティング株式会社 取締役就任。多くのセミナー講師も務める。

守岡 唯比（もりおかゆい）守岡 唯比（もり おかゆい）株式会社LayerX バクラク事業部 パートナーアライアンス部

2022年に株式会社LayerXへ入社。マーケティング部にて展示会をはじめとするオフラインチャネルを担当し、多くの企業様との接点を創出。2024年からはパートナーアライアンス部にてマーケティングを担当し、パートナーとの連携を通じたマーケティング施策の推進に注力している。

俣野 千尋（またの ちひろ）俣野 千尋（またの ちひろ）株式会社インフォマート パートナー事業部 パートナー推進1課 係長

2024年インフォマート入社。北関東エリアを中心に、パートナー企業様との協業推進および育成支援に従事。現場に寄り添った提案手法の構築や、顧客の課題解決に向けた商談同行も行っている。パートナー企業様との強力な連携を通じて、地域企業のDX推進を広く支援している。

八木 卓哉（やぎ たくや）八木 卓哉（やぎ たくや）株式会社TOKIUM マーケティング部 パートナーアライアンス課 課長

2023年にTOKIUM入社。フィールドセールスとして新規のお客様開拓を経験したのち、マーケティング部パートナーアライアンス課へ異動。現在はパートナー企業と連携し、協業による新たな顧客接点づくりと販路拡大に取り組んでいる。

林 佑光（はやし ゆうこう）林 佑光（はやし ゆうこう）Sansan株式会社 Bill One事業部 パートナーアライアンス部 アカウントエグゼクティブ

大学卒業後、国内大手のITディストリビューター（IT総合商社）に入社。数多くのIT製品・サービスの流通に携わり、営業として従事。2025年、経理AXサービス「Bill One」のインサイドセールスとしてSansan株式会社へ入社。その後、パートナーアライアンス部アカウントエグゼクティブへ異動し、パートナー様と連携して「Bill One」の拡販に従事している。

法人概要

辻・本郷 税理士法人は、国内最大規模の税理士法人として全国各地に拠点を置き、従業員数2000人超、顧問先数20,000社以上の実績を有する。法人顧問業務や個人の資産税業務を中心に、事業承継、医療・公益・社会福祉法人税務、国際税務など、それぞれの専門分野ごとにコンサルティングを行っている。

■セミナーに関するお問い合わせ

consuldiv@ht-tax.or.jp（辻・本郷セミナー）

■記事に関するお問い合わせ

https://www.ht-tax.or.jp/contact/