光村印刷、会社紹介映像「Make the Future “VIVID”.」全8編を公開！

光村印刷株式会社

光村印刷株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役社長：嶋山 芳夫）は、 「ともにつくり、ともに伝える。」という企業理念の下、今年、創業125周年を迎えます。私たちは、創業以来、培ってきた技と感性で、お客様の想いを形にしてまいりました。この度、多角的なサービスや技術をよりわかりやすくお伝えするために、会社紹介映像（全8編）を制作し、企業ホームページ及び公式YouTubeチャンネルにて公開いたしました。

■ メッセージコンセプト 「Make the Future “VIVID”. ／ 未来を鮮やかに。」

本映像は、「印刷を通して世の中をより彩り豊かなものにしたい」という私たちの信念をコンセプトに据えています。全8編の映像を通じ、お客様とともに新しい価値を創り出していく「パートナー」としての想いを表現しました。

■ 映像の構成

各事業分野にフォーカスした7本と、全体像をまとめた映像の計8本を制作いたしました。

- 総集編 当社の全体像を紹介- クリエイティブプランニング- 情報コミュニケーション印刷- 物流資材- 情報・セキュリティ印刷- 包装資材- 産業資材- ロジスティクス

本映像は、お客様や就職活動生をはじめとするステークホルダーのみなさまに向けた、当社との相互理解を深めるためのツールとして活用してまいります。光村印刷は今後も積極的な情報発信を行い、お客様とのつながりをより一層深め、豊かな社会の実現に貢献してまいります。

- 光村印刷 公式YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@MITSUMURA_PRINTING- 光村印刷 HP内ページ：https://www.mitsumura.co.jp/about/corporate-profile-video/(https://www.mitsumura.co.jp/about/corporate-profile-video/?utm_source=WEB&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260618)



■映像制作・クリエイティブ支援に関するご相談

本映像のような企業紹介映像をはじめ、各種映像の企画・制作も承っております。お気軽にご相談ください。

URL ：https://www.mitsumura.co.jp/service/video-content/(https://www.mitsumura.co.jp/service/video-content/?utm_source=WEB&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260618)

【光村印刷株式会社について】

本社所在地： 〒141-8567 東京都品川区大崎1-15-9

代表者 ： 代表取締役社長 嶋山 芳夫

創業 ： 1901年10月20日

URL ： https://www.mitsumura.co.jp/(https://www.mitsumura.co.jp/?utm_source=WEB&utm_medium=prtimes&utm_campaign=20260618)