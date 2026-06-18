Wellmira、「SPORTEC Thailand 2026」において、経済産業省と連携して産業技術総合研究所が構える“KENKO Investment for Health″ブースに出展

株式会社Wellmira

ヘルステック企業の株式会社Wellmira（代表取締役社長兼CEO：渡辺敏成、以下「当社」）は、2026年6月25日（木）～6月27日（土）にタイ・バンコクで開催される国際スポーツ・フィットネス展示会「SPORTEC Thailand 2026」において、経済産業省と連携して国立研究開発法人 産業技術総合研究所が設置する“KENKO Investment for Health"ブースに出展し、当社が提供する健康経営支援ツールのAI健康アプリ「カロママ プラス」や、本アプリを活用したタイでの取り組みを紹介します。

また、6月25日（木）の"Introducing Japan's KENKO Investment for Health Commendation system to Thailand"セミナー＆パネルディスカッションに経済産業省とともにパネラーとして参加し、当社がタイで実施している健康経営に関する取り組みの事例を紹介します。

[表: https://prtimes.jp/data/corp/18672/table/158_1_4387357042c1af9b5b039cab96557ff0.jpg?v=202606181052 ]

※当社の参加は、6月25日（木）のみとなります。

当社の取り組み

タイにおけるAI健康アプリの活用実証プロジェクトを、2024年以降、3年連続で実施中

近年タイ王国では、食事等生活習慣の変化から2型糖尿病や高血圧など生活習慣病患者が年々増加しています。（※１）

それに伴いタイ企業における保険料も高騰を続けており、企業における健康管理や健康経営への関心も高まりつつあります。

このような市場背景のなか、タイ企業の健康管理・健康経営支援に向けて、当社が提供するAI健康アプリ「カロママ プラス」の活用実証プロジェクトを3年連続で実施しています。

初年度の2024年度は、経済産業省の「令和６年度ヘルスケア産業国際展開推進事業」の補助事業者として、タイ企業の従業員を対象に、「カロママ プラス」の受容性・事業展開の可能性を検証しました。

具体的には、現地企業７社90名の従業員に、タイ語およびタイのローカルメニューに対応した「カロママ プラス」を2か月間ご利用していただきました。

その結果、参加者の平均DAUは53.6％と、日本の各ヘルスケアアプリの平均DAU（10～20%前後）よりも大幅に高い結果となり、タイにおける健康アプリの需要性に大きな手応えを得ました。

また食事ログなどのPHR（Personal Health Record）を分析したところ、飽和脂肪酸や食塩相当量は過剰摂取である一方、野菜・果物の摂取量が少ない等、“生活習慣病リスクの高い食事 ”を摂られている方も多いことが明らかになりました。

本実証結果を、タイの現地企業・保険会社・医療機関と協議する中で、生活習慣病の一次予防（発病予防）に加えて、二次予防（重症化防止）、三次予防（合併症予防）に対しても、大きな期待が寄せられていることがわかりました。

そこで2025年度からは、経済産業省「令和６年度補正グローバルサウス未来志向型共創等事業費補助金（小規模実証）」の実証事業者として、タイにマレーシアを加えて2カ国で、2型糖尿病患者、その予備群、及びBMI25以上の肥満対象者に「カロママ プラス」を提供、AIの個別最適化アドバイスによる行動変容や糖尿病治療への効果、保険料削減に向けての影響等を検証する実証実験に取り組んでいます。

日本のAI技術と予防医療の知見を活かし、生活習慣病による医療費高騰が深刻化する東南アジアにおける生活習慣病の二次・三次予防での短期的な効果を実証することで、現地のヘルスケア高度化への貢献や、日本発の予防医療モデルの国際展開を目指しています。

・参考リリース https://www.wellmira.jp/news/press/2537/

（※１）タイ人1人当たりの摂取量 砂糖：ティースプーン23杯/日(ThaiHealth Promotion Foundation（2023 年 2 月）)、食塩：8.2g/日(Department of Disease Control「NCDs Report 2019」)、生活習慣病に関連する健康リスクの割合：2009年18.5％→2020年30.9％(Department of Disease Control 「NCDs Report 2022」)

AI健康アプリ「カロママ プラス」とは？ https://calomama.com/(https://calomama.com/)

「カロママ プラス」は、食事・運動・睡眠などのライフログや健康診断結果、ウェアラブルデバイスから連携したPHRに、パーソナルAIコーチ「カロママ」が、リアルタイムにパーソナルな健康アドバイスを提供するAI健康アプリです。

「ダイエット」や「健康維持」から「生活習慣病予防」、「産前産後サポート」など、幅広いニーズに応えた健康づくりを支援します。食事の写真を撮るだけでカロリーや栄養バランスを自動で分析、アドバイスを通じて最適な食材やメニューを提案するなど、「カロママ プラス」はAI技術をフルに活用しています。

会社概要：株式会社Wellmira

『世界中の誰もが、自然に健康になれる社会を創る』をミッションに、個人に関わるあらゆる健康データ、PHR（Personal Health Record）を活用してWellnessのミライを創造するヘルステック企業です。個人の行動変容、企業のヘルスケアに関する課題を、テクノロジーを活用し、プロフェッショナルが共創して解決します。

【商 号】 株式会社Wellmira

【本 社】 東京都千代田区神田須田町1丁目23-1 住友不動産神田ビル2号館11階

【設 立】 2002年7月25日

【資本金】 1億円

【代表者】代表取締役社長兼CEO 渡辺敏成

【URL】https://www.wellmira.jp/

【事業内容】

・企業/健保/自治体/スポーツクラブ向けAI健康アプリ「カロママ プラス」

・健康経営サポートサービスの歩数計アプリ 「RenoBody」

・指導員×AIのハイブリッド型オンライン特定保健指導サービス「カロママオンライン」

・管理栄養士・栄養士向けのポータルサイト「かわるPro」

その他、ヘルスケアITサービスの開発、食や健康関連のメディア運営