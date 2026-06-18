【京都・ホテル長楽館】重要文化財で味わう“かき氷×サバラン”の新感覚デザート「長楽館 氷菓」　白桃ミルクとベリーピスタチオを期間限定提供

株式会社 長楽館長楽館 氷菓 第2弾「ベリーピスタチオ」「白桃ミルク」

京都・東山のホテル長楽館（京都市東山区円山町、総支配人：吉田 重人）は、デザートカフェ長楽館にて、2026年7月18日（土）より夏季限定メニュー「長楽館氷菓」として、「ベリーピスタチオ」と「白桃ミルク」の提供を開始いたします。

長楽館氷菓は、日本の夏の風物詩であるかき氷と、フランス伝統菓子・サバランを組み合わせた長楽館オリジナルのデザートです。



細かく削った氷の層に複数のソースを幾重にも重ね、クリームや果肉を忍ばせることで、ひと口ごとに異なる味わいが広がります。食べ進めるうちに現れるのは、オレンジリキュールのシロップを含ませたサバラン。かき氷から洋菓子へと移り変わる味の変化をお楽しみいただきながら、最後の一口まで飽きることなくお召し上がりいただける、長楽館ならではの一品です。

夏季限定メニュー「長楽館 氷菓」の第２弾として、香ばしいナッツとベリーの酸味を合わせた「ベリーピスタチオ」と、みずみずしい白桃に紅茶の香りを添えた「白桃ミルク」の２種類をご用意いたします。



明治42年（1909年）に実業家・村井吉兵衛の迎賓館として建てられ、2024年に国の重要文化財に指定された長楽館。その優雅な空間で、かき氷からサバランへと移り変わる、最後の一口まで変化する味わいをお楽しみください。

長楽館 氷菓 第2弾

ベリーピスタチオ

ベリーピスタチオ

ピスタチオの濃厚で香ばしい甘みと、ベリーの爽やかな酸味が織りなす奥行きのある味わいが特徴です。

グラスの底には、オレンジリキュールのシロップを含ませたブリオッシュ生地に、フランボワーズの果肉とピスタチオのエスプーマクリームを重ねました。その上から、細かく削った氷にピスタチオの練乳ソースとフランボワーズソースを幾層にも重ね、トップにはなめらかなピスタチオのエスプーマクリームと赤すぐりを添えて華やかに仕上げています。

白桃ミルク

白桃ミルク

山梨県産白桃の豊潤な甘さに、アールグレイ香る練乳のやさしい風味とミントの清涼感を重ねた一品です。

グラスの底には、オレンジリキュールのシロップを含ませたブリオッシュ生地に、白桃とフランボワーズの果肉、生クリームを重ね、ミントを添えました。その上から、細かく削った氷と、皮ごと余すことなく使用した白桃ソース、さらに白桃が香るアールグレイ風味の練乳ソースを幾層にも重ねています。

トップには白桃の果肉と紫蘇の花をあしらい、桃そのものの魅力を存分に味わえる氷菓に仕立てました。

オンラインご予約はこちら :https://www.tablecheck.com/shops/chourakukan-dessert-cafe/reserve?service_category_id=5d1c41524acf39b476000eb3

■長楽館 氷菓 第2弾 概要

【提供期間】2026年7月18日（土）～8月31日（月）

【提供場所】デザートカフェ長楽館（ホテル長楽館内）

【提供価格】ベリーピスタチオ ミニドリンク付 2,480円

ドリンク付 2,980円

白桃ミルク ミニドリンク付 2,330円

ドリンク付 2,830円

【備考】

※お飲み物はブレンドコーヒーまたはブレンドティーよりお選びいただけます

※ミニドリンクはデミタスカップにてご提供いたします

※休館日：8月26日（水）

※料金はすべて税込表示です。別途サービス料10％を頂戴いたします。

※各日数量限定につき、なくなり次第終了となります。

ホテル長楽館

ホテル長楽館は、重要文化財である本館「長楽館」にレストラン・カフェ・スウィーツブティック・バーを備え、併設する新館に全6室の客室を設けるブティックホテルです。2025年には世界的ホテルブランド「Small Luxury Hotels of the World（SLH）」に加盟致しました。

「長楽館（旧村井家別邸）」は、煙草王と称された明治時代の実業家・村井吉兵衛の別邸として1909年に建てられた京都のモダン建築です。世界各国の建築様式を取り入れた意匠が特徴で、2024年12月9日には国の重要文化財に指定されています。

商号 ：株式会社長楽館

所在地 ：〒605-0071 京都市東山区八坂鳥居前東入円山町604

設立 ：1954年9月

事業内容：宿泊施設、レストラン、カフェ及び結婚式・宴会場の運営

長楽館公式ホームページ： https://www.chourakukan.co.jp/

公式Facebook ： https://www.facebook.com/chourakukan/

公式Instagram ： https://www.instagram.com/chourakukan/

公式X ： https://twitter.com/chourakukan

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